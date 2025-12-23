Điều bất ngờ về nữ chủ tịch tập đoàn xinh đẹp đang gây tranh cãi trong phim 'Lằn ranh'

Diễn viên Huyền Trang - nữ doanh nhân xinh đẹp trong "Lằn ranh"

Trở lại màn ảnh trong phim chính luận "Lằn ranh" đang phát sóng trên VTV1, Huyền Trang hóa thân vào Đào Mỹ Trinh - một nữ Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam thành đạt, lạnh lùng, nhiều toan tính nhưng cũng chất chứa những giằng xé nội tâm khó lường. Vai diễn không chỉ đòi hỏi sự biến hóa về ngoại hình mà còn là thử thách lớn về tâm lý, buộc nữ diễn viên phải "sống cùng nhân vật" trong suốt nhiều tháng liền.



Khi bộ phim được phát sóng, nữ diễn viên Huyền Trang nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều khi đảm nhận vai Mỹ Trinh sắc sảo, đầy toan tính. Nhân vật không chỉ gây chú ý bởi vị thế quyền lực trên thương trường mà còn bởi mối quan hệ tình cảm bí mật với Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Đình Sách (NSND Trung Anh). Mối quan hệ lén lút này tạo nên một nút thắt kịch tính, liên tục tạo sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Thời báo VTV, diễn viên Huyền Trang cho biết, ngay từ đầu đã xác định Mỹ Trinh là một vai rất khó. Đây là hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt ngoài 40 tuổi, có địa vị, quyền lực. Vì vậy, Huyền Trang chuẩn bị khá kỹ từ phục trang, kiểu tóc đến phụ kiện để tạo cảm giác chững chạc, cứng cáp và "già" hơn so với ngoài đời. Về tâm lý, Mỹ Trinh có nội tâm phức tạp. Vai diễn này cần được trau chuốt từ những chi tiết rất nhỏ, tất cả đều phải được tính toán kỹ lưỡng để nhân vật hiện lên thuyết phục và có chiều sâu.

Diễn viên Huyền Trang và các diễn viên trong phim "Lằn ranh". Ảnh VTV

Cảnh quay khiến Huyền Trang ấn tượng đó là những cảnh tâm lý rất nặng khi đối diễn cùng Phó Bí thư tỉnh Sách (NSND Trung Anh). Có những phân đoạn chỉ có hai nhân vật đối thoại với nhau, kéo dài tới ba bốn trang thoại. Với những cảnh như vậy, Huyền Trang đã buộc phải học thoại thật kỹ, thuộc đến mức phản xạ, để khi bước vào diễn không còn bị phân tâm bởi lời thoại nữa mà có thể toàn tâm toàn ý cho cảm xúc.

Về sự khác biệt, những vai trước đây của cô thường là cá tính, sexy hoặc phản diện. Với Đào Mỹ Trinh, đây cũng là một vai phản diện nhưng lại có phần gần với con người ngoài đời của Trang hơn, dù tính cách thì hoàn toàn khác. Ngoài đời, Huyền Trang là người khá tưng tửng, vô tư, đôi khi "não cá vàng". Trong khi đó, Mỹ Trinh lại sắc sảo, khôn ngoan, tính toán và luôn làm chủ tình huống.

Diễn viên Huyền Trang vai nữ doanh nhân Mỹ Trinh trong "Lằn ranh". Ảnh VTV

Diễn viên Huyền Trang là ai?

Huyền Trang sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô hiện là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ. Trước "Lằn ranh", cô từng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như: "Đường lên Điện Biên", "Lựa chọn số phận", "Gia phả của đất", "Đấu trí", "Hành trình công lý", "Biệt dược đen"… Dù thường đảm nhận vai phụ, Huyền Trang vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, nhân vật có cá tính rõ ràng cùng đài từ được đánh giá tốt.

Ngoài đời, nữ diễn viên sở hữu sắc vóc cân đối, gương mặt sắc sảo và gu thời trang trưởng thành. Cô trung thành với những thiết kế ôm dáng, tối giản chi tiết, tôn vẻ thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm. Chính phong cách “già dặn” hơn tuổi thật này giúp Huyền Trang dễ dàng tạo dựng hình ảnh những người phụ nữ quyền lực, bản lĩnh trên màn ảnh.

Diễn viên Huyền Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả phim VTV. Ảnh VTV

Ít ai biết, Huyền Trang từng có thời gian nghỉ diễn để chăm sóc gia đình. Cô kết hôn năm 2015, nhưng hôn nhân đổ vỡ vào năm 2019 sau nhiều mâu thuẫn trong quan điểm sống và nghề nghiệp. Khi quay lại, nhiều người gần như đã quên Huyền Trang, cơ hội công việc cũng ít đi. Cuối cùng, Huyền Trang xin vào Nhà hát Tuổi trẻ chỉ với mong muốn được diễn, được sống với đam mê.

Huyền Trang sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sắc vóc cân đối. Ảnh VTC

Khoảng thời gian làm việc ở nhà hát Nhà hát Tuổi trẻ giúp Huyền Trang học hỏi rất nhiều: Từ tư duy diễn xuất, kỹ năng sân khấu cho đến kinh nghiệm làm nghề của các anh chị đi trước. Song song với đó, việc làm mẫu ảnh, tham gia các loại hình nghệ thuật khác cũng giúp Huyền Trang hiểu rõ hơn về nhịp điệu, hơi thở và cách kiểm soát cảm xúc khi diễn.