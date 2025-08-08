Ngày chỉ bán được 9 ly nước, chủ quán cà phê ‘vỡ mộng'

Chủ quán cà phê 'vỡ mộng'

Chia sẻ trên mạng xã hội, chị T. (chủ quán) cho biết, trung bình mỗi ngày quán chỉ bán được 9 ly nước, thu về khoảng 351.000 đồng. Sau nhiều nỗ lực cầm cự, chị quyết định đóng cửa quán sau 30 ngày nữa.

Trước đó, khi bắt đầu ấp ủ ý tưởng kinh doanh, chị T. đặt nhiều tâm huyết và kỳ vọng vào mô hình quán cà phê với không gian rộng rãi, thoáng mát cùng đồ uống chất lượng, mong muốn mỗi ngày có thể bán được 100 ly nước.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Quán luôn trong tình trạng vắng khách, đặc biệt vào khung giờ từ 11h trưa đến 4h chiều, nhân viên gần như không có việc để làm. Doanh thu tháng đầu chỉ đạt khoảng 25 triệu đồng, những tháng sau còn thấp hơn.

Trong bối cảnh doanh thu không đủ bù đắp các chi phí cố định như tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên và chi phí vận hành khác, chị T. đứng trước nguy cơ mất trắng toàn bộ 400 triệu đồng vốn đầu tư ban đầu.

Kinh doanh cà phê ngày càng khó khăn. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Trường hợp của chị T. không phải là hiếm gặp. Trên các hội nhóm Facebook dành cho chủ quán cà phê , ngày càng xuất hiện nhiều bài đăng thanh lý hoặc sang nhượng quán, từ những quán nhỏ lẻ đến các mô hình đầu tư quy mô.

Chị Hạnh (chủ một quán cà phê tại Chùa Láng) đang rao sang nhượng quán với giá 100 triệu đồng. Quán vẫn đang hoạt động bình thường, có lượng khách ổn định. Toàn bộ cơ sở vật chất như bàn ghế, máy pha cà phê, dụng cụ pha chế và đồ trang trí đều được để lại đầy đủ. Người nhận sang nhượng có thể bắt đầu kinh doanh ngay mà không cần đầu tư thêm nhiều chi phí. Giá thuê mặt bằng là 15 triệu đồng/tháng.

Theo mô tả, quán sở hữu vị trí mặt tiền đẹp, đông người qua lại và nằm gần nhiều trường đại học lớn, một lợi thế giúp thu hút lượng lớn khách hàng tiềm năng là sinh viên, giảng viên và nhân viên văn phòng.

Khảo sát thị trường tại Hà Nội cho thấy, số lượng quán cà phê mở mới ngày càng tăng trong khi nhu cầu của người tiêu dùng không tăng tương ứng, thậm chí có xu hướng cắt giảm. Hệ quả là nhiều quán rơi vào cảnh ế ẩm kéo dài. Đây là thực tế mà bất kỳ chủ quán nào cũng có thể phải đối mặt và cần chuẩn bị tinh thần vượt qua.

Nỗi lo ế ẩm

Ông Trần Khánh Minh Sơn, chuyên gia F&B, nhận định: “Nếu hỏi nỗi lo lớn nhất của các chủ quán, chắc chắn 99% sẽ trả lời là sợ không có khách”. Khi bắt đầu đầu tư, rất ít người lường trước khả năng quán sẽ rơi vào tình trạng vắng vẻ, đìu hiu. Toàn bộ nguồn lực và kỳ vọng thường được dồn vào việc thu hút khách.

Khi quán rơi vào tình trạng ế khách, nhiều chủ quán dễ rơi vào tâm lý hoang mang, lo lắng cực độ, dẫn đến những quyết định thiếu sáng suốt. Một trong những sai lầm phổ biến là chạy theo "hiệu ứng đẽo cày giữa đường", liên tục thay đổi mà không có định hướng rõ ràng.

Ông Sơn cho rằng, hiện có hai yếu tố tác động lớn đến tình hình kinh doanh cà phê : sự thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng và mức độ cạnh tranh khốc liệt. Tình hình kinh tế khiến người dân ưu tiên tiết kiệm, hạn chế chi tiêu cho các dịch vụ không thiết yếu. Nhiều người chuyển sang pha cà phê tại nhà hoặc chọn các quán bình dân với mức giá rẻ hơn.

Ngoài ra, báo cáo tiêu dùng gần đây cũng chỉ ra rằng khách hàng ngày càng nhạy cảm với giá cả, và họ chỉ sẵn sàng chi tiền cho những sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị tương xứng.

Một quán dù sở hữu không gian đẹp và đồ uống ngon cũng khó giữ chân khách nếu không có mức giá hợp lý, hoặc các giá trị gia tăng.

Mặt khác, thị trường cà phê tại Việt Nam đang trở nên bão hòa. Quán liên tục mọc lên, từ các chuỗi lớn đến các quán nhỏ, ai cũng cố gắng tạo ra sự khác biệt. Cuộc đua về giá, chất lượng, không gian và trải nghiệm khách hàng ngày càng gay gắt. Nếu không có điểm nhấn độc đáo, chiến lược tiếp thị hiệu quả hay phân khúc khách hàng rõ ràng, quán mới rất khó tồn tại.

Khi định hướng kinh doanh trở nên mờ nhạt, không còn rõ ràng về đối tượng khách hàng mục tiêu, phong cách hay giá trị cốt lõi muốn mang lại, việc quán tiếp tục ế ẩm là điều tất yếu.

Để vượt qua khó khăn, ông Sơn tư vấn, các quán cà phê cần có chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng, đồng thời thu thập ý kiến về chất lượng. Tăng doanh thu bằng cách bán kèm đồ ăn nhanh. Bên cạnh đó, chủ quán cũng cần tối ưu nhân sự, cắt giảm nhân viên, chủ quán tự làm việc trong giai đoạn khó khăn.

Kinh doanh cà phê không chỉ đòi hỏi đam mê mà còn cần sự tỉnh táo, chiến lược rõ ràng và khả năng thích nghi linh hoạt với thị trường đầy biến động.