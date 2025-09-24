Mới nhất
'Bước chân di sản': Giải chạy cộng đồng gây quỹ bảo tồn làng nghề Việt

Thứ tư, 15:27 24/09/2025 | Xã hội
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) và Sở Khoa học & Công nghệ TP. Huế phát động giải chạy cộng đồng "Bước chân Di sản – Vietnam Heritage Stride 2025". Chương trình nhằm gây quỹ hỗ trợ các làng nghề truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy công nghiệp văn hóa sáng tạo.

Những bước chân gây quỹ vì cộng đồng

Khác với những giải chạy thông thường, "Bước chân Di sản" mang ý nghĩa xã hội gắn liền hoạt động thể thao với mục tiêu gây quỹ cộng đồng. Mỗi kilomet chạy hoặc đi bộ sẽ được ABBANK quy đổi thành 10.000 đồng, đóng góp vào Quỹ Phát triển các làng nghề di sản Việt Nam.

Giải chạy diễn ra từ 08/08 đến 09/11/2025 trên nền tảng Vrace. Chỉ sau 10 ngày, chương trình đã đạt mốc 1 tỷ đồng.

Chuỗi sự kiện giải chạy offline tại 3 miền, ngày 7/9 tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (TP.HCM), ngày 14/9 tại Quần thể di tích Cố đô Huế (TP Huế), và ngày 21/9 tại Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Các sự kiện này không chỉ tạo sân chơi thể thao, mà còn khơi gợi niềm tự hào, gắn kết và lan tỏa tinh thần bảo tồn di sản.

- Ảnh 1.

Trên từng cung đường các runners sẽ phải vượt qua một số thử thách như bò trườn qua "đường hầm" tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, giật nón lá tại Quần thể di tích Cố đô Huế,...

Góp sức bảo tồn những làng nghề di sản

Nguồn quỹ sẽ ưu tiên hỗ trợ các làng nghề ở Huế và vùng lân cận: Gốm Phước Tích, Tranh làng Sình, Hoa giấy Thanh Tiên, Mây tre đan Bao La, Dệt Zèng, Nón lá Mỹ Lam, Dầu tràm Lộc Thủy… Đây là những làng nghề không chỉ lưu giữ giá trị văn hóa – lịch sử, có tiềm năng thương mại hóa, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Các làng nghề cần đáp ứng một số tiêu chí như: mong muốn đổi mới; sản phẩm mang bản sắc; khả năng mở rộng thị trường; tác động tích cực đến cộng đồng; thân thiện với môi trường.

Lan tỏa tinh thần bảo tồn và phát triển bền vững

- Ảnh 2.

Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK

Giải chạy tại Cố đô Huế diễn ra vào sáng 14/9 đã có sự tham gia của hơn 100 runners là các lãnh đạo UBND và Sở ban ngành TP.Huế, lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên của ABBANK và SVF.

Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: "Giải chạy 'Bước chân Di sản' không chỉ gây quỹ mà còn tạo cơ hội cộng đồng đồng hành cùng làng nghề. ABBANK mong muốn giúp làng nghề thích ứng hiện đại, nâng cao sản xuất và khẳng định giá trị di sản Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu."

Bà Trần Thị Thùy Yên – Phó Giám đốc Sở KH&CN TP. Huế khẳng định: "Đây là sự hợp lực để Huế quảng bá, phát triển sản phẩm làng nghề ra thị trường trong và ngoài nước. Tôi cam kết đồng hành cùng ABBANK và SVF để triển khai dự án hiệu quả."

Thông qua dự án này, ABBANK, SVF và Sở KH&CN TP. Huế kỳ vọng "Bước chân Di sản" sẽ trở thành một phong trào lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, gắn kết giữa giá trị truyền thống và sự đổi mới. Đây cũng là một trong những hành động trong chiến lược ESG mà ABBANK cam kết dài hạn.

