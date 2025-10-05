Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ

Chủ nhật, 19:08 05/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tháng 10 không chỉ là khoảnh khắc giao mùa mà còn là giai đoạn đánh dấu bước chuyển vận khí mạnh mẽ. Theo tử vi, thời điểm này mở ra nhiều cơ hội thăng hoa về sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm cho một số con giáp đặc biệt.

Bốn con giáp dưới đây được dự báo sẽ đón nhận "vượng khí dồi dào", tài chính hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên nở rộ trong tháng 10 Dương lịch.

Con giáp Tý: May mắn song hành, sự nghiệp thăng hoa

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ - Ảnh 1.

Con giáp Tý bước vào tháng 10 với vận may rực rỡ cả về công danh lẫn tài lộc. Ảnh minh họa

Con giáp Tý bước vào tháng 10 với vận may rực rỡ cả về công danh lẫn tài lộc.

Theo tử vi, họ dễ dàng đạt được những bước tiến đáng kể trong công việc, thậm chí có cơ hội đảm nhận vị trí cao hơn nhờ năng lực và sự chăm chỉ.

Nguồn thu nhập từ công việc chính ổn định, đồng thời các khoản đầu tư, hợp đồng hoặc dự án phụ cũng mang lại lợi nhuận ngoài mong đợi.

Con giáp Tý làm ăn kinh doanh có thể gặp được đối tác uy tín, còn người làm công ăn lương sẽ được cấp trên ghi nhận, khen thưởng.

Tháng này, tài lộc của con giáp Tý không đến từ sự may rủi mà chủ yếu nhờ nỗ lực bền bỉ và sự kiên định. Chính vì thế, thành quả mà họ đạt được càng bền vững, xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Con giáp Dần: Tài lộc bùng nổ, quý nhân nâng đỡ

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ - Ảnh 2.

Tháng 10 được xem là thời điểm "bùng nổ" của con giáp Dần. Ảnh minh họa

Tháng 10 được xem là thời điểm "bùng nổ" của con giáp Dần.

Với sự quyết đoán và bản lĩnh, con giáp này dễ dàng nắm bắt thời cơ để gặt hái thành công, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư.

Người tuổi Dần sẽ được quý nhân chỉ đường, mở ra nhiều cơ hội vàng. Không chỉ tài chính thăng hoa nhờ hợp đồng mới, thưởng bất ngờ hay lợi nhuận đầu tư, mà họ còn có thể mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực mới.

Những ai đang ấp ủ kế hoạch lớn sẽ có điều kiện thuận lợi để thực hiện trong tháng này.

Đối với người làm công, đây là thời điểm dễ được cấp trên trọng dụng, giao phó những dự án quan trọng. Còn với người làm ăn buôn bán, dòng khách hàng tiềm năng sẽ đổ về, giúp doanh thu tăng vọt.

Về tình cảm, con giáp Dần cũng có chỗ dựa vững chắc từ gia đình, bạn bè. Sự hỗ trợ về tinh thần và cả tài chính khiến họ thêm tự tin để tiến bước.

Con giáp Ngọ: Bứt phá mạnh mẽ, tài chính vững vàng

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ - Ảnh 3.

Người tuổi Ngọ vốn nhiệt huyết, không ngại bắt tay ngay vào hành động khi nảy ra ý tưởng mới. Chính sự quyết đoán này giúp họ gặt hái kết quả vượt trội trong tháng 10. Ảnh minh họa

Trong văn hóa phương Đông, con giáp Ngọ tượng trưng cho sự tự do, dũng cảm và thành công nhanh chóng.

Đúng như biểu tượng đó, tháng 10 này con giáp Ngọ như đang đi trên con đường trải thảm đỏ, thuận lợi cả trong sự nghiệp lẫn tài chính.

Người tuổi Ngọ vốn nhiệt huyết, không ngại bắt tay ngay vào hành động khi nảy ra ý tưởng mới. Chính sự quyết đoán này giúp họ gặt hái kết quả vượt trội trong tháng 10.

Người làm kinh doanh có khả năng mở rộng thị trường, chốt được hợp đồng lớn, trong khi người làm việc văn phòng sẽ thể hiện xuất sắc và được đánh giá cao.

Đặc biệt, con giáp Ngọ sở hữu con mắt quản lý tài chính tinh tường. Họ biết cách phân bổ chi tiêu hợp lý, tận dụng cơ hội đầu tư để tiền bạc sinh sôi.

Một số người có thể gặp vận may hiếm có như mua được bất động sản giá hời hoặc đầu tư cổ phiếu sinh lời nhanh chóng.

Tuy nhiên, để duy trì phong độ, con giáp Ngọ cần chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tránh để căng thẳng ảnh hưởng sức khỏe.

Con giáp Mão: Song hỷ lâm môn, tình duyên và tài lộc cùng nở rộ

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ - Ảnh 4.

Tháng 10, con giáp Mão lại được hưởng niềm vui trọn vẹn hơn, vừa hanh thông về công việc, vừa ngọt ngào trong tình cảm. Ảnh minh họa

Nếu Tý, Dần và Ngọ rực sáng nhờ sự nghiệp và tài chính, thì con giáp Mão lại được hưởng niềm vui trọn vẹn hơn, vừa hanh thông về công việc, vừa ngọt ngào trong tình cảm.

Tháng 10 này, con giáp Mão sẽ có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Ngoài ra, nghề tay trái hoặc các khoản đầu tư nhỏ cũng mang lại lợi nhuận bất ngờ.

Người làm kinh doanh dễ dàng ký kết hợp đồng thuận lợi, nhất là trong các lĩnh vực thời trang, giáo dục hoặc dịch vụ sáng tạo.

Về tình duyên, tuổi Mão có nhiều tín hiệu tích cực. Người độc thân dễ gặp được nhân duyên tốt, phù hợp cả về tính cách lẫn quan điểm sống. Người đã có đôi thì mối quan hệ thêm gắn kết, nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

Tuy nhiên, một lời nhắc nhở dành cho tuổi Mão là cần kiểm soát chi tiêu, tránh vì quá vui vẻ mà vung tay quá trán, dẫn đến hao hụt tài chính không cần thiết.

Tháng 10: Thời điểm bứt phá cho những con giáp biết nắm bắt

Tháng 10 Dương lịch 2025 hứa hẹn là giai đoạn đầy vượng khí cho bốn con giáp: Tý, Dần, Ngọ và Mão. Mỗi con giáp đều có điểm sáng riêng, từ sự nghiệp thăng tiến, tài chính bùng nổ đến tình duyên nở hoa.

Dẫu vậy, tử vi chỉ là yếu tố tham khảo. May mắn sẽ trở nên bền vững hơn khi mỗi người biết nỗ lực, giữ tinh thần lạc quan và có chiến lược quản lý tài chính thông minh.

Bước vào tháng 10, hãy coi đây là cơ hội để khởi động những kế hoạch mới, đón nhận vận khí tích cực và vững tin hướng tới tương lai thịnh vượng.

Những con giáp phóng khoáng, dễ rung độngNhững con giáp phóng khoáng, dễ rung động

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã sở hữu tính cách phóng khoáng, yêu sự tự do và luôn khát khao những trải nghiệm mới mẻ trong tình yêu.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Các cung hoàng đạo nam chiều vợ số 1: Dịu dàng, tâm lý và hết lòng vì gia đình

Các cung hoàng đạo nam chiều vợ số 1: Dịu dàng, tâm lý và hết lòng vì gia đình

Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháu

Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháu

Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng người

Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng người

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Cùng chuyên mục

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Tuy nhiên, có những trường hợp sẽ bị thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi vi phạm.

Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộng

Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộng

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch không chỉ tiết lộ vận mệnh mà còn ảnh hưởng đến tính cách và khả năng giao tiếp của mỗi người.

Quân đội sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó với bão số 11

Quân đội sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó với bão số 11

Xã hội - 10 giờ trước

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện số 5711/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc tập trung ứng phó bão số 11 (MATMO).

Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới

Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới

Xã hội - 10 giờ trước

Sau bão số 10, đoạn bờ biển qua phường Thuận An bị xói lở, ăn sâu vào đất liền. UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, ngăn nguy cơ hình thành cửa biển mới.

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có sự thay đổi?

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có sự thay đổi?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có nhiều điểm mới. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Quảng Ninh huy động hàng chục nghìn người, phương tiện ứng trực bão số 11

Quảng Ninh huy động hàng chục nghìn người, phương tiện ứng trực bão số 11

Đời sống - 21 giờ trước

Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 5-7/10, bão số 11 (Matmo) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025 để tập trung khắc phục hậu quả bão lũ

Dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025 để tập trung khắc phục hậu quả bão lũ

Đời sống - 1 ngày trước

Ngày 4/10, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 2434/UBND-VHXH chỉ đạo dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025, để tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 10 gây ra.

Quy định mới nhất về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026, người lao động nên nắm rõ

Quy định mới nhất về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026, người lao động nên nắm rõ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách an sinh xã hội của nhà nước nhằm hỗ trợ người lao động trong tình trạng “thất nghiệp” hoặc đang tìm kiếm việc làm mới. Từ 1/1/2026 mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định thế nào?

Đề nghị công nhận liệt sĩ cho chủ tịch xã hy sinh khi đi chống lũ

Đề nghị công nhận liệt sĩ cho chủ tịch xã hy sinh khi đi chống lũ

Đời sống - 1 ngày trước

Liên quan đến vụ tài xế tông ô tô tông khiến Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, chính quyền địa phương đã tiến hành các thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho Chủ tịch xã này.

Giải cứu hai công nhân bị kính cường lực đè bất tỉnh ở Tây Ninh

Giải cứu hai công nhân bị kính cường lực đè bất tỉnh ở Tây Ninh

Đời sống - 1 ngày trước

Sáng 4/10, tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) nhiều tấm kính cường lực trên một xe tải đang dừng đỗ tại công trình xây dựng bất ngờ đổ xuống đè trúng hai công nhân đứng phía dưới, khiến cả hai bất tỉnh.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người cả đời không lo thiếu tiền

Ngày sinh Âm lịch của người cả đời không lo thiếu tiền

Đời sống

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, cả đời không lo thiếu tiền, càng về sau càng sung túc.

Bão Matmo gió giật cấp 14 vào Biển Đông, dự báo Hà Nội có nơi mưa rất to trên 300m

Bão Matmo gió giật cấp 14 vào Biển Đông, dự báo Hà Nội có nơi mưa rất to trên 300m

Đời sống
Những con giáp phóng khoáng, dễ rung động

Những con giáp phóng khoáng, dễ rung động

Đời sống
Một khu dân cư ở Hà Nội bị cô lập đã 4 ngày vì mưa lớn

Một khu dân cư ở Hà Nội bị cô lập đã 4 ngày vì mưa lớn

Đời sống
Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top