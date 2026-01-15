Từ 2026, hai đối tượng nào được tăng mức hưởng khám chữa bệnh BHYT lên 100%?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Từ năm 2026, thêm 2 nhóm đối tượng được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 261/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Điều 2 Nghị quyết chính thức mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân. Cụ thể:

(1) Thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên từ Quỹ bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Quỹ bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế như sau:

- Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế;

- Tăng tỷ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác;

- Quỹ bảo hiểm y tế chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh.

(2) Thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

(3) Tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm y tế bổ sung do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Từ 1/1/2026, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được với mức hưởng 100% khi khám chữa bệnh. Ảnh minh họa: TL

(4) Chính phủ quy định các nội dung sau đây:

- Đối tượng và lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 261/2025/QH15; danh mục bệnh và lộ trình thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 261/2025/QH15 phù hợp với việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027. Quy định tại điểm này được ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm với quy định tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027;

- Phạm vi và lộ trình thực hiện miễn viện phí quy định tại (2) từ năm 2030;

- Việc thực hiện thí điểm các nội dung quy định tại (3).

(5) Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Cụ thể, từ 01/01/2026, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo (mã đối tượng CN) sẽ được chuyển từ mã quyền lợi số 3, tương ứng mức hưởng 95% sang mã quyền lợi số 2 với mức hưởng 100%.

Đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (mã đối tượng LH), mức hưởng bảo hiểm y tế cũng được nâng từ 80% (mã quyền lợi số 4) lên 100% (mã quyền lợi số 2) trong cùng thời điểm.

Theo đó:

- Người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo (có mã đối tượng tham gia BHYT là mã CN) từ mã quyền lợi số 3 (mức hưởng 95%) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%) từ ngày 01/01/2026;

- Người tham gia BHYT là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (có mã đối tượng tham gia BHYT là mã LH) từ mã quyền lợi số 4 (mức hưởng 80%) sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%) từ ngày 01/01/2026.

Hành vi bị nghiêm cấm đối với người tham gia Bảo hiểm y tế

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế người tham gia BHYT cần lưu ý các hành vi bị nghiêm cấm sau khi tham gia BHYT để tránh bị phạt xử lý vi phạm về BHYT bao gồm:

- Không đóng hoặc đóng BHYT không đầy đủ theo quy định của Luật BHYT.

- Giả mạo thẻ BHYT, hoặc cho người khác mượn thẻ BHYT để KCB.

- Sử dụng tiền đóng BHYT, quỹ BHYT sai mục đích.

- Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT và của các bên liên quan đến BHYT.

- Cố ý báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về BHYT.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chuyên môn, nghiệp vụ để làm trái với quy định của pháp luật về BHYT.

Từ 2026, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế có sự thay đổi? GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết thẻ bảo hiểm y tế được quy định cụ thể theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP.