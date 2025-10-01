Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa
GĐXH - Trong quan niệm tử vi, ngày tháng sinh Âm lịch ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh và đường sự nghiệp của mỗi người.
Có những người càng kết hôn muộn thì càng hạnh phúc, bởi họ đủ chín chắn, vững vàng và trưởng thành để xây dựng tổ ấm vững bền. Đặc biệt, những ai sinh vào tháng 1, tháng 6 và tháng 10 Âm lịch được cho là càng muộn duyên bao nhiêu thì lại càng hưởng nhiều phúc lộc bấy nhiêu.
Người sinh tháng 1 Âm lịch: Chín chắn, tình cảm bền lâu
Người sinh tháng 1 Âm lịch thường có tính cách kỷ luật, nghiêm túc và luôn đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân.
Họ không bao giờ sống buông thả hay dễ dàng trong các quyết định quan trọng, đặc biệt là hôn nhân.
Khi còn trẻ, tính cách của họ đôi khi khá cứng nhắc, chưa thật sự thấu đáo. Tuy nhiên, bước sang tuổi 35, họ ngày càng điềm đạm, biết nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc và nghiêm túc hơn trong tình yêu.
Chính sự trưởng thành này giúp họ xây dựng được mối quan hệ bền vững, biết trân trọng, thấu hiểu và dành cho bạn đời những điều tốt đẹp.
Vì vậy, nếu người sinh tháng 1 Âm lịch lựa chọn kết hôn muộn, đặc biệt sau tuổi 35, hôn nhân của họ sẽ tràn đầy may mắn, viên mãn và hạnh phúc lâu dài.
Người sinh tháng 6 Âm lịch: Tự do trước, ổn định sau
Theo tử vi, người sinh tháng 6 Âm lịch vốn năng nổ, nhiệt tình, thích khám phá và yêu sự tự do.
Thời trẻ, họ thường mải mê theo đuổi sở thích cá nhân, sự nghiệp và những trải nghiệm mới mẻ nên ít khi muốn ràng buộc trong hôn nhân.
Tuy nhiên, khi trưởng thành, họ bắt đầu nhận ra giá trị của gia đình và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm.
Lúc này, người sinh tháng 6 Âm lịch đã có sự nghiệp ổn định, tính cách chín chắn hơn và đủ khả năng vun đắp một cuộc hôn nhân vững vàng.
Kết hôn muộn mang đến cho họ nhiều thuận lợi, vừa có nền tảng kinh tế vững chắc, vừa mang lại sự thấu hiểu trong tình cảm.
Sau khi lập gia đình, họ không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn có thể giúp sự nghiệp của cả hai vợ chồng phát triển, mang đến cuộc sống sung túc, hòa thuận.
Người sinh tháng 10 Âm lịch: Thận trọng trong tình yêu
Người sinh tháng 10 Âm lịch thường dễ tính trong cuộc sống nhưng lại vô cùng thận trọng trong tình cảm.
Họ sợ bị tổn thương, nên hiếm khi vội vàng kết hôn mà thường dành nhiều thời gian để tìm hiểu, cân nhắc kỹ càng trước khi bước vào hôn nhân.
Theo tử vi, những người sinh tháng này càng kết hôn muộn thì vận may càng lớn.
Họ có nhiều cơ hội trải nghiệm, tiếp xúc với nhiều người, từ đó lựa chọn được bạn đời phù hợp, không vội vàng gả cưới trong mù quáng.
Sau khi tìm được "một nửa" thực sự, cuộc sống hôn nhân của họ ngày càng viên mãn, tình cảm gắn bó và ngày một thăng hoa.
Tháng Âm lịch kết hôn muộn thì phúc dày
Có thể thấy, tháng sinh Âm lịch ảnh hưởng lớn đến đường tình duyên và hôn nhân.
Với những người sinh vào tháng 1, tháng 6 và tháng 10 Âm lịch, việc kết hôn muộn không phải là điều thiệt thòi, mà chính là lựa chọn khôn ngoan để gặt hái hạnh phúc trọn vẹn.
Họ càng trưởng thành bao nhiêu, hôn nhân càng viên mãn, phúc khí càng dồi dào bấy nhiêu.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Top con giáp sống lạc quan: Càng tích cực càng giàu sang sung túcĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi 12 con giáp, có những tuổi luôn giữ được sự lạc quan và tích cực trong mọi hoàn cảnh.
Từ hôm nay (1/10), không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 119/2024, từ hôm nay (1/10), ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua các trạm thu phí. Tuy nhiên, còn trường hợp được lùi ngày đến hết 31/12.
Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 10 dương lịch của các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tìm hiểu để biết các phương diện có thay đổi gì?.
Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn săn ‘lộc biển’ ở Ninh Bình sau bão số 10Đời sống - 13 giờ trước
Sau bão số 10, số lượng lớn ngao, sò… dạt vào bờ biển thuộc xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình. Hàng trăm người dân đã mang theo bao tải, rổ rá đi săn “lộc biển”.
Thuyền viên thoát chết kể phút kinh hoàng khi tàu chìm, 6 người vẫn mất tíchĐời sống - 16 giờ trước
Khi tàu bị sóng nhấn chìm, ông Chí tưởng mình không còn cơ hội sống sót. May mắn bơi được vào bờ, nhưng nghĩ đến đứa cháu và bạn thuyền còn ngoài biển, ông nghẹn ngào không nói nên lời.
7 quyền lợi và chính sách công dân được hưởng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin liên quan những quyền lợi, chính sách công dân được hưởng khi tham gia nghĩa vụ quân sự.
Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những con giáp từ nhỏ đã mang trong mình vận khí tốt. Đặc biệt, khi bước vào tuổi xế chiều, họ không chỉ hưởng thành quả lao động một đời mà còn được sống vui vầy bên con cháu, an nhàn và hạnh phúc.
Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những ngành nghề trình độ được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - BHXH Việt Nam đã có thông tin chính thức về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 10/2025.
3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Theo tử vi tuần mới 12 con giáp từ 29/9 đến 5/10/2025, đây là những con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ ai sẽ về đích viên mãnĐời sống
GĐXH - Những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 4 con số dưới đây thường được cho là sẽ có cuộc sống hanh thông, dễ đạt thành công và "về đích" viên mãn.