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Theo thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, ngày 27/11/2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Kỳ họp thứ 16 để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Bà Hoàng Thu Trang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ xã Nam Hòa, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các bà: Trần Thị Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hòa; Trần Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hòa; Phạm Lê Quyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Tiểu học Nam Hòa, Bí thư Chi bộ 2, giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn Tổ 4 Trường Tiểu học Nam Hòa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Ngày 27/11/2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Kỳ họp thứ 16 để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng (ảnh Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên).



Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín của cá nhân, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi các cá nhân sinh hoạt, công tác. Các trường hợp này đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Trần Thị Hồng và bà Phạm Lê Quyên.

Đối với bà Trần Thị Đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

