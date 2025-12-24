Thanh tra Nguyệt trong 'Lằn ranh' ngoài đời là Trung tá quân đội, hôn nhân bình dị kín tiếng
GĐXH - Trung tá Huyền Sâm (Nhà hát kịch Quân đội) là một diễn viên truyền hình quen mặt với khán giả trên sóng giờ vàng. Ở đời thực, Huyền Sâm có cuộc sống hôn kín tiếng bên Thượng tá Đới Anh Quân.
Huyền Sâm trở lại phim chính kịch sau 1 năm vắng bóng
Huyền Sâm đã trở lại màn ảnh nhỏ trên sóng giờ vàng của kênh VTV1 với vai diễn thanh tra Nguyệt trong phim "Lằn ranh". Trong phim, cô là một nữ thanh tra có hoàn cảnh sống khó khăn nhưng liêm khiết và nguyên tắc. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Huyền Sâm với dòng phim chính luận sau hơn 1 năm vắng bóng trên truyền hình kể từ sau phim "Hoa sữa về trong gió".
Trên trang cá nhân, Huyền Sâm cũng thường chia sẻ vai diễn Nguyệt của mình. Có phân đoạn, nữ diễn viên đã thể hiện được nét diễn nội tâm, đấu tranh sâu sắc của mình. Huyền Sâm đã bình luận để gợi mở với khán giả: "Thanh tra Nguyệt đang đứng giữa “Lằn ranh”, tiến không được mà lùi cũng không xong".
Trước vai diễn thanh tra Nguyệt, Huyền Sâm đã quá quen mặt với khán giả qua các phim như: Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Sinh tử, Gia phả của đất, Sóng ngầm, Phố trong làng, Không thời gian,... Hầu hết các vai diễn của Huyền Sâm đều thể hiện tốt tinh thần của người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó, hiền lành và yêu con.
Huyền Sâm chia sẻ một trích đoạn trong phim "Lằn ranh".
Ngoài xuất hiện trên truyền hình, Huyền Sâm còn là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa mang quân hàm Trung tá. Hiện nữ nghệ sĩ đang công tác tại Nhà hát kịch Quân đội. Tại đây, Huyền Sâm đã giành chiếc Huy chương Vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2014. Được biết, thời điểm đó, Huyền Sâm vào vai cô nữ sinh Huế nhẹ nhàng trong vở diễn "Chuyến tàu tốc hành trong đêm". Vai diễn đã giúp Huyền Sâm để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.
Huyền Sâm và hôn nhân bình dị bên chồng là Phó Giám đốc Nhà hát kịch Quân đội
Được biết, Huyền Sâm kết hôn cùng Thượng tá Đới Anh Quân (Phó giám đốc Nhà hát Kịch Quân đội). Còn Huyền Sâm mang hàm Trung tá cùng công tác tại cơ quan chồng.
Được biết từ nhỏ, Thượng tá - nghệ sĩ Đới Anh Quân và chị gái đã quen với cảnh ở nhà tự chăm nhau những khi bố mẹ đi công tác cả tháng trời. Hơn ai hết, anh hiểu bố mẹ là nghệ sĩ thì con thường thiệt thòi nhiều nên nếu có thời gian là anh ở bên gia đình. Cũng nhờ vậy Huyền Sâm yên tâm trong các chuyến công tác xa hay tham gia các dự án phim, hoạt động nghệ thuật khi có chồng chia sẻ, hỗ trợ việc nhà.
Chính sự ủng hộ của chồng đã giúp Huyền Sâm hoàn thành xuất sắc công việc ở cơ quan và tham gia nhiều phim giờ vàng. Đó cũng là động lực giúp nữ Trung tá cố gắng hơn trong sự nghiệp và cân bằng cuộc sống gia đình.
Ảnh, clip: FBNV
Hai con lai Tây nhà siêu mẫu Hà Anh tận hưởng Giáng sinh ở quê nộiGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng siêu mẫu Hà Anh cùng 2 con mới đây đã dành thời gian nghỉ đông bằng chuyến đi du lịch Dubai và Anh quốc. Chuyến nghỉ dưỡng đúng dịp Giáng sinh nên 2 con nhà siêu mẫu rất thích thú.
