Bị đau rát bên ngoài vùng kín sau khi quan hệ: Nguyên nhân và cách xử lý

Nguyên nhân

Yếu tố viêm nhiễm và bệnh lý vùng sinh dục

Sau khi quan hệ xong, nhiều người có thể mắc viêm âm đạo. Vi khuẩn, nấm (như Candida) hoặc vi khuẩn kỵ khí phát triển quá mức do mất cân bằng vi sinh, vệ sinh không đúng cách hoặc quan hệ với bạn tình bị nhiễm. Dấu hiệu kèm theo là khí hư thay đổi, mùi hôi, ngứa nhiều, đôi khi có sưng, đỏ rõ vùng cửa mình.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, chlamydia, herpes sinh dục cũng có thể gây đau rát, bỏng, vết trợt bên ngoài âm đạo. Người bệnh thường đau khi quan hệ, tiểu buốt, sốt nhẹ hoặc có vết loét, nốt mụn rộp ở vùng kín. Nếu không điều trị sớm, bệnh có thể lan lên cổ tử cung, vòi trứng, gây viêm vùng chậu, vô sinh hoặc mang thai ngoài tử cung.

Thiếu estrogen gây tình trạng khô âm đạo

Thiếu estrogen là một trong những nguyên nhân phổ biến gây khô âm đạo và dẫn đến cảm giác đau rát sau khi quan hệ.

Thiếu estrogen là một trong những nguyên nhân phổ biến gây khô âm đạo và dẫn đến cảm giác đau rát sau khi quan hệ.

Tình trạng này thường gặp ở phụ nữ sau sinh, đang cho con bú hoặc bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, khi lượng dịch nhờn tự nhiên giảm khiến âm đạo kém ẩm.

Sự thiếu hụt này làm tăng ma sát trong lúc quan hệ, dễ gây trầy xước, đỏ và rát, vì vậy việc sử dụng chất bôi trơn phù hợp kết hợp điều chỉnh tần suất và thời gian quan hệ có thể giúp cải thiện đáng kể triệu chứng.

Tâm lý và phản ứng cơ thể khi quan hệ

Tâm lý và trạng thái cảm xúc có ảnh hưởng trực tiếp đến phản ứng của cơ thể trong khi quan hệ. Lo âu, căng thẳng, cảm giác sợ hãi hoặc từng trải nghiệm không thoải mái có thể làm tăng co cơ, giảm tiết dịch và khiến cảm giác đau rát trở nên rõ rệt hơn.

Những yếu tố này thường bị bỏ qua nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong nhiều trường hợp, đặc biệt khi triệu chứng lặp lại mà không có nguyên nhân rõ ràng về thể chất.

Khi tâm lý không ổn định, cơ sàn chậu có xu hướng co cứng, âm đạo khó giãn nở và dễ bị khô. Điều này làm tăng ma sát khi quan hệ, gây đau rát và có thể kéo dài sau đó, thậm chí ảnh hưởng đến những lần quan hệ tiếp theo.

Việc trao đổi thẳng thắn với bạn tình, lựa chọn thời điểm phù hợp và tạo không gian thoải mái sẽ giúp cơ thể thư giãn tốt hơn.

Cách xử trí và giảm đau rát sau khi quan hệ

Ngay sau khi quan hệ xong mà bị đau rát bên ngoài, người bệnh nên ngừng quan hệ và để vùng kín được nghỉ ngơi.

Sau khi quan hệ xong, nhiều người có thể mắc viêm âm đạo.

Có thể dùng khăn sạch thấm nước ấm để lau nhẹ vùng kín, giúp làm dịu cảm giác khó chịu mà không gây kích ứng thêm. Đồng thời, cần hạn chế chà xát, gãi hoặc tự ý bôi các loại kem, thuốc khi chưa có hướng dẫn, vì dễ gây kích ứng hoặc làm che lấp triệu chứng.

Trong trường hợp cảm giác nóng rát hoặc sưng nhẹ, có thể chườm mát bằng khăn sạch trong vài phút để giúp làm dịu vùng da. Người bệnh nên ưu tiên mặc quần áo rộng rãi, thoáng khí và tránh các hoạt động gây ma sát như chạy, đạp xe hoặc vận động mạnh trong thời gian ngắn sau đó.

Nếu cần thiết, có thể sử dụng thuốc giảm đau thông thường theo đúng liều lượng khuyến nghị để giảm khó chịu.

Bên cạnh đó, người bệnh nên theo dõi phản ứng của cơ thể trong vài giờ đến một ngày sau khi quan hệ để đánh giá mức độ cải thiện. Nếu cảm giác đau rát giảm dần, có thể tiếp tục theo dõi và nghỉ ngơi. Ngược lại, nếu triệu chứng kéo dài hoặc tăng lên, cần hạn chế quan hệ trong những lần tiếp theo để tránh làm tổn thương nặng hơn.

Phòng ngừa đau rát vùng kín sau khi quan hệ

Để hạn chế tình trạng bị đau rát bên ngoài vùng kín sau khi quan hệ, nên khởi động kỹ trước, tăng cường tiết dịch tự nhiên bằng cách vuốt ve, kích thích, sử dụng chất bôi trơn gốc nước. Nên dùng bao cao su không mùi, không chứa chất gây dị ứng, chất bôi trơn không đường, không mùi mạnh.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám sản phụ khoa 6 - 12 tháng/lần giúp phát hiện sớm viêm nhiễm, viêm âm đạo, nấm, hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bên cạnh đó, việc lắng nghe cơ thể và điều chỉnh nhịp độ quan hệ phù hợp cũng rất quan trọng. Khi có dấu hiệu khô, đau hoặc khó chịu, nên dừng lại hoặc thay đổi cách tiếp cận thay vì cố tiếp tục.

Sự phối hợp và trao đổi giữa hai người giúp giảm nguy cơ tổn thương và cải thiện trải nghiệm tình dục an toàn hơn.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám sản phụ khoa 6 - 12 tháng/lần giúp phát hiện sớm viêm nhiễm, viêm âm đạo, nấm, hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bạn tình cũng nên khám nếu có triệu chứng tiểu buốt, khí hư bất thường, loét, mụn rộp. Duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ, ăn nhiều rau, uống đủ nước, tránh căng thẳng giúp tăng tiết dịch và giảm khô âm đạo.