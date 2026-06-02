Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tự nguyện giao nộp cá thể kỳ đà vân quý hiếm

Thứ ba, 18:01 02/06/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phát hiện cá thể kỳ đà trong khu vườn gia đình, ông Hòa chủ động trình báo, bàn giao cho lực lượng chức năng.

UBND xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Hà tiếp nhận một cá thể kỳ đà vân do người dân tự nguyện giao nộp.

Tự nguyện giao nộp cá thể kỳ đà vân quý hiếm - Ảnh 1.

Cá thể kỳ đà vân quý hiếm.

Trước đó, ông Phan Trọng Hòa (trú thôn Bắc Văn, xã Đồng Tiến) phát hiện cá thể kỳ đà trong khu vườn gia đình nên đã chủ động báo và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus), nặng khoảng 5kg, sức khỏe bình thường. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cá thể này sẽ được chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Việc tự giác giao nộp động vật hoang dã của người dân góp phần nâng cao ý thức bảo vệ đa dạng sinh học và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

Tự nguyện giao nộp cá thể kỳ đà vân quý hiếm - Ảnh 2.Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

GĐXH - Sau khi phát hiện kỳ đà vân (loài động vật quý hiếm), người đàn ông ở Quảng Trị tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nghệ An: Người dân giao nộp rùa quý hiếm

Nghệ An: Người dân giao nộp rùa quý hiếm

Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

Phát hiện loài động vật quý hiếm, người đàn ông tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng

Loài thú cổ quý hiếm bậc nhất thế giới lọt vào bẫy ảnh

Loài thú cổ quý hiếm bậc nhất thế giới lọt vào bẫy ảnh

Người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật quý hiếm

Người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật quý hiếm

Đàn chim quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Đàn chim quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, náo loạn đường phố

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, náo loạn đường phố

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên này lập nhóm trên mạng để bàn bạc, hẹn tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, chuẩn bị hung khí, tháo hoặc che biển kiểm soát phương tiện nhằm tránh bị phát hiện.

Xóa sổ đường dây cá độ bóng đá hơn 3,5 tỷ đồng

Xóa sổ đường dây cá độ bóng đá hơn 3,5 tỷ đồng

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá do đối tượng Nguyễn Minh Hùng (SN 1996, thường trú xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng.

Hành trình nâng đỡ những ước mơ tuổi nhỏ sau đại dịch Covid-19

Hành trình nâng đỡ những ước mơ tuổi nhỏ sau đại dịch Covid-19

Xã hội - 55 phút trước

Cuối tháng 5, khi nhiều gia đình bắt đầu chuẩn bị cho mùa hè và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, vẫn có những em nhỏ chỉ mong những điều thật giản dị: được mẹ gội đầu, được cha chở đi chơi hay cả nhà quây quần bên mâm cơm tối. Nhưng với nhiều em, những điều bình thường ấy đã mãi dang dở sau đại dịch Covid-19.

Dự báo những thay đổi cho con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi đầu tháng 6/2026

Dự báo những thay đổi cho con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi đầu tháng 6/2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xem tử vi tuần mới 12 con giáp đầu tháng 6/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những thay đổi cho con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi dưới đây. Mọi người cùng chiêm nghiệm và thay đổi để nắm bắt các cơ hội phát triển.

Đây là Trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026

Đây là Trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã công bố kết quả thi và điểm chuẩn của 5 khối chuyên, năm 2026.

Hà Nội: Công dân bị kẹt chặt giữa hai bức tường nhà dân trong lúc đi nhặt ve chai

Hà Nội: Công dân bị kẹt chặt giữa hai bức tường nhà dân trong lúc đi nhặt ve chai

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc đi nhặt ve chai, một người dân không may bị mắc kẹt chặt vào khe hẹp giữa hai bức tường nhà dân và không thể tự thoát ra. Lực lượng Công an xã Mỹ Đức (TP Hà Nội) đã lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai phương án giải cứu nạn nhân.

Triệt phá doanh nghiệp công nghệ núp bóng dịch vụ SEO để 'bơm' tương tác cho hàng nghìn web cờ bạc

Triệt phá doanh nghiệp công nghệ núp bóng dịch vụ SEO để 'bơm' tương tác cho hàng nghìn web cờ bạc

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công một ổ nhóm gồm 33 đối tượng lợi dụng dịch vụ SEO để quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho hàng nghìn website đánh bạc trái phép nhằm trục lợi bất chính.

Hàng triệu người dùng di động cần lưu ý một quy định mới sắp có hiệu lực từ ngày 15/6

Hàng triệu người dùng di động cần lưu ý một quy định mới sắp có hiệu lực từ ngày 15/6

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/6/2026, đổi điện thoại nhưng không xác thực lại khuôn mặt người dùng có thể bị khóa sim theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN.

3 con giáp tiền bạc tăng vọt sau 35 tuổi

3 con giáp tiền bạc tăng vọt sau 35 tuổi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, có những con giáp phải trải qua nhiều thử thách, tích lũy kinh nghiệm và tôi luyện bản thân trước khi bước vào giai đoạn vàng son của cuộc đời.

Tháng sinh Âm lịch của người chăm chỉ: Phúc khí đến muộn nhưng đủ đầy

Tháng sinh Âm lịch của người chăm chỉ: Phúc khí đến muộn nhưng đủ đầy

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Không sinh ra trong nhung lụa nhưng những người thuộc các tháng sinh Âm lịch này thường sở hữu đức tính chăm chỉ, kiên trì và ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Xem nhiều

Hà Nội: Công dân bị kẹt chặt giữa hai bức tường nhà dân trong lúc đi nhặt ve chai

Hà Nội: Công dân bị kẹt chặt giữa hai bức tường nhà dân trong lúc đi nhặt ve chai

Đời sống

GĐXH - Trong lúc đi nhặt ve chai, một người dân không may bị mắc kẹt chặt vào khe hẹp giữa hai bức tường nhà dân và không thể tự thoát ra. Lực lượng Công an xã Mỹ Đức (TP Hà Nội) đã lập tức có mặt tại hiện trường, triển khai phương án giải cứu nạn nhân.

Đây là Trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026

Đây là Trường THPT chuyên đầu tiên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2026

Giáo dục
Dự báo những thay đổi cho con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi đầu tháng 6/2026

Dự báo những thay đổi cho con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Hợi đầu tháng 6/2026

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người chăm chỉ: Phúc khí đến muộn nhưng đủ đầy

Tháng sinh Âm lịch của người chăm chỉ: Phúc khí đến muộn nhưng đủ đầy

Đời sống
3 con giáp tiền bạc tăng vọt sau 35 tuổi

3 con giáp tiền bạc tăng vọt sau 35 tuổi

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top