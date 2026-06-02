Tự nguyện giao nộp cá thể kỳ đà vân quý hiếm
GĐXH - Phát hiện cá thể kỳ đà trong khu vườn gia đình, ông Hòa chủ động trình báo, bàn giao cho lực lượng chức năng.
UBND xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Hà tiếp nhận một cá thể kỳ đà vân do người dân tự nguyện giao nộp.
Trước đó, ông Phan Trọng Hòa (trú thôn Bắc Văn, xã Đồng Tiến) phát hiện cá thể kỳ đà trong khu vườn gia đình nên đã chủ động báo và bàn giao cho chính quyền địa phương.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus), nặng khoảng 5kg, sức khỏe bình thường. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá thể này sẽ được chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.
Việc tự giác giao nộp động vật hoang dã của người dân góp phần nâng cao ý thức bảo vệ đa dạng sinh học và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.
