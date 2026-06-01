Bắt giữ 5 đối tượng săn bắt trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm tại Phú Quốc
GĐXH - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự.
Thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo khoản 3 Điều 244 Bộ luật Hình sự.
5 đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Ngô Hoàng Phi (SN 1979), Ngô Hoàng Hậu (SN 2003), Đỗ Khắc Trường (SN 1996), Đỗ Khắc Cường (SN 1994) và Nguyễn Tấn Bền (SN 1987), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Theo cơ quan chức năng, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng trên thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc rồi đăng bán trên mạng xã hội. Trong đó có các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến 12 giờ 30 phút ngày 29/5/2026, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngô Hoàng Phi và Ngô Hoàng Hậu đang lột da, mổ xẻ một cá thể voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini), thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Khám xét nơi ở của Phi và Hậu, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 8 cá thể voọc bạc khác đã bị lột da, lấy thịt, chỉ còn lại phần đầu và xương; đồng thời thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn chì được sử dụng để săn bắt động vật.
Tiếp tục truy xét, sau 3 ngày vận động, các đối tượng Đỗ Khắc Trường, Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú, giao nộp 1 khẩu súng bắn đạn chì, 1 con dao cùng nhiều dụng cụ dùng để săn bắt động vật.
Tổng cộng, lực lượng Công an đã thu giữ 9 cá thể voọc bạc Đông Dương, 2 khẩu súng bắn đạn chì, 1 con dao và nhiều tang vật, phương tiện có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, trưng cầu giám định các tang vật, khẩn trương hoàn tất các thủ tục để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi và đối tượng có liên quan.
Bắt nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Telegram để mua bán cần saPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cần sa qua mạng xã hội Telegram.
Đối tượng môi giới mua bán vàng rồng Thăng Long lừa gần 22 tỷ đồng của họ hàngPháp luật - 23 giờ trước
Bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000) là môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu, bị truy tố với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng.
Hàng loạt công nhân được nhà thầu xây dựng trả công bằng ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thay vì trả tiền cho người lao động hàng ngày, Dũng đã chỉ đạo Hoàng Văn Nguyễn mua ma túy, chia nhỏ thành nhiều gói để phát cho công nhân sử dụng...
Hà Nội: Tung tin 'thóc phơi nắng nổ thành bỏng' để câu view, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tự ý lấy hình ảnh trên mạng rồi cắt ghép để đăng tải thông tin sai sự thật nhằm câu tương tác trên Facebook, một người đàn ông tại xã Trần Phú (TP Hà Nội) đã bị cơ quan Công an lập hồ sơ xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.
Hà Nội: Mâu thuẫn vị trí đặt đồng hồ nước, cháu trai và thím dâu bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đặt vị trí đồng hồ nước giữa các thành viên trong gia đình, một cuộc xô xát, chửi bới náo loạn đã xảy ra ngay giữa khu dân cư thuộc phường Giảng Võ (TP Hà Nội). Hậu quả, cả cháu trai và thím dâu đều bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Nhiều người dân trên cả nước 'sập bẫy' lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi tìm mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng đăng tải nội dung cho vay tín chấp lãi suất thấp, thủ tục đơn giản khiến nhiều nạn nhân tin tưởng sập bẫy lừa đảo.
Lào Cai: Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy, thu giữ súng và đoản đaoPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ lời khai của một đối tượng dương tính với ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Lê Đức Thịnh và thu giữ hơn 65 gam heroin cùng nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm.
Hà Nội: Bắt quả tang liên tiếp các xe tải đổ trộm phế thải xây dựng trong đêmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang và ngăn chặn các vụ việc lén lút đổ chất thải xây dựng trái phép ra môi trường trong những ngày qua.
Bắc Ninh: Khởi tố 2 đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sáchPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân, hai đối tượng tại Bắc Ninh đã làm giả các giấy tờ xác nhận thu nhập, tiền lương nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội.
Công an TPHCM bắt giữ 3 thanh niên giả danh cảnh sát hình sựPháp luật - 2 ngày trước
Ba thanh niên bị bắt giữ để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát hình sự, chặn xe người đi đường để đe dọa, chiếm đoạt tài sản.
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người tìm kiếmPháp luật
GĐXH - Mai Thế Nhân (nghệ danh Mr. Nhân) - một gương mặt quen thuộc với giới Rap underground khu vực phía Nam vừa bị bắt để điều tra liên quan chuyên án ma túy 140 đối tượng do công an TPHCM triệt phá.