4 con giáp có cái tôi lớn: Sai cũng không nhận, càng khuyên càng cố chấp

Con giáp Tỵ: Không thích người khác can thiệp vào cuộc sống

Khi nhận được lời góp ý về tính cách hay thói quen chưa tốt, con giáp Tỵ đôi khi phản ứng khá gay gắt. Ảnh minh họa

Bề ngoài, con giáp Tỵ luôn tạo cảm giác bí ẩn và khá lạnh lùng nên mọi người cảm thấy khó gần. Bên trong họ là người tỉ mỉ, chu đáo nhưng có phần hơi ích kỉ và tự phụ, theo Phụ nữ & gia đình.

Họ không thích bị người khác chỉ bảo, càng không muốn phải thay đổi bản thân chỉ để làm hài lòng những người xung quanh.

Khi nhận được lời góp ý về tính cách hay thói quen chưa tốt, con giáp Tỵ đôi khi phản ứng khá gay gắt. Họ có thể cho rằng những đặc điểm ấy chính là một phần con người mình và không có lý do gì phải thay đổi.

Sự độc lập là ưu điểm, nhưng nếu quá đề cao cái tôi, con giáp này dễ khiến các mối quan hệ trở nên xa cách. Không phải lời góp ý nào cũng mang ý định phán xét, đôi khi đó đơn giản là sự quan tâm chân thành.

Con giáp Sửu: Càng bị khuyên nhủ càng muốn làm theo ý mình

Trong công việc, con giáp Sửu có xu hướng tin tưởng vào phương pháp của bản thân. Ảnh minh họa

Con giáp Sửu nổi tiếng với tính cách kiên định, bền bỉ nhưng đôi khi sự cứng rắn lại biến thành cố chấp. Một khi đã xác định mục tiêu, họ thường rất khó thay đổi quyết định, ngay cả khi những người xung quanh đưa ra lời khuyên hợp lý.

Trong công việc, con giáp Sửu có xu hướng tin tưởng vào phương pháp của bản thân. Nếu bị nhận xét rằng cách làm chưa hiệu quả, họ có thể vẫn tiếp tục theo đuổi lựa chọn ban đầu thay vì thử một hướng đi mới.

Điều đáng nói là con giáp này không hẳn không nhận ra khuyết điểm, nhưng họ chỉ thực sự thay đổi khi tự mình trải nghiệm và nhìn thấy vấn đề. Những lời khuyên từ bên ngoài đôi khi không đủ sức khiến con giáp Sửu suy nghĩ lại.

Con giáp Dần: Quá tự tin nên khó chấp nhận mình mắc sai lầm

Trong các cuộc tranh luận, con giáp Dần không dễ xuống nước vì cho rằng nhượng bộ đồng nghĩa với việc thừa nhận mình sai. Ảnh minh họa

Con giáp Dần có thể nói là người có đầy tham vọng. Họ luôn muốn nổi bật trước mặt mọi người và giành được sự công nhận, ngưỡng mộ của người khác. Vì vậy thể diện đối với họ là vô cùng quan trọng, theo Phụ nữ mới.

Họ thích chủ động quyết định mọi việc, không muốn bị người khác can thiệp hay áp đặt suy nghĩ.

Chính sự tự tin đôi khi khiến con giáp này trở nên bảo thủ. Khi đã tin vào một quan điểm, tuổi Dần thường khó lắng nghe những ý kiến trái chiều. Ngay cả khi người khác đưa ra những lập luận có cơ sở, họ vẫn có thể tìm cách bảo vệ lựa chọn của mình.

Trong các cuộc tranh luận, con giáp Dần không dễ xuống nước vì cho rằng nhượng bộ đồng nghĩa với việc thừa nhận mình sai. Tuy nhiên, thay vì cố gắng tranh cãi bằng lời nói, những dẫn chứng thực tế có thể giúp họ nhìn nhận vấn đề khách quan hơn.

Con giáp Hợi: Ngại thay đổi, thích duy trì cuộc sống quen thuộc

Khi được khuyên nên thay đổi, tuổi Hợi có thể lắng nghe nhưng chưa chắc đã hành động. Ảnh minh họa

Không quá hiếu thắng hay thích tranh luận, nhưng người tuổi Hợi đôi khi lại bảo thủ theo một cách khác: Họ ngại thay đổi và không muốn làm xáo trộn cuộc sống hiện tại.

Con giáp này thường hài lòng với những gì mình đang có. Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra ổn định, họ không thấy cần thiết phải thử nghiệm những phương pháp mới hay điều chỉnh những thói quen đã tồn tại từ lâu.

Khi được khuyên nên thay đổi, tuổi Hợi có thể lắng nghe nhưng chưa chắc đã hành động. Họ thường tự hỏi liệu việc thay đổi có thực sự cần thiết hay chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi.

Tuy nhiên, sự an phận đôi khi cũng khiến con giáp Hợi bỏ lỡ những cơ hội phát triển. Biết tiếp thu góp ý và chủ động điều chỉnh đúng lúc sẽ giúp họ có thêm nhiều lựa chọn tốt hơn trong cuộc sống.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.