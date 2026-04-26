Người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật quý hiếm
GĐXH - Phát hiện cá thể động vật hoang dã quý hiếm đi lạc vào khuôn viên gia đình, anh Hiếu tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.
Trước đó, trong quá trình làm vườn, anh Phạm Văn Hiếu (trú tại thôn Liên Châu, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể động vật hoang dã đi lạc vào khuôn viên gia đình. Nhận được tin báo, Công an xã Thượng Đức có mặt tuyên truyền, giải thích các quy định liên quan đến công tác bảo vệ động vật hoang dã.
Anh Hiếu sau đó tự nguyện giao nộp cá thể động vật cho cơ quan chức năng. Qua xác định, đây là loài Culi, thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt.
Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục theo quy định, tiến hành bàn giao và thả cá thể về môi trường tự nhiên, bảo đảm an toàn.
Trước đó, Hạt Kiểm lâm Thạch Hà (Hà Tĩnh) cũng vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm từ người dân địa phương.
Các cá thể này được bà Nguyễn Thị Thanh (trú thôn Hòa Bình, xã Thạch Xuân) và bà Nguyễn Thị Thanh (trú thôn Hưng Hòa, xã Thạch Xuân), phát hiện gần khu vực dân cư. Sau đó, các hộ dân đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là loài Cu li nhỏ và Diều hoa Miến Điện, đều thuộc nhóm IIB – danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.
Hành động tự nguyện bàn giao này không chỉ góp phần bảo vệ các loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, mà còn thể hiện sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân về việc gìn giữ đa dạng sinh học và duy trì cân bằng sinh thái.
Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vongPháp luật - 39 phút trước
Do mâu thuẫn tình cảm, khi người phụ nữ bán thịt heo ở Ninh Bình rời khỏi nhà, Nguyễn Tiến Dũng đã đi theo dùng dao chém tử vong rồi bỏ trốn
Nam sinh lớp 8 nghi bị kẻ lạ xịt hơi cay trước cổng trườngĐời sống - 43 phút trước
Công an đang điều tra vụ việc nam sinh lớp 8 nghi bị hai người lạ dùng bình xịt hơi cay tấn công ngay trước cổng trường.
Mãn nhãn đêm nghệ thuật "Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ" tại Quảng trường biểnXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026 chính thức khởi động mùa du lịch biển đầy sôi động. Sự kiện ghi dấu ấn với chương trình nghệ thuật hoành tráng và pháo hoa rực rỡ.
Tin sáng 26/4: Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4; Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ, hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thôngXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ nắng nóng có nơi trên 36 độ; Từ 18h ngày 25/4, nhiều tuyến đường quanh hồ Văn Lang (tỉnh Phú Thọ) sẽ tạm cấm phương tiện phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.
Nghỉ hưu trước tuổi được quy định thế nào?Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu trước tuổi là việc người lao động bắt đầu hưởng lương hưu và chấm dứt quan hệ lao động khi chưa đạt đến mốc tuổi nghỉ hưu thông thường theo quy định của Nhà nước. Năm 2026, để được nghỉ hưu trước tuổi mà hưởng lương hưu hàng tháng cần đáp ứng điều kiện gì?
Huyền ảo đêm Cố đô: Khi pháo hoa thắp sáng giấc mơ ngàn nămĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Tối 25/4/2026 (tức mùng 9/3 âm lịch), tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (Ninh Bình), Lễ hội Hoa Lư năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm và hào hùng. Điểm nhấn ấn tượng nhất của buổi lễ chính là màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự.
Hà Nội: Cháy dữ dội tại kho sơn ở Đông Anh, ngọn lửa bốc cao hàng chục métĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Tối 25/4, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một kho xưởng chứa sơn, dung môi... nằm trên quốc lộ 3 (xã Đông Anh, Hà Nội). Cột khói đen bốc cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn từ các thùng dung môi khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.
Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng tuyệt đẹp được dâng tiến vào Hoàng cung HuếĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Nhiều tác phẩm phong lan, cây kiểng đặc sắc được cung tiến vào Hoàng cung Huế qua lễ "Cung tiến Kỳ hoa Dị thảo", tái hiện nghi lễ thời nhà Nguyễn.
Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dânPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ tại lõi Hoàn Kiếm: Người dân bớt lo, nhưng vẫn trăn trởThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Khi thông tin về việc tiến tới hạn chế, thậm chí cấm xe máy xăng trong khu vực Vành đai 1 được đưa ra, không ít người dân Hà Nội đã bày tỏ tâm lý lo lắng về nguy cơ đảo lộn sinh hoạt và công việc hằng ngày.
4 con giáp thông minh bẩm sinh: Thành công chỉ là chuyện sớm muộnĐời sống
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi được đánh giá là có trí thông minh thiên bẩm, thể hiện qua sự nhanh nhạy, khả năng phân tích và tư duy vượt trội.