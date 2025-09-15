Thế giới vừa phát hiện ra 3 sinh vật lạ mới

Sự sống ở đáy biển sâu luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu, và việc phát hiện ba loài cá ốc mới ở phía đông vực thẳm Thái Bình Dương một lần nữa khẳng định điều này. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp hiện đại, bao gồm kính hiển vi, chụp cắt lớp vi mô (micro-CT) và phân tích DNA, để mô tả chi tiết ba loài cá ốc mới. Nhờ đó, họ có thể xác định kích thước, hình dạng và các đặc điểm hình thái khác như số lượng tia vây và đốt sống của từng loài cá.

Tiến sĩ Mackenzie Gerringer (Đại học bang New York tại Geneseo) cùng các đồng nghiệp cho biết: "Họ Liparidae bao gồm 31 chi và 450 loài đã được công nhận, trong đó có 43 loài được mô tả trong mười năm qua. Ở cấp họ, cá Liparidae được phân biệt rõ ràng bởi cơ thể không vảy, đĩa hút bụng được hình thành từ vây bụng biến đổi ở nhiều chi và hình dạng cơ thể thon dài" . Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân loại cá ốc để hiểu rõ hơn về đa dạng sinh học biển.

Hình dáng kỳ lạ của chúng gây chú ý trong giới khoa học

Ba loài cá ốc mới được đặt tên là cá ốc sần ( Careproctus colliculi ), cá ốc đen ( Careproctus yanceyi ) và cá ốc bóng ( Paraliparis em ). Trong đó, Careproctus colliculi được thu thập bởi thiết bị vận hành từ xa (ROV) Doc Ricketts trên tàu R/V Western Flyer ở độ sâu 3.268 m, cách vịnh Monterey (California, Mỹ) chưa đến 100 km. Hai loài còn lại, Paraliparis em và Careproctus yanceyi , được thu thập bằng thiết bị hút ở độ sâu 4.100 m, sử dụng phương tiện có người lái (HOV) Alvin trên tàu R/V Atlantis .

Mỗi loài cá ốc mới đều có những đặc điểm riêng biệt. Careproctus colliculi có màu hồng khi còn sống, 22 tia vây ngực, đầu tròn, 8 tia vây đuôi, mắt to và các pterygiophores phát triển tốt tạo thành một đĩa hút lớn. Careproctus yanceyi có đĩa hút bụng vừa phải, lỗ mũi đơn, 6 tia vây mang và khác biệt với các loài cá ốc biển sâu khác ở phía đông Thái Bình Dương bởi thân hình đen tuyền với đầu tròn và miệng nằm ngang. Paraliparis em nổi bật với thân hình dài, đen, dẹt ngang, không có đĩa hút, hàm nghiêng rõ rệt, một tia vây ngực, hậu môn nằm ở phía trước và 5 tia vây mang.

Theo tiến sĩ Gerringer, "Phân loại học là điều cần thiết để hiểu về các sinh vật cùng chia sẻ hành tinh với chúng ta, đồng thời để nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu. Đại dương sâu là nơi sinh sống của vô số sinh vật với vô vàn sự thích nghi tuyệt vời. Ba loài cá ốc này nhắc nhở chúng ta rằng còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về sự sống trên Trái Đất và về sức mạnh của sự tò mò và khám phá" . Phát hiện này được công bố trên tạp chí Ichthyology & Herpetology .

Nguồn: Sci News