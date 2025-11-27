Thái Nguyên: Xã Đồng Phúc 'đau đầu' vì công trình xâm lấn khu bảo tồn Shan Tuyết

Thông tin từ UBND xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa qua đơn vị phát hiện một hộ gia đình ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc) tự ý xây dựng nhà ở trên phần đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nằm trong khu vực bảo tồn cây chè Shan Tuyết của xã.

Theo ghi nhận của PV, tại khu đất đang được trồng nhiều cây chè Shan Tuyết cổ thụ thuộc thôn Bản Khiếu, xã Đồng Phúc đã xuất hiện một ngôi nhà sàn lớn đang xây dựng. Ngôi nhà đã được đổ trụ, dựng khung và nằm giữa các cây chè Shan Tuyết cổ được trồng để bảo tồn gen.

Tài liệu từ UBND xã Đồng Phúc cung cấp cho thấy, ngày 29/10/2025, Phòng Kinh tế – UBND xã Đồng Phúc đã kiểm tra, lập biên bản một trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp. Cụ thể, ông Lèng Văn Hổ đang xây dựng nhà với diện tích khoảng 200m² tại Lủng Khiếu, thôn Bản Khiếu (đã xây dựng phần móng nhà, cạnh tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể kết nối đi Na Hang, Tuyên Quang), bên taluy âm.

Công trình vi phạm của gia đình ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu, xã Đồng Phúc.

Sau khi được UBND xã Đồng Phúc nhắc nhở, ông Lèng Văn Hổ đến UBND xã để xin hướng dẫn thủ tục đất đai liên quan đến khu đất ông đang định xây dựng. Qua xem xét hồ sơ, Phòng Kinh tế nhận thấy, phần đất ông Hổ dự định xây nhà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước sự việc trên, Phòng Kinh tế đã nhắc nhở ông Lèng Văn Hổ sử dụng đất đúng mục đích, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Mặc dù đã được chính quyền địa phương nhắc nhở, thế nhưng hộ gia đình này vẫn cố tình vi phạm.

Cụ thể, ngày 13/11/2025, Phòng Kinh tế tiếp tục kiểm tra, phát hiện công trình đã làm xong phần móng và đang đổ cột nhà, chưa xây tường, chưa đổ mái.

Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Lèng Văn Hổ trả lại hiện trạng theo đúng mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, trong biên bản phát hiện vi phạm ngày 13/11, hộ gia đình không chấp hành và không ký vào biên bản của cơ quan chức năng.

Bên cạnh công trình là hàng chục cây chè Shan Tuyết cổ thụ.

Tương tự, ngày 15/11, UBND xã Đồng Phúc tiếp tục kiểm tra, làm việc với cá nhân vi phạm. Tại buổi làm việc, ông Lèng Văn Hổ cho biết gia đình đã tự ý di chuyển 9 cây chè Shan Tuyết cổ thụ sang vị trí khác trong vườn chè để lấy đất làm nhà khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan chuyên môn. Một số cây chè bị chết sau khi di chuyển, gia đình đã tự bỏ kinh phí để mua cây chè về trồng bù.

Tại buổi làm việc này, đoàn kiểm tra tiếp tục yêu cầu ông Lèng Văn Hổ chấm dứt ngay hoạt động xây dựng công trình nhà ở trong khu vực vườn bảo tồn chè Shan Tuyết ở thôn Bản Khiếu, xã Đồng Phúc. Ông Lèng Văn Hổ có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ nghiêm ngặt 85 cây chè cổ thụ đã được đánh số.

Chiều ngày 27/11, trao đổi với PV, một đại diện UBND xã Đồng Phúc cho biết, sự việc xây dựng trên khu đất bảo tồn cây chè Shan Tuyết đang được xã xử lý chặt chẽ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Lèng Văn Hổ có biểu hiện chống đối. Về các cây chè cổ thụ đã được đánh số, trước đó xã cũ (xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, thời điểm chưa sáp nhập) chưa nhận được bàn giao đầy đủ từ Sở Nông nghiệp Môi trường Bắc Kạn (cũ). Còn khu đất bảo tồn là đất do gia đình ông Lèng Văn Hổ quản lý.

Lực lượng kiểm lâm đánh số trên thân cây chè Shan Tuyết được bảo tồn.

Việc tự ý xây dựng nhà ở trong khu vực bảo tồn chè Shan Tuyết không chỉ vi phạm các quy định về đất đai, mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy lâu dài đối với môi trường sinh thái địa phương. Những cây chè cổ thụ, vốn được xem là nguồn gen quý hiếm khi bị di chuyển, xâm hại hoặc chặt phá sẽ làm mất đi giá trị tự nhiên tích lũy hàng trăm năm. Cùng với đó, việc thay đổi hiện trạng đất, đào móng, đổ cột trong vùng đồi dốc có thể gây xói mòn, sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước, thổ nhưỡng và hệ sinh thái xung quanh.

Không chỉ dừng lại ở thiệt hại về cảnh quan và nguồn gen, những tác động tiêu cực này còn có nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của chính người dân địa phương. Khi môi trường bị phá vỡ, chất lượng nước giảm sút, đất đai suy thoái, người dân thôn Bản Khiếu và vùng lân cận sẽ là những người đầu tiên phải gánh chịu. Chính quyền và cơ quan chức năng vì thế cần kiên quyết xử lý, nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nguồn sinh kế và cũng là di sản của cộng đồng.

