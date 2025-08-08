Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'

Thứ sáu, 07:06 08/08/2025 | Xu hướng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Quán cà phê đầy tâm huyết của chị T. đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa do doanh thu quá thấp, có ngày chỉ bán được vỏn vẹn 9 ly nước.

Chủ quán cà phê 'vỡ mộng'

Chia sẻ trên mạng xã hội, chị T. (chủ quán) cho biết, trung bình mỗi ngày quán chỉ bán được 9 ly nước, thu về khoảng 351.000 đồng. Sau nhiều nỗ lực cầm cự, chị quyết định đóng cửa quán sau 30 ngày nữa.

Trước đó, khi bắt đầu ấp ủ ý tưởng kinh doanh, chị T. đặt nhiều tâm huyết và kỳ vọng vào mô hình quán cà phê với không gian rộng rãi, thoáng mát cùng đồ uống chất lượng, mong muốn mỗi ngày có thể bán được 100 ly nước.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Quán luôn trong tình trạng vắng khách, đặc biệt vào khung giờ từ 11h trưa đến 4h chiều, nhân viên gần như không có việc để làm. Doanh thu tháng đầu chỉ đạt khoảng 25 triệu đồng, những tháng sau còn thấp hơn.

Trong bối cảnh doanh thu không đủ bù đắp các chi phí cố định như tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên và chi phí vận hành khác, chị T. đứng trước nguy cơ mất trắng toàn bộ 400 triệu đồng vốn đầu tư ban đầu.

Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng' - Ảnh 1.

Kinh doanh cà phê ngày càng khó khăn. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Trường hợp của chị T. không phải là hiếm gặp. Trên các hội nhóm Facebook dành cho chủ quán cà phê , ngày càng xuất hiện nhiều bài đăng thanh lý hoặc sang nhượng quán, từ những quán nhỏ lẻ đến các mô hình đầu tư quy mô.

Chị Hạnh (chủ một quán cà phê tại Chùa Láng) đang rao sang nhượng quán với giá 100 triệu đồng. Quán vẫn đang hoạt động bình thường, có lượng khách ổn định. Toàn bộ cơ sở vật chất như bàn ghế, máy pha cà phê, dụng cụ pha chế và đồ trang trí đều được để lại đầy đủ. Người nhận sang nhượng có thể bắt đầu kinh doanh ngay mà không cần đầu tư thêm nhiều chi phí. Giá thuê mặt bằng là 15 triệu đồng/tháng.

Theo mô tả, quán sở hữu vị trí mặt tiền đẹp, đông người qua lại và nằm gần nhiều trường đại học lớn, một lợi thế giúp thu hút lượng lớn khách hàng tiềm năng là sinh viên, giảng viên và nhân viên văn phòng.

Khảo sát thị trường tại Hà Nội cho thấy, số lượng quán cà phê mở mới ngày càng tăng trong khi nhu cầu của người tiêu dùng không tăng tương ứng, thậm chí có xu hướng cắt giảm. Hệ quả là nhiều quán rơi vào cảnh ế ẩm kéo dài. Đây là thực tế mà bất kỳ chủ quán nào cũng có thể phải đối mặt và cần chuẩn bị tinh thần vượt qua.

Nỗi lo ế ẩm

Ông Trần Khánh Minh Sơn, chuyên gia F&B, nhận định: “Nếu hỏi nỗi lo lớn nhất của các chủ quán, chắc chắn 99% sẽ trả lời là sợ không có khách”. Khi bắt đầu đầu tư, rất ít người lường trước khả năng quán sẽ rơi vào tình trạng vắng vẻ, đìu hiu. Toàn bộ nguồn lực và kỳ vọng thường được dồn vào việc thu hút khách.

Khi quán rơi vào tình trạng ế khách, nhiều chủ quán dễ rơi vào tâm lý hoang mang, lo lắng cực độ, dẫn đến những quyết định thiếu sáng suốt. Một trong những sai lầm phổ biến là chạy theo "hiệu ứng đẽo cày giữa đường", liên tục thay đổi mà không có định hướng rõ ràng.

Ông Sơn cho rằng, hiện có hai yếu tố tác động lớn đến tình hình kinh doanh cà phê : sự thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng và mức độ cạnh tranh khốc liệt. Tình hình kinh tế khiến người dân ưu tiên tiết kiệm, hạn chế chi tiêu cho các dịch vụ không thiết yếu. Nhiều người chuyển sang pha cà phê tại nhà hoặc chọn các quán bình dân với mức giá rẻ hơn.

Ngoài ra, báo cáo tiêu dùng gần đây cũng chỉ ra rằng khách hàng ngày càng nhạy cảm với giá cả, và họ chỉ sẵn sàng chi tiền cho những sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị tương xứng.

Một quán dù sở hữu không gian đẹp và đồ uống ngon cũng khó giữ chân khách nếu không có mức giá hợp lý, hoặc các giá trị gia tăng.

Mặt khác, thị trường cà phê tại Việt Nam đang trở nên bão hòa. Quán liên tục mọc lên, từ các chuỗi lớn đến các quán nhỏ, ai cũng cố gắng tạo ra sự khác biệt. Cuộc đua về giá, chất lượng, không gian và trải nghiệm khách hàng ngày càng gay gắt. Nếu không có điểm nhấn độc đáo, chiến lược tiếp thị hiệu quả hay phân khúc khách hàng rõ ràng, quán mới rất khó tồn tại.

Khi định hướng kinh doanh trở nên mờ nhạt, không còn rõ ràng về đối tượng khách hàng mục tiêu, phong cách hay giá trị cốt lõi muốn mang lại, việc quán tiếp tục ế ẩm là điều tất yếu.

Để vượt qua khó khăn, ông Sơn tư vấn, các quán cà phê cần có chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng, đồng thời thu thập ý kiến về chất lượng. Tăng doanh thu bằng cách bán kèm đồ ăn nhanh. Bên cạnh đó, chủ quán cũng cần tối ưu nhân sự, cắt giảm nhân viên, chủ quán tự làm việc trong giai đoạn khó khăn.

Kinh doanh cà phê không chỉ đòi hỏi đam mê mà còn cần sự tỉnh táo, chiến lược rõ ràng và khả năng thích nghi linh hoạt với thị trường đầy biến động.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Đưa sầu riêng trở lại thời hoàng kim

Đưa sầu riêng trở lại thời hoàng kim

Xu hướng - 4 ngày trước

Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang có tín hiệu tăng trưởng trở lại ở thị trường Trung Quốc

Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nay nửa triệu/1 kg

Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân, nay nửa triệu/1 kg

Xu hướng - 5 ngày trước

Loài cây "đáng ghét" trong mắt nông dân ngày nào giờ lại trở thành một mặt hàng xa xỉ trong giới dược liệu. Đặc biệt, loài cây mọc hoang ở phía Bắc nước ta hóa ra là một "mỏ vàng" mà không nhiều người hay biết.

Lá tre bỗng dưng đắt khách, loài hoa dân dã trở thành 'ngôi sao'

Lá tre bỗng dưng đắt khách, loài hoa dân dã trở thành 'ngôi sao'

Xu hướng - 6 ngày trước

Từ mặt hàng ít được chú ý, nhiều loại hoa và lá cây của Việt Nam đang gây bất ngờ trên thị trường xuất khẩu với kim ngạch gần 1.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm nay. Hoa cúc trở thành “ngôi sao” mới thu về kim ngạch cao nhất trong các loại hoa và lá xuất khẩu.

7 bước thanh toán không dùng tiền mặt khi mua vé tàu điện trên cao từ 1/8

7 bước thanh toán không dùng tiền mặt khi mua vé tàu điện trên cao từ 1/8

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Bắt đầu từ ngày 1/8/2025, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Tramoc) sẽ triển khai bán vé phi vật lý (vé ảo) dưới hình thức quét mã QR cho các loại vé ngày và vé tuần trên hai tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội.

Đi tìm những ý tưởng đột phá cho các sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025

Đi tìm những ý tưởng đột phá cho các sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phát động Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2025 với chủ đề “Nâng tầm sáng tạo – Lan tỏa tinh hoa – Vươn mình hội nhập”.

Giá vàng hôm nay 27/7/2025 bất ngờ lao dốc

Giá vàng hôm nay 27/7/2025 bất ngờ lao dốc

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/7/2025 kết thúc tuần giảm khi nhà đầu tư chuyển hướng sang chứng khoán. Giá vàng SJC giảm hơn nửa triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Siêu thực phẩm đến từ châu Âu dội chợ Việt, gây sốt với giá rẻ chưa từng thấy, khách tranh nhau đặt mua

Siêu thực phẩm đến từ châu Âu dội chợ Việt, gây sốt với giá rẻ chưa từng thấy, khách tranh nhau đặt mua

Xu hướng - 1 tuần trước

Đầu mối ở Hà Nội cho biết, đơn khách rất nhiều nhưng hàng về không đủ chia.

Bánh trung thu mở bán sớm 3 tháng

Bánh trung thu mở bán sớm 3 tháng

Xu hướng - 1 tuần trước

Năm nay Rằm Trung thu rơi vào tháng 10 nhưng từ tháng 6, nhiều doanh nghiệp, cơ sở làm bánh trung thu đã đưa hàng ra thị trường.

Khuyến mại sâu có lợi túi tiền, người tiêu dùng tranh thủ cuối tuần mua sắm tấp nập

Khuyến mại sâu có lợi túi tiền, người tiêu dùng tranh thủ cuối tuần mua sắm tấp nập

Xu hướng - 2 tuần trước

GĐXH - Nhờ khuyến mại sâu, có lợi cho túi tiền người tiêu dùng nên những ngày cuối tuần, rất đông người dân có mặt tại các siêu thị để mua sắm.

Mỹ ‘gom hàng sớm’ một mặt hàng: Việt Nam thu về hơn 900 triệu USD, sản lượng chiếm gần một nửa của thế giới

Mỹ ‘gom hàng sớm’ một mặt hàng: Việt Nam thu về hơn 900 triệu USD, sản lượng chiếm gần một nửa của thế giới

Xu hướng - 2 tuần trước

Xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang Mỹ đạt 158 triệu USD tính đến giữa tháng 6, tăng 8% so với năm ngoái.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 27/7/2025 bất ngờ lao dốc

Giá vàng hôm nay 27/7/2025 bất ngờ lao dốc

Xu hướng

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/7/2025 kết thúc tuần giảm khi nhà đầu tư chuyển hướng sang chứng khoán. Giá vàng SJC giảm hơn nửa triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Khuyến mại sâu có lợi túi tiền, người tiêu dùng tranh thủ cuối tuần mua sắm tấp nập

Khuyến mại sâu có lợi túi tiền, người tiêu dùng tranh thủ cuối tuần mua sắm tấp nập

Xu hướng
Chủ quán cơm văn phòng chật vật tồn tại vì 'khách giảm ăn ngoài'

Chủ quán cơm văn phòng chật vật tồn tại vì 'khách giảm ăn ngoài'

Xu hướng
Siêu thực phẩm đến từ châu Âu dội chợ Việt, gây sốt với giá rẻ chưa từng thấy, khách tranh nhau đặt mua

Siêu thực phẩm đến từ châu Âu dội chợ Việt, gây sốt với giá rẻ chưa từng thấy, khách tranh nhau đặt mua

Xu hướng
Đưa sầu riêng trở lại thời hoàng kim

Đưa sầu riêng trở lại thời hoàng kim

Xu hướng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top