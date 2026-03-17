Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026 khi mức lương cơ sở tăng?

Thứ ba, 12:31 17/03/2026 | Đời sống
GĐXH - Tham gia BHYT người dân sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Dự kiến, từ 1/7/2026, Chính phủ điều chỉnh tăng lương cơ sở, mức đóng BHYT hộ gia đình có thay đổi?

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7?

Dự kiến, từ 1/7/2026, Chính phủ điều chỉnh tăng lương cơ sở 8%. Theo đó, lương cơ sở từ 2.340.000 đồng tăng lên 2.527.200 đồng tăng thêm khoảng 187.200 đồng/tháng.

Việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của nhiều đối tượng hưởng lương từ ngân sách mà còn kéo theo sự thay đổi của mức đóng bảo hiểm y tế.

Hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) được quy định là 4,5% mức lương cơ sở hàng tháng. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1,5%.

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Theo khoản 11 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế 2024 quy định thành viên hộ gia đình cùng tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình trong năm tài chính thì được giảm trừ mức đóng như sau:

- Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức tham chiếu;

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Với mức lương cơ sở mới, mỗi thành viên trong hộ gia đình sẽ phải đóng tăng khoảng 50.000 - 100.000 đồng mỗi năm so với hiện nay. Cụ thể:

Thành viên hộ gia đình tham gia BHYT

Tỷ lệ đóng

Mức đóng hàng tháng

Mức đóng cả năm

Người thứ 1

100% (bằng 4,5% lương cơ sở)

113.715

1.364.580

Người thứ 2

70% mức người thứ 1

79.600

955.200

Người thứ 3

60% mức người thứ 1

68.229

818.748

Người thứ 4

50% mức người thứ 1

56.857

682.284

Người thứ 5

40% mức người thứ 1

45.486

545.832
Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026 khi mức lương cơ sở tăng? - Ảnh 3.

Dự kiến mức đóng BHYT hộ gia đình tăng khi lương cơ sở tăng. Ảnh: T.H

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những ai?

Theo Điều 5 Nghị định 16/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm:

(1) Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, gồm:

(1.1) Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

(1.2) Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng.

(1.3) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

(1.4) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

(1.5) Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

(2) Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ đối tượng (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5) và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại (1).

(3) Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

- Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5) nêu trên mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ở đâu?

Người dân có nhu cầu tham gia BHYT theo diện hộ gia đình có thể lựa chọn cách đăng ký, mua hoặc gia hạn BHYT hộ gia đình theo một trong 2 hình thức sau:

1. Mua mới hoặc gia hạn BHYT hộ gia đình online, nộp tiền qua các ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh.

2. Đăng ký mua mới, đóng tiền gia hạn BHYT hộ gia đình trực tiếp tại tổ chữ dịch vụ thu BHXH.

Pháp luật có quy định cụ thể về địa điểm mua trực tiếp cho người đăng ký mới hoặc gia hạn BHYT hộ gia đình, có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ở các địa điểm sau đây:

- Tổ chức dịch vụ thu BHXH như: Ủy ban nhân dân xã, phường, bưu điện, hội phụ nữ ở địa phương.

- Cơ quan BHXH xã, phường nơi cư trú hoặc tạm trú.

Để đăng ký mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, cần chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

- Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

- Bản chính hoặc bản sao thẻ BHYT của các thành viên khác trong hộ gia đình (nếu có).

Phương thức đóng tiền mua BHYT hộ gia đình

Phương thức đóng tiền mua/gia hạn BHYT hộ gia đình người đại diện hộ gia đình có thể chọn một trong các cách sau đây:

1. Đóng định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng BHYT cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã, phường.

2. Đóng trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

3. Đóng trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đối với 2 cách nộp tiền trực tuyến qua mạng, cần có tài khoản cá nhân đăng nhập để sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Sau khi đóng tiền người đại diện hộ gia đình sẽ nhận được biên lai thanh toán nộp tiền có ghi rõ thông tin giá trị sử dụng thẻ BHYT trong 12 tháng và giấy chứng nhận tham gia BHYT.

Từ 2026, hai đối tượng nào được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%?

Từ 2026, hai đối tượng nào được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%?

Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện

Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện

Từ hôm nay (15/8), người dân cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến BHYT

Từ hôm nay (15/8), người dân cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến BHYT

Hàng triệu người tham gia BHYT 5 năm liên tục cần nắm rõ các quyền lợi được hưởng từ ngày 15/8/2025

Hàng triệu người tham gia BHYT 5 năm liên tục cần nắm rõ các quyền lợi được hưởng từ ngày 15/8/2025

Chính sách BHYT mới: Bệnh viện chủ động thích ứng, người dân hưởng lợi

Chính sách BHYT mới: Bệnh viện chủ động thích ứng, người dân hưởng lợi

3 con giáp này bước vào tuần 'tiền vô như nước', phước phần hơn người

3 con giáp này bước vào tuần 'tiền vô như nước', phước phần hơn người

Đời sống
Giờ sinh Âm lịch của người dễ làm nên chuyện lớn khiến gia tộc nở mày nở mặt

Giờ sinh Âm lịch của người dễ làm nên chuyện lớn khiến gia tộc nở mày nở mặt

Đời sống
Từ hôm nay, hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cước

Từ hôm nay, hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cước

Đời sống
4 tháng Âm lịch sinh ra những người có khí chất hơn người, hiếm khi nghèo lâu

4 tháng Âm lịch sinh ra những người có khí chất hơn người, hiếm khi nghèo lâu

Đời sống

