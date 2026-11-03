Hà Nội: Danh tính người đàn ông lớn tuổi rút gậy nhựa đánh shipper ở Từ Liêm
GĐXH - Ngày 3/11, Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết đã làm việc với ông N.V.M (SN 1964) về hành vi dùng gậy đánh người giao hàng xảy ra tại phố Mỹ Đình.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 chiều ngày 2/11/2026. Thời điểm trên, ông N.V.M. (sinh năm 1964, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) đang điều khiển xe máy chở theo 2 cháu gái nhỏ đi học về.
Khi di chuyển đến trước khu vực cửa số nhà 47 phố Mỹ Đình, xe của ông M. gặp một nam thanh niên đang đứng giao hàng (shipper) dưới lòng đường. Do đoạn đường chật hẹp, các phương tiện đi ngược chiều nhau dẫn đến ùn ứ, giữa ông M. và nam shipper đã xảy ra lời qua tiếng lại.
Hình ảnh từ đoạn video clip dài khoảng 10 giây lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, người đàn ông lớn tuổi này sau đó đã bế 2 bé gái trên xe máy xuống đất, mở cốp xe, rút ra một chiếc gậy nhựa rồi lao về phía người quay video.
Tiếp nhận thông tin vụ việc, ngày 3/11, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Bước đầu cơ quan Công an xác nhận ông M. đã dùng gậy nhựa vụt vào đầu nam thanh niên do bực tức bột phát. Tuy nhiên, do sự việc diễn ra quá nhanh, ông M. cho biết không nhớ rõ đã gây ra thương tích cụ thể gì cho nạn nhân. Khoảng gần 5 phút, hai bên giải tán.
Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh nam thanh niên liên quan để mời lên làm việc.
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