"Chuyện ấy" và những công dụng thần kỳ cho sức khỏe: Liều thuốc bổ miễn phí ai cũng có

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Không thể phủ nhận rằng, việc quan hệ tình dục không chỉ giúp cho cuộc sống hôn nhân của các cặp đôi thêm phần thăng hoa mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng quát.

Tần suất quan hệ tình dục như thế nào là hợp lý?

Tần suất quan hệ tình dục được coi là hợp lý thường phụ thuộc vào sự thoải mái và mong muốn của cả hai người. Không có một quy tắc cụ thể nào về tần suất quan hệ tình dục vì mỗi cặp đôi có đặc điểm và nhu cầu riêng biệt.

Một số yếu tố mà bạn có thể cân nhắc khi xem xét về tần suất quan hệ tình dục có thể nhắc đến như: Sự thoải mái của cả 2 người, trạng thái sức khỏe và cảm giác, mức độ stress và áp lực, ngoài ra thời gian cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tần suất quan hệ tình dục.

Lợi ích của quan hệ tình dục là gì?

Giảm cân: Theo nghiên cứu, mỗi lần đạt cực khoái, năng lượng của cơ thể thường tiêu hao đi khá nhiều. Chẳng hạn, nam giới nặng 80kg có thể tiêu hao hết 413 calo chỉ trong 1 giờ quan hệ tình dục mạnh mẽ.

"Chuyện ấy" và những công dụng thần kỳ cho sức khỏe: Liều thuốc bổ miễn phí ai cũng có - Ảnh 1.

Tần suất quan hệ tình dục được coi là hợp lý thường phụ thuộc vào sự thoải mái và mong muốn của cả hai người.

Sức khỏe tim mạch: Theo một nghiên cứu đã nhận định, nam giới khi thực hiện "chuyện ấy" ít nhất 2 lần/tuần sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch hơn so với những người chỉ quan hệ tình dục 1 - 2 lần/tháng. Tuy nhiên, đấng mày râu cũng nên làm chuyện "chăn gối" vừa sức để tránh "lao lực".

Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến: Việc xuất tinh đều đặn ở đàn ông lên đỉnh sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Hiện nay, mặc dù chưa có công bố chính thức về điều này nhưng có giả thuyết đã chỉ ra rằng, việc xuất tinh thường xuyên có tác dụng loại bỏ tinh dịch cũ - yếu tố gây ra bệnh tiền liệt tuyến.

Tăng miễn dịch cho cơ thể: Cơ thể nam giới sẽ sản sinh ra DHEA sau khi đã đạt được cực khoái. DHEA là một loại hormone giúp tăng cường hệ miễn dịch một cách tự nhiên và bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Giảm căng thẳng, stress: Endorphin và oxytocin là hai loại hormone được sản sinh ra trong quá trình quan hệ tình dục và người đàn ông lên đỉnh sẽ giúp giảm sự căng thẳng, mệt mỏi vô cùng hiệu quả.

Quan hệ tình dục có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Cân bằng mức huyết áp

Khi quan hệ tình dục (không bao gồm thủ dâm) có thể giúp giảm huyết áp tâm thu, vì vậy có thể nói việc thực hiện các hoạt động tình dục có thể giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp.

"Chuyện ấy" và những công dụng thần kỳ cho sức khỏe: Liều thuốc bổ miễn phí ai cũng có - Ảnh 2.

Khi quan hệ tình dục (không bao gồm thủ dâm) có thể giúp giảm huyết áp tâm thu, vì vậy có thể nói việc thực hiện các hoạt động tình dục có thể giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp.

Ngoài ra, việc tăng cường thời gian thực hiện các hoạt động tình dục có thể được coi là một cách tương tự như tập thể dục thường xuyên.

Giảm đau hiệu quả

Thực hiện kích thích âm đạo có thể giúp ngăn chặn cảm giác đau chân và đau lưng mãn tính. Nhiều phụ nữ đã áp dụng tự kích thích các bộ phận sinh dục của mình để giảm bớt cơn đau trong chu kỳ kinh nguyệt, giảm đau khớp hoặc giảm cảm giác đau đầu.

Kiểm soát bàng quang của phụ nữ

Việc duy trì quan hệ tình dục thường xuyên có thể được coi là một bài tập hữu ích cho việc hoạt động của cơ sàn chậu. Mỗi khi trải qua cơn cực khoái trong quan hệ tình dục, điều này sẽ kích thích cơ sàn chậu, tạo ra các cơn co thắt, giúp củng cố và duy trì các chức năng của khu vực này.

"Chuyện ấy" và những công dụng thần kỳ cho sức khỏe: Liều thuốc bổ miễn phí ai cũng có - Ảnh 3.Nỗi buồn của người vợ "yêu chồng rất nhiều nhưng không hào hứng chuyện ấy"

GĐXH - Không ít người cho rằng khi yêu sâu đậm, đặc biệt trong một mối quan hệ yêu xa, việc mong ngóng được gần gũi về thể xác là điều rất tự nhiên. Vì thế, khi một người phụ nữ nhận ra mình yêu bạn trai rất nhiều nhưng lại không thực sự hào hứng với chuyện tình dục, cảm giác hoang mang và tội lỗi thường xuất hiện.

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