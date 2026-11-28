Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 28/11, thông tin từ văn phòng cơ quan CSĐT, Công an TP Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Yên Tử, TP Quảng Ninh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, ngày 17/10/2026, tại đường Quang Trung (thuộc tổ 1, khu Thanh Sơn 2, phường Uông Bí), Trần Thu Hà điều khiển xe ô tô con tham gia giao thông đã xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 14X1 - 382.xx do anh T.Đ.L (SN 1981, trú tại Khu Lâm Sinh 1, phường Đông Mai, TP Quảng Ninh) điều khiển.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh L. chở theo vợ là chị N.T.T.H (SN 1994). Vụ tai nạn khiến anh L. tử vong trên đường đi cấp cứu và chị H. bị thương.

Bị can Trần Thu Hà bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Ảnh: Cơ quan Công an

Qua điều tra, xác minh và căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc Trần Thu Hà điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát, không đi đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm với xe mô tô do anh L. điều khiển, khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan Công an khuyến cáo người khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Luôn tập trung quan sát, đi đúng phần đường, làn đường, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện nghiêm các quy tắc giao thông.