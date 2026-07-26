Lý do khiến nam giới bị đau sau khi quan hệ tình dục

Cảm giác đau sau khi quan hệ tình dục có thể xảy ra ở dương vật, bìu hoặc các vùng xung quanh. Nam giới nên biết nguồn gốc của những cơn đau này để phát hiện tình trạng sức khỏe tiềm ẩn trước khi nó bắt đầu trầm trọng hơn.

Dưới đây là 6 nguyên nhân phổ biến gây đau ở nam giới sau khi quan hệ tình dục.

1. Căng cơ khiến nam giới bị đau sau khi quan hệ tình dục

Nếu nam giới giữ một tư thế khó khăn trong khi quan hệ tình dục, phần cơ thể chịu áp lực lớn trong khi quan hệ có thể bắt đầu cảm thấy đau. Cơn đau này tương tự như khi gắng sức quá mức khi tập thể dục. Khi cơ thể bị vặn vẹo ở một tư thế khó xử, có thể vô tình kéo và căng cơ quá mức .

Đau sau khi quan hệ tình dục ở nam giới là một vấn đề khá phổ biến, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Căng cơ có thể xảy ra ở nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể. Một số khu vực phổ biến nhất mà nam giới có thể cảm thấy đau nhức này như: lưng dưới, cổ, vai, gân kheo.

Căng cơ được coi là dạng chấn thương phổ biến nhất mà nam giới có thể gặp phải sau khi quan hệ. Tuy nhiên, tình trạng này dễ điều trị nhất và có nhiều khả năng tự khỏi dần mà không cần điều trị. Để bắt đầu quá trình phục hồi, có thể đợi vài phút để cơn đau giảm bớt.

Nếu cơn đau vẫn kéo dài sau vài giờ, có thể chườm lạnh hoặc chườm nóng cũng như dùng thuốc chống viêm để giảm đau.

2. Viêm tuyến tiền liệt

Viêm tuyến tiền liệt có thể gây đau khi đi tiểu, xuất tinh hoặc quan hệ tình dục. Tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ hình hạt đậu nằm dưới xương chậu, ngay giữa dương vật và bàng quang, nó chịu trách nhiệm sản xuất và vận chuyển tinh dịch .

Viêm tuyến tiền liệt, giống như khả năng tình dục, thường tấn công nam giới khi có tuổi, ảnh hưởng đến nam giới ở độ tuổi 30 đến 50. Theo một nghiên cứu với 10.617 nam giới, khoảng 873 người trong số họ đã đáp ứng các tiêu chí khác nhau về bệnh viêm tuyến tiền liệt, tương đương khoảng 8,2% số người tham gia nghiên cứu.

Có hai loại viêm tuyến tiền liệt chính:

Viêm tuyến tiền liệt mạn tính do vi khuẩn: Loại viêm tuyến tiền liệt này phát triển do nhiễm vi khuẩn. Các triệu chứng phát triển chậm nhưng đau khi xuất tinh và tiểu tiện là những triệu chứng có thể xảy ra.

Viêm tuyến tiền liệt cấp tính do vi khuẩn: Vi khuẩn gần đây đã xâm nhập vào đường tiết niệu, gây ra một loạt các triệu chứng về đường tiết niệu, chẳng hạn như khó tiểu, tiểu nhiều lần và bí tiểu. Bệnh nhân cần được điều trị y tế ngay lập tức.

Mặc dù hầu hết các trường hợp viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn đều có khả năng được điều trị bằng kháng sinh nhưng có thể phải mất đến 4 tuần để có thể tiếp tục sinh hoạt tình dục bình thường.

Một số dạng viêm tuyến tiền liệt không có triệu chứng rõ ràng, vì vậy để biết chính xác loại viêm tuyến tiền liệt nam giới cần đi khám để xác định tình trạng sức khỏe của mình.

3. Bệnh Peyronie

Bệnh Peyronie là một tình trạng ảnh hưởng đến 1 trong 200 nam giới trưởng thành gây ra sự phát triển của mô sẹo bên trong dương vật. Mô sẹo này có thể làm cho dương vật bị uốn cong hoặc cong nghiêm trọng khi cương cứng . Bệnh Peyronie cũng có thể gây đau khi giao hợp vì mô sẹo có thể ngăn dương vật giãn ra như bình thường khi cương cứng.

Một số dạng bệnh Peyronie có thể xảy ra khi có hoặc không có sự cương cứng. Ngoài độ cong và đau dương vật, các triệu chứng phổ biến của bệnh này bao gồm:

Rút ngắn dương vật;

Biến dạng dương vật;

Rối loạn cương dương.

Những bài tập về bệnh Peyronie được thiết kế để giúp nam giới giảm bớt tình trạng này. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đi khám ngay lập tức để khôi phục chức năng cương dương.

4. Nhiễm trùng đường tiết niệu

Nam giới bị viêm đường tiết niệu có thể bị đau sau khi quan hệ tình dục.

Nếu nam giới cảm thấy nóng rát sau khi quan hệ tình dục, có thể bị nhiễm trùng tiểu . Nhiễm trùng đường tiết niệu là tình trạng đau xảy ra khi vi khuẩn di chuyển lên niệu đạo và vào bàng quang. Vi khuẩn có thể tiếp cận thận và các ống nối các cơ quan bụng dưới.

Đàn ông có thể bị nhiều dạng viêm đường tiết niệu khác nhau. Điều này bao gồm:

Viêm bàng quang;

Viêm niệu đạo;

Viêm bể thận (bệnh nhiễm trùng thận) và cần được điều trị ngay lập tức.

Có một số loại thuốc có thể điều trị một số dạng viêm đường tiết niệu nhẹ hơn. Những loại thuốc này có thể khỏi bệnh sau vài ngày đến một tuần.

Tuy nhiên, nếu vi khuẩn đã di chuyển đến vùng xương chậu phía trên thì việc điều trị cơn đau vùng chậu trên có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bác sĩ sẽ có thể sẽ kê đơn thuốc giảm đau, kháng sinh để điều trị đau bụng dưới và nhiễm trùng tiểu.

5. Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục

Nếu trước đây nam giới có quan hệ tình dục không an toàn, sẽ có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục . Những bệnh nhiễm trùng này lây truyền qua việc trao đổi chất dịch cơ thể, điều này thường xảy ra khi quan hệ tình dục không bảo vệ. Quan hệ tình dục qua đường âm đạo, quan hệ tình dục qua đường hậu môn và quan hệ tình dục bằng miệng với người bị nhiễm bệnh có thể khiến có nguy cơ bị nhiễm trùng. Trong một số trường hợp hiếm gặp, tiếp xúc với da cũng có thể lây lan bệnh lây truyền qua đường tình dục

Có một số loại bệnh lây truyền qua đường tình dục như sau:

Chlamydia: Chlamydia có thể gây đau dữ dội khi quan hệ tình dục, đau bụng và đau bụng dưới.

Bệnh lậu: Có thể cảm thấy đau khi đi tiểu và xuất viện.

Trichomonas: Bệnh lây truyền qua đường tình dục này gây ra cảm giác nóng rát và đau khi đi tiểu và quan hệ tình dục.

Mụn rộp sinh dục : Các triệu chứng có thể xuất hiện vài tháng hoặc nhiều năm sau lần nhiễm trùng đầu tiên. Nhiễm trùng này gây ra mụn nước đau đớn xung quanh dương vật.

Khi mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nam giới cần đến các cơ sở y tế để được bác sĩ khám và kê đơn thuốc phù hợp, không tự ý dùng thuốc. Cần điều trị cả cặp vợ chồng để tránh lây nhiễm qua lại. Nam giới cần tuân thủ phác đồ điều trị, dùng thuốc đúng liều, đúng cách và đủ liệu trình theo chỉ định của bác sĩ. Sau khi điều trị, cần đi khám lại để kiểm tra kết quả điều trị và phát hiện sớm các biến chứng.

6. Tình trạng đường ruột

Các vấn đề trong hệ tiêu hóa có thể dẫn đến chuột rút trong và sau khi quan hệ tình dục. Thuốc giảm đau thường có thể làm giảm các triệu chứng táo bón nhưng các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn như hội chứng ruột kích thích có thể cần điều trị chuyên biệt hơn.

Trong nhiều trường hợp, cơn đau sau khi quan hệ tình dục không có gì đáng lo ngại và sẽ tự khỏi; tuy nhiên, nếu cơn đau kéo dài, đó có thể là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn. Nếu bị đau dai dẳng sau khi quan hệ, phải gặp bác sĩ để loại trừ mọi tình trạng tiềm ẩn.



