Bắt giữ 5 đối tượng săn bắt trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm tại Phú Quốc

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

5 đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Ngô Hoàng Phi (SN 1979), Ngô Hoàng Hậu (SN 2003), Đỗ Khắc Trường (SN 1996), Đỗ Khắc Cường (SN 1994) và Nguyễn Tấn Bền (SN 1987), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Bắt quả tang các đối tượng đang lột da, mổ xẻ một cá thể động vật. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng trên thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc rồi đăng bán trên mạng xã hội. Trong đó có các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến 12 giờ 30 phút ngày 29/5/2026, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngô Hoàng Phi và Ngô Hoàng Hậu đang lột da, mổ xẻ một cá thể voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini), thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Các cá thể voọc bạc Đông Dương bị các đối tượng lọt da lấy thịt. Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở của Phi và Hậu, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 8 cá thể voọc bạc khác đã bị lột da, lấy thịt, chỉ còn lại phần đầu và xương; đồng thời thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn chì được sử dụng để săn bắt động vật.

Tiếp tục truy xét, sau 3 ngày vận động, các đối tượng Đỗ Khắc Trường, Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú, giao nộp 1 khẩu súng bắn đạn chì, 1 con dao cùng nhiều dụng cụ dùng để săn bắt động vật.

Các đối tượng cùng tang vật là các loại súng bắn đạn chì dùng để săn bắt động vật. Ảnh: CACC

Tổng cộng, lực lượng Công an đã thu giữ 9 cá thể voọc bạc Đông Dương, 2 khẩu súng bắn đạn chì, 1 con dao và nhiều tang vật, phương tiện có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, trưng cầu giám định các tang vật, khẩn trương hoàn tất các thủ tục để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi và đối tượng có liên quan.