Thành lập khu bảo tồn loài Voọc mông trắng rộng hơn 3000 ha tại Ninh Bình

Ngày 3/11, tại Khu du lịch Tam Chúc (phường Tam Chúc), Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Khu rừng đặc dụng "Khu bảo tồn loài - Sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng".

Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định thành lập Khu rừng đặc dụng "Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Voọc mông trắng Kim Bảng" cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Khu bảo tồn được thành lập theo Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình, với tổng diện tích quy hoạch 3.182ha, thuộc địa bàn các phường Lý Thường Kiệt, Tam Chúc và Nguyễn Úy. Đây là khu vực có hệ sinh thái rừng núi đá vôi đặc trưng, đồng thời là sinh cảnh tự nhiên quan trọng của loài voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri).

Theo số liệu được công bố, cả nước hiện có khoảng 540 cá thể voọc mông trắng, trong đó Ninh Bình ghi nhận gần 470 cá thể, chiếm khoảng 90% tổng số cá thể trên thế giới. Riêng khu vực rừng núi đá vôi Kim Bảng có ít nhất 116 cá thể qua khảo sát thực địa, là quần thể lớn thứ hai thế giới, sau Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Voọc mông trắng là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, được xếp vào nhóm Cực kỳ nguy cấp trong Danh lục Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Vì vậy, việc thiết lập khu bảo tồn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ loài, duy trì sinh cảnh và hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường sống tự nhiên.

Theo quy hoạch, khu bảo tồn được chia thành 3 phân khu chức năng. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rộng 1.807,4ha, tập trung bảo tồn nguyên trạng các sinh cảnh cốt lõi; phân khu phục hồi sinh thái rộng 1.358,8ha, triển khai các giải pháp phục hồi rừng và mở rộng không gian sống cho đàn voọc; phân khu dịch vụ - hành chính rộng 15,8ha, phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và điều hành hoạt động bảo tồn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng nhấn mạnh, việc thành lập khu bảo tồn hướng tới bảo vệ, phát triển hệ sinh thái rừng núi đá vôi, các loài động, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời duy trì chức năng sinh thái, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.

Tham dự lễ công bố, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) ghi nhận nỗ lực của tỉnh Ninh Bình cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thiết lập cơ sở pháp lý cho công tác bảo tồn. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với các bên liên quan nhằm bảo vệ sinh cảnh tự nhiên và duy trì lâu dài quần thể voọc mông trắng tại Việt Nam.