Người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật quý hiếm

Trước đó, trong quá trình làm vườn, anh Phạm Văn Hiếu (trú tại thôn Liên Châu, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể động vật hoang dã đi lạc vào khuôn viên gia đình. Nhận được tin báo, Công an xã Thượng Đức có mặt tuyên truyền, giải thích các quy định liên quan đến công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể Culi từ anh Hiếu.

Anh Hiếu sau đó tự nguyện giao nộp cá thể động vật cho cơ quan chức năng. Qua xác định, đây là loài Culi, thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục theo quy định, tiến hành bàn giao và thả cá thể về môi trường tự nhiên, bảo đảm an toàn.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Thạch Hà (Hà Tĩnh) cũng vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm từ người dân địa phương.

Các cá thể này được bà Nguyễn Thị Thanh (trú thôn Hòa Bình, xã Thạch Xuân) và bà Nguyễn Thị Thanh (trú thôn Hưng Hòa, xã Thạch Xuân), phát hiện gần khu vực dân cư. Sau đó, các hộ dân đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là loài Cu li nhỏ và Diều hoa Miến Điện, đều thuộc nhóm IIB – danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Hành động tự nguyện bàn giao này không chỉ góp phần bảo vệ các loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, mà còn thể hiện sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân về việc gìn giữ đa dạng sinh học và duy trì cân bằng sinh thái.