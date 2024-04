Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên mượn đất của nhà trường không chịu trả

1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...