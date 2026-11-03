Nữ tài xế ô tô chèn ép, tông ngã người đi xe máy ở Lào Cai

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 1/11/2026, trên tuyến đường Hoàng Liên, phường Lào Cai. Thời điểm trên, giữa một chiếc ô tô VinFast VF3 và một người phụ nữ điều khiển xe máy đã xảy ra xích mích, mâu thuẫn giao thông khi đang di chuyển trên đường.

Nữ tài xế điều khiển chiếc xe ô tô sau đó đã liên tục đánh lái, chèn ép chiếc xe máy. Người phụ nữ đi xe máy phải đánh lái, di chuyển hẳn lên khu vực vỉa hè để tránh xảy ra va chạm đáng tiếc. Tại đây, hai bên đã dừng xe và xảy ra tranh cãi.

Nữ tài xế ô tô chèn ép, tông xe máy của người phụ nữ trên đường.

Khi người phụ nữ đi xe máy rời đi, chiếc ô tô đuổi theo và tông vào đuôi chiếc xe máy. Cú tông mạnh khiến người phụ nữ đi xe máy mất thăng bằng, ngã nhào xuống đường.

Ngay khi nạn nhân vừa ngã, một nam thanh niên ngồi ở ghế phụ của chiếc ô tô hùng hổ bước xuống, có động thái chỉ trỏ, định lao vào hành hung nạn nhân. Cùng lúc đó, nữ tài xế cũng mở cửa xe, tiến tới và xảy ra xô đẩy với người phụ nữ đi xe máy.

Sự việc chỉ dừng lại khi một người đàn ông đến can ngăn. Chiếc ô tô sau đó rời khỏi hiện trường.

Ngày 3/11, thông tin từ lãnh đạo UBND phường Lào Cai xác nhận, ngay sau khi nắm bắt thông tin và hình ảnh từ mạng xã hội, Công an phường Lào Cai đã khẩn trương vào cuộc xác minh và phát giấy mời nữ tài xế điều khiển chiếc ô tô trên lên trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.