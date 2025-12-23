Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Điều bất ngờ về nữ chủ tịch tập đoàn xinh đẹp đang gây tranh cãi trong phim 'Lằn ranh'

Thứ ba, 19:00 23/12/2025 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Huyền Trang gây ấn tượng mạnh tới khán giả khi hóa thân xuất sắc vào vai nữ doanh nhân Đào Mỹ Trinh trong bộ phim "Lằn ranh".

Diễn viên Huyền Trang - nữ doanh nhân xinh đẹp trong "Lằn ranh"

Trở lại màn ảnh trong phim chính luận "Lằn ranh" đang phát sóng trên VTV1, Huyền Trang hóa thân vào Đào Mỹ Trinh - một nữ Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam thành đạt, lạnh lùng, nhiều toan tính nhưng cũng chất chứa những giằng xé nội tâm khó lường. Vai diễn không chỉ đòi hỏi sự biến hóa về ngoại hình mà còn là thử thách lớn về tâm lý, buộc nữ diễn viên phải "sống cùng nhân vật" trong suốt nhiều tháng liền.

Khi bộ phim được phát sóng, nữ diễn viên Huyền Trang nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều khi đảm nhận vai Mỹ Trinh sắc sảo, đầy toan tính. Nhân vật không chỉ gây chú ý bởi vị thế quyền lực trên thương trường mà còn bởi mối quan hệ tình cảm bí mật với Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Đình Sách (NSND Trung Anh). Mối quan hệ lén lút này tạo nên một nút thắt kịch tính, liên tục tạo sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Thời báo VTV, diễn viên Huyền Trang cho biết, ngay từ đầu đã xác định Mỹ Trinh là một vai rất khó. Đây là hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt ngoài 40 tuổi, có địa vị, quyền lực. Vì vậy, Huyền Trang chuẩn bị khá kỹ từ phục trang, kiểu tóc đến phụ kiện để tạo cảm giác chững chạc, cứng cáp và "già" hơn so với ngoài đời. Về tâm lý, Mỹ Trinh có nội tâm phức tạp. Vai diễn này cần được trau chuốt từ những chi tiết rất nhỏ, tất cả đều phải được tính toán kỹ lưỡng để nhân vật hiện lên thuyết phục và có chiều sâu.

Điều bất ngờ về diễn viên Nguyễn Huyền Trang trong vai nữ doanh nhân phim Lằn ranh - Ảnh 1.

Diễn viên Huyền Trang và các diễn viên trong phim "Lằn ranh". Ảnh VTV

Cảnh quay khiến Huyền Trang ấn tượng đó là những cảnh tâm lý rất nặng khi đối diễn cùng Phó Bí thư tỉnh Sách (NSND Trung Anh). Có những phân đoạn chỉ có hai nhân vật đối thoại với nhau, kéo dài tới ba bốn trang thoại. Với những cảnh như vậy, Huyền Trang đã buộc phải học thoại thật kỹ, thuộc đến mức phản xạ, để khi bước vào diễn không còn bị phân tâm bởi lời thoại nữa mà có thể toàn tâm toàn ý cho cảm xúc.

Về sự khác biệt, những vai trước đây của cô thường là cá tính, sexy hoặc phản diện. Với Đào Mỹ Trinh, đây cũng là một vai phản diện nhưng lại có phần gần với con người ngoài đời của Trang hơn, dù tính cách thì hoàn toàn khác. Ngoài đời, Huyền Trang là người khá tưng tửng, vô tư, đôi khi "não cá vàng". Trong khi đó, Mỹ Trinh lại sắc sảo, khôn ngoan, tính toán và luôn làm chủ tình huống.

Điều bất ngờ về diễn viên Nguyễn Huyền Trang trong vai nữ doanh nhân phim Lằn ranh - Ảnh 2.

Diễn viên Huyền Trang vai nữ doanh nhân Mỹ Trinh trong "Lằn ranh". Ảnh VTV

Diễn viên Huyền Trang là ai?

Huyền Trang sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô hiện là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ. Trước "Lằn ranh", cô từng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như: "Đường lên Điện Biên", "Lựa chọn số phận", "Gia phả của đất", "Đấu trí", "Hành trình công lý", "Biệt dược đen"… Dù thường đảm nhận vai phụ, Huyền Trang vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, nhân vật có cá tính rõ ràng cùng đài từ được đánh giá tốt. 

Ngoài đời, nữ diễn viên sở hữu sắc vóc cân đối, gương mặt sắc sảo và gu thời trang trưởng thành. Cô trung thành với những thiết kế ôm dáng, tối giản chi tiết, tôn vẻ thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm. Chính phong cách “già dặn” hơn tuổi thật này giúp Huyền Trang dễ dàng tạo dựng hình ảnh những người phụ nữ quyền lực, bản lĩnh trên màn ảnh.

Điều bất ngờ về diễn viên Nguyễn Huyền Trang trong vai nữ doanh nhân phim Lằn ranh - Ảnh 3.

Diễn viên Huyền Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả phim VTV. Ảnh VTV

Ít ai biết, Huyền Trang từng có thời gian nghỉ diễn để chăm sóc gia đình. Cô kết hôn năm 2015, nhưng hôn nhân đổ vỡ vào năm 2019 sau nhiều mâu thuẫn trong quan điểm sống và nghề nghiệp. Khi quay lại, nhiều người gần như đã quên Huyền Trang, cơ hội công việc cũng ít đi. Cuối cùng, Huyền Trang xin vào Nhà hát Tuổi trẻ chỉ với mong muốn được diễn, được sống với đam mê.

Điều bất ngờ về diễn viên Nguyễn Huyền Trang trong vai nữ doanh nhân phim Lằn ranh - Ảnh 4.

Huyền Trang sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sắc vóc cân đối. Ảnh VTC

Khoảng thời gian làm việc ở nhà hát Nhà hát Tuổi trẻ giúp Huyền Trang học hỏi rất nhiều: Từ tư duy diễn xuất, kỹ năng sân khấu cho đến kinh nghiệm làm nghề của các anh chị đi trước. Song song với đó, việc làm mẫu ảnh, tham gia các loại hình nghệ thuật khác cũng giúp Huyền Trang hiểu rõ hơn về nhịp điệu, hơi thở và cách kiểm soát cảm xúc khi diễn.

Điều bất ngờ về diễn viên Nguyễn Huyền Trang trong vai nữ doanh nhân phim Lằn ranh - Ảnh 5.Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

GĐXH - Xuất hiện trong tập 9 "Gia đình trái dấu", NSƯT Thái Sơn trong vai người mua bất động sản đã mang đến nhiều chi tiết thú vị cho khán giả.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái

Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái

Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

Nam diễn viên vừa xuất hiện trong phim 'Gia đình trái dấu' đã gây 'bão mạng' là ai?

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) nổi điên vì chồng đi karaoke 'tay vịn'

'Anh tài' Jun Phạm và 'Chị đẹp' Trang Pháp xuất hiện tại 'Tân binh toàn năng'

'Anh tài' Jun Phạm và 'Chị đẹp' Trang Pháp xuất hiện tại 'Tân binh toàn năng'

Cùng chuyên mục

Một siêu mẫu Việt sang Mỹ định cư sau 11 năm tuyên bố thất bại, đóng cửa công ty

Một siêu mẫu Việt sang Mỹ định cư sau 11 năm tuyên bố thất bại, đóng cửa công ty

Giải trí - 53 phút trước

GĐXH - Ngọc Quyên sau 11 năm mở công ty trên đất Mỹ mới đây đã tuyên bố thất bại và đóng cửa, trả mặt bằng. Cựu người mẫu cho biết, cô đã mệt mỏi và kiệt sức.

'Cháu gái' Mạnh Trường chia tay phim, đặc biệt cảm ơn NSND Trung Anh

'Cháu gái' Mạnh Trường chia tay phim, đặc biệt cảm ơn NSND Trung Anh

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Cảm ơn thầy NSND Trung Anh - người đã kết nối, cho em những bài học và lời khuyên về nghề để em được góp một phần nhỏ trong bộ phim 'Lằn ranh', Hà Bích Ngọc chia sẻ.

Bố ông Phi sốc nặng khi biết con trai túng thiếu phải bán nhà

Bố ông Phi sốc nặng khi biết con trai túng thiếu phải bán nhà

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 11 "Gia đình trái dấu", bố và em trai lên nhà mới của ông Phi và rất sốc khi biết sự thật.

Hoa hậu quê Đà Nẵng xúc động trong ngày đặc biệt 'thay đổi cuộc đời'

Hoa hậu quê Đà Nẵng xúc động trong ngày đặc biệt 'thay đổi cuộc đời'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh Thủy cho biết sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, từ một cô gái còn nhiều bỡ ngỡ, hiện tại đã bình tĩnh hơn, dạn dĩ hơn dù đôi khi sự hồi hộp vẫn còn đó.

Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng siêu mẫu Hà Anh cùng 2 con mới đây đã dành thời gian nghỉ đông bằng chuyến đi du lịch Dubai và Anh quốc. Chuyến nghỉ dưỡng đúng dịp Giáng sinh nên 2 con nhà siêu mẫu rất thích thú.

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Vinh giấu tang vật ở nhà của Khắc

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Khắc được cơ quan điều tra yêu cầu trở về nhà riêng khẩn cấp để phục vụ điều tra và bất ngờ khi thấy Vinh được áp tải về nhà mình.

Phương Thanh bị 'bắt vía' khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnh

Phương Thanh bị 'bắt vía' khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnh

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Phương Thanh mới đây đã nhận hát OST cho bộ phim tâm linh "Nhà hai chủ", điều khiến chị bị "bắt vía" là bài hát có ca từ gây ám ảnh.

Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái

Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gái

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 36 phim "Lằn ranh", cần khoản tiền lớn để điều trị bệnh cho con nên Nguyệt quyết định hợp tác với Khắc.

Gia đình NSND nổi tiếng tự hào được khoác màu áo quân nhân

Gia đình NSND nổi tiếng tự hào được khoác màu áo quân nhân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSND Tự Long và vợ - giảng viên Minh Nguyệt đều là những quân nhân. Một người mang quân hàm Đại tá công tác ở Nhà hát Chèo Quân đội, một người là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mang quân hàm Thiếu tá.

Vợ chồng Lý Hải kỷ niệm 15 năm ngày cưới

Vợ chồng Lý Hải kỷ niệm 15 năm ngày cưới

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Họ chia sẻ bộ ảnh gia đình đầy hạnh phúc cùng 4 người con.

Xem nhiều

Người đẹp quê Quảng Trị - ứng viên tiềm năng Miss World Vietnam 2025

Người đẹp quê Quảng Trị - ứng viên tiềm năng Miss World Vietnam 2025

Giải trí

GĐXH - Lê Thảo Linh - người đẹp quê Quảng Trị - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc được ví "bản sao" của "dâu hào môn" Hương Liên.

Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

Tin vui tới hàng triệu khán giả: Tối nay, phim 'Mưa đỏ' phát sóng trên VTV3 và VTV8

Xem - nghe - đọc
Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nội

Giải trí
Vợ chồng Lý Hải kỷ niệm 15 năm ngày cưới

Vợ chồng Lý Hải kỷ niệm 15 năm ngày cưới

Giải trí
4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'

4 người đặc biệt được Đức Phúc nhắc đến trong 'Quán quân Quốc tế đến từ Việt Nam'

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top