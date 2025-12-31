Thanh tra Nguyệt 'Lằn ranh' ở tuổi U40 có sắc vóc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa

Theo VTV Times ghi lại Huyền Sâm thừa nhận đây là một thử thách không nhỏ trong sự nghiệp. Theo nữ diễn viên, dòng phim chính luận vốn đã khó, với Lằn ranh, độ khó còn tăng lên khi lời thoại dài, nhiều thuật ngữ chuyên ngành, đòi hỏi diễn viên phải luôn tập trung cao độ. “Huyền Sâm rất nể khả năng nhớ thoại của các cô chú, anh chị trong đoàn phim. Đúng là ‘gừng càng già càng cay’”, cô chia sẻ.