Thế hệ trẻ cần 25,8 năm thu nhập để mua căn hộ trên 3 tỷ đồng

Người trẻ cần 25,8 năm thu nhập để mua căn hộ trên 3 tỷ đồng. (Ảnh: MarketTimes).

Giá chung cư giảm nhiệt

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, nửa đầu tháng 2/2025 giá chung cư tại hai thành phố lớn nhất cả nước đang có xu hướng chậm lại và giảm nhẹ so với tháng trước đó. Cụ thể, thông tin đăng tải trên trang này vào đầu tháng 2/2025 của người rao bán căn hộ tại dự án Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu (Bắc Từ Liêm) khoảng 55-60 triệu đồng/m2. Mức giá này tăng 46% so với năm trước, nhưng đã hạ nhiệt 1-2 triệu so với cuối năm 2024.

Tương tự, căn hộ 80m2 tại dự án Florence (Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm) hồi cuối năm 2024 rao bán 5,7 tỉ đồng/căn, nhưng sau Tết đến nay căn hộ tương tự diện tích đang được rao 5,4-5,5 tỉ đồng/căn.

Cũng trên nền tảng Batdongsan.com.vn, hồi cuối năm 2024 căn hộ 108m2 tại dự án Screc Tower trên đường Trường Sa, quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) rao bán 5,3 tỷ đồng/căn. Cùng diện tích trên, mới đây người bán rao bán 5,1 tỷ đồng/căn.

Chị Quỳnh Nga (một môi giới ở khu vực Cầu Giấy, Nam – Bắc Từ Liêm) cho biết, cuối năm 2024 giá chung cư lập đỉnh lịch sử, giá quá cao so với thu nhập của đại đa số người dân, nên lượng giao dịch ít hẳn và chững lại đến sát Tết. Sau Tết, giá chung cư cũng đang có dấu hiệu giảm nhẹ, đây là tín hiệu tốt cho thị trường.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, giá rao bán trung bình chung cư Hà Nội và TP.HCM nửa đầu tháng 2/2025 lần lượt là 62 và 57 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá trung bình chung cư trong tháng 1/2025 là 63 triệu đồng/m2 (Hà Nội) và 60 triệu đồng/m2 (TP.HCM). Như vậy giá rao bán căn hộ tại 2 đô thị này đang có sự điều chỉnh giảm nhẹ.

“Tuy nhiên đây chỉ là dao động trong thời gian ngắn, để nắm được xu hướng giá cần thêm thời gian theo dõi”, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho hay.

Mặc dù thị trường bất động sản sau Tết đang chuyển biến tích cực khi lượng tìm kiếm bất động sản, lượng tin đăng bán, cho thuê đều tăng và giá đã chững lại, nhưng để thanh khoản tốt hơn, vẫn cần nhiều cú hích.

Theo chuyên gia của nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn, người mua ở thực vốn chủ yếu hướng đến chung cư, nhà riêng đang có tâm lý chờ đợi xem nguồn cung có dồi dào hơn không với hy vọng giá bán sẽ điều chỉnh về mức hợp lý. Đối với nhà đầu tư, họ cũng đang cân nhắc kênh và khu vực đầu tư. Trước diễn biến phức tạp của thị trường thế giới, có thể mang đến cả nguy và cơ cho nền kinh tế trong nước, nhà đầu tư càng trở nên cẩn trọng.

Người trẻ thuộc các thế hệ vẫn cần nỗ lực dài mới có thể tự sở hữu nhà

Bàn về bài toán mua nhà cho người trẻ, so sánh lương trung bình và giá nhà của cách đây 20 năm đến nay, tại Hội nghị Bất động sản Việt Nam – VRES cuối năm 2024, đại diện Batdongsan.com.vn cho biết không chỉ Gen Z hiện nay mà người trẻ Việt, dù ở thời buổi nào cùng gặp không ít khó khăn trong việc tự mua nhà.

Thời điểm năm 2004, một cá nhân thuộc thế hệ 7x mất khoảng 31,3 năm thu nhập để mua được một căn chung cư (60m2) giá 600 triệu đồng, trong điều kiện lãi suất huy động là 7,4%. Sau 10 năm, số năm thu nhập để một cá nhân thuộc thế hệ 8x mua được căn hộ như trên là 22,7 năm. Giá căn hộ đã tăng lên 1,5 tỷ đồng trong khi lãi suất huy động giảm còn 6%.

Đến năm 2024, một cá nhân 9x cần 25,8 năm thu nhập để mua căn hộ trên (giá 3 tỷ đồng) trong điều kiện lãi suất huy động là 4,5%. Tuy số năm thu nhập và lãi suất đã giảm dần theo thời gian nhưng nhìn chung, người trẻ thuộc các thế hệ vẫn cần nỗ lực trong thời gian dài mới có thể tự sở hữu nhà.

Ông Nguyễn Quốc Anh cho rằng, đối với người mua bất động sản mục đích để ở thì mua vào thời điểm nào cũng đúng, miễn là người mua đã tính toán kỹ lưỡng phương án tài chính và các yếu tố đảm bảo tiện nghi cuộc sống.

“Mặc dù nhiều chủ đầu tư và ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 80-85% giá trị sản phẩm, người mua nên có sẵn tối thiểu 30-40% tiền “thịt”, đồng thời tự tin rằng dòng tiền ổn định trong 3-5 năm tới đủ để duy trì cuộc sống rồi hẵng nghĩ đến việc mua nhà. Nếu vẫn chưa đủ tài chính, nên cân nhắc phương án thuê trước”, ông Quốc Anh khuyến nghị.