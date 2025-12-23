Điều bất ngờ về nữ chủ tịch tập đoàn xinh đẹp đang gây tranh cãi trong phim 'Lằn ranh'
GĐXH - Diễn viên Huyền Trang gây ấn tượng mạnh tới khán giả khi hóa thân xuất sắc vào vai nữ doanh nhân Đào Mỹ Trinh trong bộ phim "Lằn ranh".
Diễn viên Huyền Trang - nữ doanh nhân xinh đẹp trong "Lằn ranh"
Trở lại màn ảnh trong phim chính luận "Lằn ranh" đang phát sóng trên VTV1, Huyền Trang hóa thân vào Đào Mỹ Trinh - một nữ Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam thành đạt, lạnh lùng, nhiều toan tính nhưng cũng chất chứa những giằng xé nội tâm khó lường. Vai diễn không chỉ đòi hỏi sự biến hóa về ngoại hình mà còn là thử thách lớn về tâm lý, buộc nữ diễn viên phải "sống cùng nhân vật" trong suốt nhiều tháng liền.
Khi bộ phim được phát sóng, nữ diễn viên Huyền Trang nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều khi đảm nhận vai Mỹ Trinh sắc sảo, đầy toan tính. Nhân vật không chỉ gây chú ý bởi vị thế quyền lực trên thương trường mà còn bởi mối quan hệ tình cảm bí mật với Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Đình Sách (NSND Trung Anh). Mối quan hệ lén lút này tạo nên một nút thắt kịch tính, liên tục tạo sóng tranh luận trên mạng xã hội.
Chia sẻ với Thời báo VTV, diễn viên Huyền Trang cho biết, ngay từ đầu đã xác định Mỹ Trinh là một vai rất khó. Đây là hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt ngoài 40 tuổi, có địa vị, quyền lực. Vì vậy, Huyền Trang chuẩn bị khá kỹ từ phục trang, kiểu tóc đến phụ kiện để tạo cảm giác chững chạc, cứng cáp và "già" hơn so với ngoài đời. Về tâm lý, Mỹ Trinh có nội tâm phức tạp. Vai diễn này cần được trau chuốt từ những chi tiết rất nhỏ, tất cả đều phải được tính toán kỹ lưỡng để nhân vật hiện lên thuyết phục và có chiều sâu.
Cảnh quay khiến Huyền Trang ấn tượng đó là những cảnh tâm lý rất nặng khi đối diễn cùng Phó Bí thư tỉnh Sách (NSND Trung Anh). Có những phân đoạn chỉ có hai nhân vật đối thoại với nhau, kéo dài tới ba bốn trang thoại. Với những cảnh như vậy, Huyền Trang đã buộc phải học thoại thật kỹ, thuộc đến mức phản xạ, để khi bước vào diễn không còn bị phân tâm bởi lời thoại nữa mà có thể toàn tâm toàn ý cho cảm xúc.
Về sự khác biệt, những vai trước đây của cô thường là cá tính, sexy hoặc phản diện. Với Đào Mỹ Trinh, đây cũng là một vai phản diện nhưng lại có phần gần với con người ngoài đời của Trang hơn, dù tính cách thì hoàn toàn khác. Ngoài đời, Huyền Trang là người khá tưng tửng, vô tư, đôi khi "não cá vàng". Trong khi đó, Mỹ Trinh lại sắc sảo, khôn ngoan, tính toán và luôn làm chủ tình huống.
Diễn viên Huyền Trang là ai?
Huyền Trang sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô hiện là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ. Trước "Lằn ranh", cô từng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như: "Đường lên Điện Biên", "Lựa chọn số phận", "Gia phả của đất", "Đấu trí", "Hành trình công lý", "Biệt dược đen"… Dù thường đảm nhận vai phụ, Huyền Trang vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, nhân vật có cá tính rõ ràng cùng đài từ được đánh giá tốt.
Ngoài đời, nữ diễn viên sở hữu sắc vóc cân đối, gương mặt sắc sảo và gu thời trang trưởng thành. Cô trung thành với những thiết kế ôm dáng, tối giản chi tiết, tôn vẻ thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm. Chính phong cách “già dặn” hơn tuổi thật này giúp Huyền Trang dễ dàng tạo dựng hình ảnh những người phụ nữ quyền lực, bản lĩnh trên màn ảnh.
Ít ai biết, Huyền Trang từng có thời gian nghỉ diễn để chăm sóc gia đình. Cô kết hôn năm 2015, nhưng hôn nhân đổ vỡ vào năm 2019 sau nhiều mâu thuẫn trong quan điểm sống và nghề nghiệp. Khi quay lại, nhiều người gần như đã quên Huyền Trang, cơ hội công việc cũng ít đi. Cuối cùng, Huyền Trang xin vào Nhà hát Tuổi trẻ chỉ với mong muốn được diễn, được sống với đam mê.
Khoảng thời gian làm việc ở nhà hát Nhà hát Tuổi trẻ giúp Huyền Trang học hỏi rất nhiều: Từ tư duy diễn xuất, kỹ năng sân khấu cho đến kinh nghiệm làm nghề của các anh chị đi trước. Song song với đó, việc làm mẫu ảnh, tham gia các loại hình nghệ thuật khác cũng giúp Huyền Trang hiểu rõ hơn về nhịp điệu, hơi thở và cách kiểm soát cảm xúc khi diễn.
Một siêu mẫu Việt sang Mỹ định cư sau 11 năm tuyên bố thất bại, đóng cửa công tyGiải trí - 53 phút trước
GĐXH - Ngọc Quyên sau 11 năm mở công ty trên đất Mỹ mới đây đã tuyên bố thất bại và đóng cửa, trả mặt bằng. Cựu người mẫu cho biết, cô đã mệt mỏi và kiệt sức.
'Cháu gái' Mạnh Trường chia tay phim, đặc biệt cảm ơn NSND Trung AnhGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - "Cảm ơn thầy NSND Trung Anh - người đã kết nối, cho em những bài học và lời khuyên về nghề để em được góp một phần nhỏ trong bộ phim 'Lằn ranh', Hà Bích Ngọc chia sẻ.
Bố ông Phi sốc nặng khi biết con trai túng thiếu phải bán nhàXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 11 "Gia đình trái dấu", bố và em trai lên nhà mới của ông Phi và rất sốc khi biết sự thật.
Hoa hậu quê Đà Nẵng xúc động trong ngày đặc biệt 'thay đổi cuộc đời'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Thanh Thủy cho biết sau 3 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, từ một cô gái còn nhiều bỡ ngỡ, hiện tại đã bình tĩnh hơn, dạn dĩ hơn dù đôi khi sự hồi hộp vẫn còn đó.
Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nộiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng siêu mẫu Hà Anh cùng 2 con mới đây đã dành thời gian nghỉ đông bằng chuyến đi du lịch Dubai và Anh quốc. Chuyến nghỉ dưỡng đúng dịp Giáng sinh nên 2 con nhà siêu mẫu rất thích thú.
Vinh giấu tang vật ở nhà của KhắcXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Khắc được cơ quan điều tra yêu cầu trở về nhà riêng khẩn cấp để phục vụ điều tra và bất ngờ khi thấy Vinh được áp tải về nhà mình.
Phương Thanh bị 'bắt vía' khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnhXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Phương Thanh mới đây đã nhận hát OST cho bộ phim tâm linh "Nhà hai chủ", điều khiến chị bị "bắt vía" là bài hát có ca từ gây ám ảnh.
Thanh tra Nguyệt quyết 'làm liều' để có tiền cứu con gáiXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 36 phim "Lằn ranh", cần khoản tiền lớn để điều trị bệnh cho con nên Nguyệt quyết định hợp tác với Khắc.
Gia đình NSND nổi tiếng tự hào được khoác màu áo quân nhânGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - NSND Tự Long và vợ - giảng viên Minh Nguyệt đều là những quân nhân. Một người mang quân hàm Đại tá công tác ở Nhà hát Chèo Quân đội, một người là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mang quân hàm Thiếu tá.
Vợ chồng Lý Hải kỷ niệm 15 năm ngày cướiGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Họ chia sẻ bộ ảnh gia đình đầy hạnh phúc cùng 4 người con.
Người đẹp quê Quảng Trị - ứng viên tiềm năng Miss World Vietnam 2025Giải trí
GĐXH - Lê Thảo Linh - người đẹp quê Quảng Trị - gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc được ví "bản sao" của "dâu hào môn" Hương Liên.