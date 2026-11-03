Hà Nội: Danh tính người đàn ông lớn tuổi rút gậy nhựa đánh shipper ở Từ Liêm

| Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày 3/11, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đã làm việc với ông N.V.M (SN 1964) về hành vi dùng gậy đánh người giao hàng xảy ra tại phố Mỹ Đình.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều ngày 2/11/2026. Thời điểm trên, ông N.V.M. (sinh năm 1964, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) đang điều khiển xe máy chở theo 2 cháu gái nhỏ đi học về. 

Khi di chuyển đến trước khu vực cửa số nhà 47 phố Mỹ Đình, xe của ông M. gặp một nam thanh niên đang đứng giao hàng (shipper) dưới lòng đường. Do đoạn đường chật hẹp, các phương tiện đi ngược chiều nhau dẫn đến ùn ứ, giữa ông M. và nam shipper đã xảy ra lời qua tiếng lại.

Hà Nội: Người đàn ông lớn tuổi rút gậy nhựa đánh shipper ở Từ Liêm - Ảnh 1.

Người đàn ông cầm gậy nhựa lao về phía người quay video.

Hình ảnh từ đoạn video clip dài khoảng 10 giây lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, người đàn ông lớn tuổi này sau đó đã bế 2 bé gái trên xe máy xuống đất, mở cốp xe, rút ra một chiếc gậy nhựa rồi lao về phía người quay video.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, ngày 3/11, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Bước đầu cơ quan Công an xác nhận ông M. đã dùng gậy nhựa vụt vào đầu nam thanh niên do bực tức bột phát. Tuy nhiên, do sự việc diễn ra quá nhanh, ông M. cho biết không nhớ rõ đã gây ra thương tích cụ thể gì cho nạn nhân. Khoảng gần 5 phút, hai bên giải tán.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh nam thanh niên liên quan để mời lên làm việc.

Hà Nội: Danh tính người đàn ông lớn tuổi rút gậy nhựa đánh shipper ở Từ Liêm - Ảnh 2.Hà Nội: Công an xác minh vụ 16 học sinh tụ tập vác dao đuổi đánh nhau ở Phú Xuyên

GĐXH - Mâu thuẫn cá nhân, hai nam sinh lớp 10 đã lôi kéo thêm bạn bè, mang theo dao đến đường liên thôn để giải quyết ân oán. Lực lượng Công an đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm 16 học sinh này về hành vi có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng.


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Ngã xuống sông Hồng khi đang đánh cá, người đàn ông được CSGT kịp thời cứu sống

Hà Nội: Ngã xuống sông Hồng khi đang đánh cá, người đàn ông được CSGT kịp thời cứu sống

Đời sống -

GĐXH - Trong lúc đánh bắt cá trên sông Hồng giữa đêm tối, người đàn ông không may trượt chân ngã xuống nước và chới với giữa dòng. Rất may mắn, Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đi tuần tra ngang qua đã kịp thời phát hiện, cứu vớt nạn nhân vào bờ an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.