Cận cảnh hiện trạng dự án mở rộng đường 70 qua phường Xuân Phương
GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 với tổng mức đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng đang được triển khai qua phường Xuân Phương (Hà Nội). Nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống cống thoát nước, đang từng bước được thi công, lắp đặt.
Đường 70 là trục giao thông huyết mạch kết nối quan trọng ở phía Tây Hà Nội. Nhằm tăng cường khả năng kết nối, hoàn thiện hạ tầng và giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông, dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa bàn Nam Từ Liêm cũ đang được các nhà thầu tích cực triển khai. Công trình có chiều dài gần 5km với tổng mức đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng, đi qua địa bàn Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng.
Ghi nhận tại gói thầu số 29 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đầu cầu vượt đường sắt thuộc phường Xuân Phương), không khí thi công diễn ra khẩn trương; nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống cống thoát nước qua Khu đô thị Viglacera và Khu đô thị Tasco Xuân Phương đang từng bước hoàn thiện, hướng tới nâng cao chất lượng công trình và thúc đẩy phát triển đô thị văn minh, hiện đại.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:
Video hiện trạng dự án mở rộng đường 70 qua phường Xuân Phương, Hà Nội:
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