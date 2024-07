The Sentry - Mô hình Coworking Space lý tưởng, hiện đại

Những đặc điểm chính của mô hình Coworking Space



Mô hình Coworking Space, hay còn gọi là văn phòng chia sẻ, là mô hình làm việc nơi nhiều cá nhân và doanh nghiệp khác nhau cùng chia sẻ một không gian làm việc chung.

Với mô hình Coworking Space, nhiều cá nhân và doanh nghiệp khác nhau cùng chia sẻ một không gian làm việc chung có thể bao gồm nhiều loại chỗ ngồi khác nhau như: bàn cố định, bàn chung, khu vực yên tĩnh, phòng họp,... Coworking Space được trang bị đầy đủ tiện nghi như wifi, máy in, máy photocopy, khu vực pantry, khu vực thư giãn,...

Với mô hình này, các thành viên có thể lựa chọn loại hình chỗ ngồi phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình. Theo đó, khách hàng có thể sử dụng Coworking Space theo giờ, ngày, tuần hoặc tháng, phù hợp với những người có nhu cầu làm việc linh hoạt, không cần văn phòng cố định.

Coworking Space tạo môi trường để các thành viên giao lưu, kết nối và học hỏi lẫn nhau, giúp các thành viên mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác. So với việc thuê văn phòng riêng (private office), Coworking Space giúp doanh nghiệp và cá nhân tiết kiệm chi phí đáng kể. Không cần đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, khách hàng chỉ cần thanh toán chi phí cho chỗ ngồi và các dịch vụ sử dụng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và cộng đồng năng động giúp khách hàng tăng năng suất làm việc, đồng thời được truyền cảm hứng từ những người xung quan, ít bị xao nhãng bởi các yếu tố bên ngoài.

The Sentry - Kiến tạo một cộng đồng đa dạng và gắn kết

The Sentry là một chuỗi Coworking Space uy tín tại TP.HCM cung cấp không gian làm việc chung hiện đại, tiện nghi và linh hoạt cho các cá nhân, startup và doanh nghiệp. The Sentry cung cấp nhiều loại chỗ ngồi khác nhau như: bàn cố định, bàn chung, khu vực yên tĩnh, phòng họp,... phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Khu vực coworking space hiện đại của The Sentry.

The Sentry được trang bị đầy đủ tiện nghi như wifi tốc độ cao, máy in, máy photocopy, khu vực pantry, khu vực thư giãn,... Nơi đây cũng luôn nỗ lực tạo môi trường để các thành viên giao lưu, kết nối và học hỏi lẫn nhau. The Sentry cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện networking, hội thảo, workshop,... giúp các thành viên mở rộng mạng lưới quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Không chỉ là một tòa nhà văn phòng cho thuê, The Sentry là một kỳ quan kiến trúc thân thiện với môi trường, lấy cảm hứng từ thiên nhiên và văn hóa địa phương. Đặc biệt, toà nhà The Sentry Z nằm trong hệ thống của The Sentry là không gian làm việc chung đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Lotus Gold từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, một sự công nhận cho thiết kế bền vững, bao gồm việc sử dụng hơn 1,4 tấn vật liệu tái chế.

Không gian xanh mát, ngập tràn cây xanh và ánh nắng của The Sentry Z.

The Sentry cung cấp một môi trường làm việc chung rộng rãi và thoải mái, dành hơn một nửa không gian cho các khu vực chung. Cho dù bạn thích làm việc trong không gian chung hay cần một văn phòng riêng, The Sentry đều đáp ứng mọi nhu cầu. Các hệ thống của The Sentry luôn được trang bị nhiều tiện nghi, bao gồm khu vực ngủ trưa, phòng họp, khu vực thư giãn và khu vườn trên sân thượng tuyệt đẹp.

Chỉ sau hơn 3 năm phát triển, The Sentry đã nhanh chóng trở thành điểm đến hàng đầu cho các chuyên gia và doanh nghiệp. Để biết thông tin về giá cả và các ưu đãi độc quyền, hãy liên hệ với The Sentry số điện thoại: +84 969 067 845, Email: leasing@thesentry.com.vn để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

PV