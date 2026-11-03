Cận cảnh hiện trạng dự án mở rộng đường 70 qua phường Xuân Phương

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đường 70 là trục giao thông huyết mạch kết nối quan trọng ở phía Tây Hà Nội. Nhằm tăng cường khả năng kết nối, hoàn thiện hạ tầng và giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông, dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa bàn Nam Từ Liêm cũ đang được các nhà thầu tích cực triển khai. Công trình có chiều dài gần 5km với tổng mức đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng, đi qua địa bàn Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng.

Ghi nhận tại gói thầu số 29 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đầu cầu vượt đường sắt thuộc phường Xuân Phương), không khí thi công diễn ra khẩn trương; nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống cống thoát nước qua Khu đô thị Viglacera và Khu đô thị Tasco Xuân Phương đang từng bước hoàn thiện, hướng tới nâng cao chất lượng công trình và thúc đẩy phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Nhìn từ trên cao dự án nâng cấp, mở rộng đường 70, kết nối các khu đô thị lớn và khu dân cư sầm uất phía Tây Thủ đô.

Ghi nhận của phóng viên, tại gói thầu số 29 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đầu cầu vượt đường sắt) thuộc phường Xuân Phương đang tập trung máy móc, thiết bị để triển khai đồng loạt các hạng mục.

Cẩu chuyên dụng dung tích lớn làm việc liên tục tại khu vực thi công mương thoát nước dọc tuyến.

Hàng loạt cống hộp bê tông đúc sẵn dung tích lớn được tập kết dọc công trường, chuẩn bị hạ ngầm xuống hệ thống kỹ thuật.

Cận cảnh mương thoát nước bằng bê tông cốt thép đang trong quá trình định hình, lắp đặt.

Đoạn cống thoát nước sau khi lắp hoàn thiện được thi công lấp đất, trả lại mặt bằng san gạt ban đầu.

Hàng cây xanh dọc tuyến đường 70 cũ mới được cắt tỉa không lâu.

Nhà thầu gấp rút triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đoạn đi qua Khu đô thị Viglacera và Tasco Xuân Phương.

Công tác đào đắp, xử lý nền móng và mương kỹ thuật được tiến hành song song tại các khu vực giáp hồ điều hòa.

Dự án sau khi hoàn thành kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để điểm nghẽn giao thông, tạo đà bứt phá phát triển đô thị đồng bộ cho toàn vùng phía Tây Hà Nội.

Video hiện trạng dự án mở rộng đường 70 qua phường Xuân Phương, Hà Nội:







