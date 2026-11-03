Từ ngày 1/1/2027, quy định mới liên quan đến căn cước công dân có gì thay đổi?

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Người dân cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được giảm 50% mức thu lệ phí đến hết 31/12/2026?

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 64/2025/TT-BTC, quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. Trong đó quy định giảm đến 50% lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Tại Điều 1 Thông tư quy định cụ thể mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

Theo đó kể từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 mức thu lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được quy định bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 73/2024/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Theo quy định nêu trên, từ nay đến hết ngày 31/12/2026, khi cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước người dân sẽ được giảm 50% mức thu lệ phí theo Thông tư 64/2025/TT-BTC.

Kể từ ngày 1/1/2027, toàn bộ lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước sẽ quay trở lại mức thu theo quy định Thông tư số 73/2024/TT-BTC.

Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ nay đến hết ngày 31/12/2026, người dân cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được giảm 50% mức thu lệ phí. Ảnh minh họa: AI

Mức thu lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Theo Thông tư 73/2024/TT-BTC, mức thu lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau:

Cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước: 30.000 đồng/thẻ căn cước;

Cấp đổi thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước: 50.000 đồng/thẻ căn cước;

Cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước: 70.000 đồng/thẻ căn cước.

Các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Theo Điều 24 Luật Căn cước, các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước được quy định như sau:

1. Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

- Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

- Xác lập lại số định danh cá nhân;

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

2. Các trường hợp cấp lại thẻ căn cước bao gồm:

- Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 của Luật này;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

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