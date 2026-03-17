Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026 khi mức lương cơ sở tăng?
GĐXH - Tham gia BHYT người dân sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Dự kiến, từ 1/7/2026, Chính phủ điều chỉnh tăng lương cơ sở, mức đóng BHYT hộ gia đình có thay đổi?
Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7?
Dự kiến, từ 1/7/2026, Chính phủ điều chỉnh tăng lương cơ sở 8%. Theo đó, lương cơ sở từ 2.340.000 đồng tăng lên 2.527.200 đồng tăng thêm khoảng 187.200 đồng/tháng.
Việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của nhiều đối tượng hưởng lương từ ngân sách mà còn kéo theo sự thay đổi của mức đóng bảo hiểm y tế.
Hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) được quy định là 4,5% mức lương cơ sở hàng tháng. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1,5%.
Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là đối tượng chịu tác động trực tiếp.
Theo khoản 11 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế 2024 quy định thành viên hộ gia đình cùng tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình trong năm tài chính thì được giảm trừ mức đóng như sau:
- Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức tham chiếu;
- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;
- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Với mức lương cơ sở mới, mỗi thành viên trong hộ gia đình sẽ phải đóng tăng khoảng 50.000 - 100.000 đồng mỗi năm so với hiện nay. Cụ thể:
|
Thành viên hộ gia đình tham gia BHYT
|
Tỷ lệ đóng
|
Mức đóng hàng tháng
|
Mức đóng cả năm
|
Người thứ 1
|
100% (bằng 4,5% lương cơ sở)
|
113.715
|
1.364.580
|
Người thứ 2
|
70% mức người thứ 1
|
79.600
|
955.200
|
Người thứ 3
|
60% mức người thứ 1
|
68.229
|
818.748
|
Người thứ 4
|
50% mức người thứ 1
|
56.857
|
682.284
|
Người thứ 5
|
40% mức người thứ 1
|
45.486
|
545.832
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những ai?
Theo Điều 5 Nghị định 16/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm:
(1) Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, gồm:
(1.1) Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.
(1.2) Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng.
(1.3) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.
(1.4) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.
(1.5) Nhóm do người sử dụng lao động đóng.
(2) Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ đối tượng (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5) và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại (1).
(3) Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:
- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;
- Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng (1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5) nêu trên mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ở đâu?
Người dân có nhu cầu tham gia BHYT theo diện hộ gia đình có thể lựa chọn cách đăng ký, mua hoặc gia hạn BHYT hộ gia đình theo một trong 2 hình thức sau:
1. Mua mới hoặc gia hạn BHYT hộ gia đình online, nộp tiền qua các ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh.
2. Đăng ký mua mới, đóng tiền gia hạn BHYT hộ gia đình trực tiếp tại tổ chữ dịch vụ thu BHXH.
Pháp luật có quy định cụ thể về địa điểm mua trực tiếp cho người đăng ký mới hoặc gia hạn BHYT hộ gia đình, có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ở các địa điểm sau đây:
- Tổ chức dịch vụ thu BHXH như: Ủy ban nhân dân xã, phường, bưu điện, hội phụ nữ ở địa phương.
- Cơ quan BHXH xã, phường nơi cư trú hoặc tạm trú.
Để đăng ký mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, cần chuẩn bị các hồ sơ sau đây:
- Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Bản chính hoặc bản sao thẻ BHYT của các thành viên khác trong hộ gia đình (nếu có).
Phương thức đóng tiền mua BHYT hộ gia đình
Phương thức đóng tiền mua/gia hạn BHYT hộ gia đình người đại diện hộ gia đình có thể chọn một trong các cách sau đây:
1. Đóng định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng BHYT cho cơ quan BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã, phường.
2. Đóng trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.
3. Đóng trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Đối với 2 cách nộp tiền trực tuyến qua mạng, cần có tài khoản cá nhân đăng nhập để sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Sau khi đóng tiền người đại diện hộ gia đình sẽ nhận được biên lai thanh toán nộp tiền có ghi rõ thông tin giá trị sử dụng thẻ BHYT trong 12 tháng và giấy chứng nhận tham gia BHYT.
