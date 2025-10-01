Mới nhất
Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Thứ tư, 09:19 01/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Trong quan niệm tử vi, ngày tháng sinh Âm lịch ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh và đường sự nghiệp của mỗi người.

Có những người càng kết hôn muộn thì càng hạnh phúc, bởi họ đủ chín chắn, vững vàng và trưởng thành để xây dựng tổ ấm vững bền. Đặc biệt, những ai sinh vào tháng 1, tháng 6 và tháng 10 Âm lịch được cho là càng muộn duyên bao nhiêu thì lại càng hưởng nhiều phúc lộc bấy nhiêu.

Người sinh tháng 1 Âm lịch: Chín chắn, tình cảm bền lâu

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1.

Nếu người sinh tháng 1 Âm lịch lựa chọn kết hôn muộn, đặc biệt sau tuổi 35, hôn nhân của họ sẽ tràn đầy may mắn, viên mãn và hạnh phúc lâu dài. Ảnh minh họa

Người sinh tháng 1 Âm lịch thường có tính cách kỷ luật, nghiêm túc và luôn đặt tiêu chuẩn cao cho bản thân.

Họ không bao giờ sống buông thả hay dễ dàng trong các quyết định quan trọng, đặc biệt là hôn nhân.

Khi còn trẻ, tính cách của họ đôi khi khá cứng nhắc, chưa thật sự thấu đáo. Tuy nhiên, bước sang tuổi 35, họ ngày càng điềm đạm, biết nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc và nghiêm túc hơn trong tình yêu.

Chính sự trưởng thành này giúp họ xây dựng được mối quan hệ bền vững, biết trân trọng, thấu hiểu và dành cho bạn đời những điều tốt đẹp.

Vì vậy, nếu người sinh tháng 1 Âm lịch lựa chọn kết hôn muộn, đặc biệt sau tuổi 35, hôn nhân của họ sẽ tràn đầy may mắn, viên mãn và hạnh phúc lâu dài.

Người sinh tháng 6 Âm lịch: Tự do trước, ổn định sau

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2.

Kết hôn muộn mang đến cho người sinh tháng 6 Âm lịch nhiều thuận lợi, vừa có nền tảng kinh tế vững chắc, vừa mang lại sự thấu hiểu trong tình cảm. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh tháng 6 Âm lịch vốn năng nổ, nhiệt tình, thích khám phá và yêu sự tự do.

Thời trẻ, họ thường mải mê theo đuổi sở thích cá nhân, sự nghiệp và những trải nghiệm mới mẻ nên ít khi muốn ràng buộc trong hôn nhân.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, họ bắt đầu nhận ra giá trị của gia đình và sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm.

Lúc này, người sinh tháng 6 Âm lịch đã có sự nghiệp ổn định, tính cách chín chắn hơn và đủ khả năng vun đắp một cuộc hôn nhân vững vàng.

Kết hôn muộn mang đến cho họ nhiều thuận lợi, vừa có nền tảng kinh tế vững chắc, vừa mang lại sự thấu hiểu trong tình cảm.

Sau khi lập gia đình, họ không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn có thể giúp sự nghiệp của cả hai vợ chồng phát triển, mang đến cuộc sống sung túc, hòa thuận.

Người sinh tháng 10 Âm lịch: Thận trọng trong tình yêu

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3.

Theo tử vi, những người sinh tháng 10 Âm lịch càng kết hôn muộn thì vận may càng lớn. Ảnh minh họa

Người sinh tháng 10 Âm lịch thường dễ tính trong cuộc sống nhưng lại vô cùng thận trọng trong tình cảm.

Họ sợ bị tổn thương, nên hiếm khi vội vàng kết hôn mà thường dành nhiều thời gian để tìm hiểu, cân nhắc kỹ càng trước khi bước vào hôn nhân.

Theo tử vi, những người sinh tháng này càng kết hôn muộn thì vận may càng lớn.

Họ có nhiều cơ hội trải nghiệm, tiếp xúc với nhiều người, từ đó lựa chọn được bạn đời phù hợp, không vội vàng gả cưới trong mù quáng.

Sau khi tìm được "một nửa" thực sự, cuộc sống hôn nhân của họ ngày càng viên mãn, tình cảm gắn bó và ngày một thăng hoa.

Tháng Âm lịch kết hôn muộn thì phúc dày

Có thể thấy, tháng sinh Âm lịch ảnh hưởng lớn đến đường tình duyên và hôn nhân.

Với những người sinh vào tháng 1, tháng 6 và tháng 10 Âm lịch, việc kết hôn muộn không phải là điều thiệt thòi, mà chính là lựa chọn khôn ngoan để gặt hái hạnh phúc trọn vẹn.

Họ càng trưởng thành bao nhiêu, hôn nhân càng viên mãn, phúc khí càng dồi dào bấy nhiêu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Giờ sinh Âm lịch của người có phúc phận sâu dày, khó khăn luôn có quý nhân phù trợGiờ sinh Âm lịch của người có phúc phận sâu dày, khó khăn luôn có quý nhân phù trợ

GĐXH - Trong tử vi, giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn tiết lộ vận mệnh, phúc phần của mỗi người.

Bách Hợp (t/h)
