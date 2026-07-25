7 nguyên nhân tiềm ẩn gây đau sau khi quan hệ tình dục ở phụ nữ

Đau sau khi quan hệ tình dục là hiện tượng không hiếm gặp, khiến nhiều người cảm thấy lo lắng và bất an.

Theo ThS.BS Lê Quang Dương - Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth), tình trạng này đôi khi được gọi là chứng dysorgasmia - cảm giác đau đớn phát sinh trong hoặc ngay sau khi đạt cực khoái . Mặc dù có nhiều lý do khiến cơ thể phản ứng tiêu cực sau "cuộc yêu" nhưng không phải lúc nào nó cũng cảnh báo một vấn đề y tế nghiêm trọng. Việc hiểu rõ cơ thể và các tác nhân tác động sẽ giúp kiểm soát tình hình tốt hơn.

1. Giải mã những nguyên nhân khiến phụ nữ bị đau sau khi quan hệ tình dục

Phụ nữ bị đau sau khi quan hệ tình dục có thể do nhiều nguyên nhân.

Cảm giác chuột rút hoặc đau quặn bụng thường bắt nguồn từ nhiều cơ chế sinh học khác nhau trong cơ thể. Khi đạt cực khoái, nhịp tim, huyết áp và hơi thở đều tăng cao, kèm theo đó là các cơn co thắt cơ vùng chậu tự nhiên. Nếu các cơ này không thể thư giãn hoàn toàn sau đó, cảm giác đau sẽ xuất hiện. Ngoài ra, các yếu tố về giải phẫu, bệnh lý phụ khoa hoặc vấn đề tiêu hóa cũng đóng vai trò quan trọng dẫn đến tình trạng đau sau khi quan hệ tình dục.

Bên cạnh các nguyên nhân cơ học, tâm lý cũng đóng một phần quan trọng trong phản ứng của cơ thể đối với hoạt động tình dục . Sự căng thẳng hoặc lo âu quá mức có thể khiến các cơ sàn chậu vô tình bị siết chặt, làm gia tăng cảm giác khó chịu thay vì thư giãn sau khi đạt cực khoái.

Đôi khi, việc thiếu thời gian cho màn dạo đầu dẫn đến cơ thể chưa kịp thích nghi và chuẩn bị đầy đủ cũng là yếu tố cộng hưởng gây ra cơn đau. Nếu tình trạng này kéo dài, việc chủ động lắng nghe cơ thể và thực hiện các kỹ thuật thư giãn như hít thở sâu hoặc tắm nước ấm sau khi quan hệ sẽ giúp giảm bớt đáng kể sự căng thẳng cho các nhóm cơ vùng bụng và chậu.

2. Những nguyên nhân tiềm ẩn gây đau sau khi quan hệ tình dục

Cực khoái và co thắt cơ: Trong quá trình đạt cực khoái, các cơ vùng chậu co thắt mạnh mẽ, điều này đôi khi gây ra cảm giác đau quặn tương tự như đau bụng kinh. Nếu tử cung không thể nới lỏng đúng cách sau đó, cơn đau có thể kéo dài vài giờ.

Kỳ kinh nguyệt: Khi tử cung đang co bóp để đẩy máu kinh ra ngoài, các cử động trong quá trình quan hệ sẽ làm gia tăng áp lực, dẫn đến tình trạng chuột rút trầm trọng hơn.

Đặc điểm giải phẫu (tử cung nghiêng): Một số người có tử cung bị nghiêng, khiến quá trình thâm nhập sâu vô tình chạm vào cổ tử cung , gây ra các cơn đau vùng chậu ngay sau đó.

Vấn đề về đường ruột (hội chứng ruột kích thích hoặc viêm đại tràng): Các vấn đề về tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích có thể khiến vùng bụng dưới nhạy cảm hơn, dẫn đến cảm giác đau âm ỉ sau khi quan hệ.

Lạc nội mạc tử cung hoặc Adenomyosis: Đây là các bệnh lý phổ biến khiến mô nội mạc tử cung phát triển sai vị trí, gây ra những cơn đau quặn đặc trưng sau mỗi lần gần gũi.

Nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc viêm vùng chậu: Tình trạng viêm nhiễm do vi khuẩn có thể khiến các mô trong khung chậu trở nên nhạy cảm, dễ gây đau khi có áp lực từ hoạt động tình dục.

Thiếu chất bôi trơn : Sự ma sát quá mức do thiếu chất bôi trơn tự nhiên không chỉ gây khó chịu mà còn dẫn đến co thắt cơ sàn chậu, gây ra cảm giác đau rát sau khi quan hệ.