Thái Bình: Khởi tố 5 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Hành trình khám phá âm mưu hãm hại người yêu mới của người yêu cũ bằng ma túy GĐXH - Sau khi nhận tin báo và phát hiện ma túy trong cốp xe củ anh L, các điều tra viên Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã đặt ra nhiều giả thuyết, suy đoán "vô tội". Từ đây, cơ quan công an đã từng bước làm rõ một âm mưu thâm độc hãm hại anh L từ những kẻ lưu manh chuyên nghiệp.

Rạng sáng 21/9, Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải), phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1,6241g ma túy loại Ketamine và nhiều tang vật khác có liên quan. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định số ma túy trên được mua của Nguyễn Thế Vương (1994, ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình).

Các đối tượng bị bắt giữ (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình)

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Vũ Đức Thịnh (1990), Nguyễn Tiến Hoàng (1993), Nguyễn Khải An (2003), Hoàng Văn Duy (1990) cùng trú tại thị trấn Tiền Hải về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Thế Vương về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".