Thanh tra Nguyệt 'Lằn ranh' ở tuổi U40 có sắc vóc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa

Thứ tư, 09:23 31/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Trung tá Huyền Sâm công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội mới đây đã xuất sắc hóa thân thành công vai diễn thanh tra Nguyệt trong "Lằn ranh". Ở đời thực, cô vừa có nhan sắc xinh đẹp và vừa có tài năng nổi bật trong nghề.

Huyền Sâm - Ảnh 1.Thanh tra Nguyệt trong 'Lằn ranh' ngoài đời là Trung tá quân đội, hôn nhân bình dị kín tiếng

GĐXH - Trung tá Huyền Sâm (Nhà hát kịch Quân đội) là một diễn viên truyền hình quen mặt với khán giả trên sóng giờ vàng. Ở đời thực, Huyền Sâm có cuộc sống hôn kín tiếng bên Thượng tá Đới Anh Quân.

Huyền Sâm - Ảnh 2.

Thanh tra Nguyệt của Huyền Sâm trong "Lằn ranh" những ngày gần đây đã khiến khán giả đồng cảm và chính những phân đoạn này đã níu chân khán giả theo dõi từng tập. Lối diễn xuất không ồn ào, không phô trương, nhưng mỗi lần xuất hiện của Huyền Sâm đã khiến nhân vật thanh tra Nguyệt gây được ấn tượng đậm sâu trong mắt khán giả.

Huyền Sâm - Ảnh 3.

Huyền Sâm đã làm tốt các cung bậc cảm xúc từ vui vẻ đến tâm trạng nặng trĩu: Của trách nhiệm, giằng xé nội tâm và những lựa chọn vô cùng khó khăn. Mỗi cái nhíu mày, cách nhả thoại và ánh mắt của Huyền Sâm đã thuyết phục được khán giả.

Theo VTV Times ghi lại Huyền Sâm thừa nhận đây là một thử thách không nhỏ trong sự nghiệp. Theo nữ diễn viên, dòng phim chính luận vốn đã khó, với Lằn ranh, độ khó còn tăng lên khi lời thoại dài, nhiều thuật ngữ chuyên ngành, đòi hỏi diễn viên phải luôn tập trung cao độ. “Huyền Sâm rất nể khả năng nhớ thoại của các cô chú, anh chị trong đoàn phim. Đúng là ‘gừng càng già càng cay’”, cô chia sẻ.

Huyền Sâm - Ảnh 4.

Trước khi là thanh tra Nguyệt với nội tâm giằng xé và phức tạp của "Lằn ranh" thì Huyền Sâm là một Trung tá quân đội công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội.

Huyền Sâm - Ảnh 5.

Ngoài sân khấu kịch, Huyền Sâm là một diễn viên không còn xa lạ với khán giả truyền hình Việt Nam. Nữ diễn viên sinh năm 1987 từng xuất hiện trong nhiều phim như: Nàng dâu oder, Gia phả của đất, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày...

Huyền Sâm - Ảnh 6.

Thuở nhỏ, Huyền Sâm đã mơ ước lớn lên sẽ trở thành một nữ cảnh sát hình sự. Thế nhưng, cái duyên với sân khấu đã giúp cô đến với nghệ thuật trong những năm cô còn học phổ thông. Vai diễn đầu tiên của Huyền Sâm là vai chú "lính" làm nhiệm vụ áp giải tên trộm để vua xét xử.

Huyền Sâm - Ảnh 7.

Từ đó, cô nảy sinh tình yêu với nghệ thuật và cuối cùng Huyền Sâm quyết định nộp hồ sơ thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cuối cùng cô đã may mắn trúng tuyển vào lớp diễn viên sân khấu - điện ảnh khóa 27 của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau khi ra trường, cô về đầu quân cho Nhà hát kịch Quân Đội.

Huyền Sâm - Ảnh 8.

Môi trường quân đội mang tính kỷ luật cao giúp Huyền Sâm được rèn giũa, được tôi luyện trong một môi trường chỉn chu và nghiêm túc. Nhưng quan trọng là Huyền Sâm được khoác lên mình bộ quân phục và được phục vụ ngành. Xuất phát từ mong muốn này, Huyền Sâm cùng với các diễn viên của Nhà hát Kịch Quân đội đang từng ngày nỗ lực hết mình tu dưỡng đạo đức.

Huyền Sâm - Ảnh 9.

Hiện tại, sau nhiều năm cống hiến cho nghề, Huyền Sâm đã trở thành một nghệ sĩ mang quân hàm Trung tá của sân khấu kịch nói quân đội. Cô cũng là một gương mặt uy tín của khán giả truyền hình với những vai diễn đã được kiểm chứng trên sóng giờ vàng của VTV.

Ảnh: FBNV

