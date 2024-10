Thanh Hóa nâng cao nhận thức người dân về sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Sàng lọc trước sinh (SLTS) và sơ sinh (SS) là biện pháp giúp chẩn đoán các bệnh do rối loạn di truyền, từ đó có biện pháp can thiệp và điều trị kịp thời, hạn chế những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Theo Dược sĩ CKII Bùi Hồng Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Thanh Hóa, việc SLTS và SS rất quan trọng, giúp tầm soát sớm các dị tật, từ đó chẩn đoán và đưa ra các biện pháp tư vấn cho người mẹ để kịp thời can thiệp, điều trị sớm những bất thường của trẻ. Do đó, thời gian qua, đơn vị hết sức chú trọng việc tuyên truyền về hoạt động này, đây cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng dân số.

Phụ nữ mang thai cần khám sức khỏe định kỳ để giúp phát hiện sớm các bất thường bẩm sinh, giúp trẻ được chẩn đoán, điều trị sớm từ giai đoạn còn nằm trong bụng mẹ.

"Trình độ và sự nhận thức của người mẹ là yếu tố quan trọng quyết định đến nguy cơ của thai nhi bị dị tật. Có những trường hợp dù được bác sĩ tư vấn rất nhiều lần nhưng vẫn không chịu thay đổi hành vi. Điều quan trọng nhất là các sản phụ cần có kiến thức tốt về thai nghén và thái độ đúng đắn trong sàng lọc. Đặc biệt, cần nâng cao kiến thức và thái độ của người dân, cộng đồng về việc khám sức khỏe của mình và trách nhiệm với cả những đứa trẻ sẽ được sinh ra", ông Thủy cho hay.

Chị L.T.V., trú TP Thanh Hóa cho biết: "Khi đi khám thai tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá, được các bác sĩ tư vấn tôi hiểu thêm tầm quan trọng của việc SLTS và SS. Tôi luôn tuân thủ lịch khám theo khuyến cáo của bác sĩ để tầm soát, phát hiện các bất thường nhằm bảo đảm cho bé sinh ra được khỏe mạnh. Sau khi con chào đời, tôi cũng sẽ cho làm xét nghiệm máu gót chân để sàng lọc sơ sinh".

Sàng lọc và khám sức khỏe để giúp loại bỏ rủi ro mắc các dị tật ở trẻ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho biết, trước kia, phần lớn phụ nữ mang thai mỗi khi đi khám, siêu âm thai chỉ quan tâm đến giới tính, cân nặng của con chứ ít ai nhờ bác sĩ đo độ mờ da gáy, kiểm tra nhiễm sắc thể di truyền để xem thai nhi có bị dị tật bẩm sinh, bị tim bẩm sinh hay không.

Khi đời sống phát triển, người dân dần quan tâm đến SLTS và SS hơn, điều này giúp phát hiện sớm các bất thường bẩm sinh, giúp trẻ được chẩn đoán, điều trị sớm từ giai đoạn còn nằm trong bụng mẹ và ngay sau khi ra đời, tránh được những hậu quả nặng nề của bệnh, cải thiện tương lai phát triển của trẻ.

Huyện Mường Lát đẩy mạnh công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân trên địa bàn.

Được biết, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh tại 27 huyện, thị xã, thành phố.

Chi cục Dân số tỉnh này đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích khi thực hiện SLTS và SS, vận động phụ nữ chuẩn bị mang thai và đang mang thai thực hiện tầm soát. Phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức truyền thông cung cấp thông tin về lợi ích của việc SLTS và SS tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại các buổi truyền thông, chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai đã được cung cấp những kiến thức về lợi ích, những lưu ý về chế độ ăn uống hợp lý trong quá trình mang thai...

Từ đó giúp trẻ sinh ra tránh được những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh như down, rối loạn di truyền, dị tật ống thần kinh, khuyết tật về tim, thiếu men G6PD gây biến chứng vàng da, thần kinh, suy tuyến giáp trạng bẩm sinh và tăng sản thượng thận bẩm sinh...