Cơ thể phụ nữ sẽ ra sao khi thiếu hụt estrogen?

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Nếu bị thiếu hụt estrogen có thể sẽ gặp các triệu chứng giống như mãn kinh, chẳng hạn như bốc hỏa, khó ngủ và khô âm đạo.

Một số yếu tố làm giảm mức estrogen trong cơ thể

Một số yếu tố gây ra mức estrogen thấp, chúng bao gồm: Tập thể dục quá sức. Bệnh thận mãn tính. Hội chứng Turner (một rối loạn trong đó một phụ nữ được sinh ra chỉ với một nhiễm sắc thể X).

Một tuyến yên hoạt động thấp. Chán ăn hoặc rối loạn ăn uống khác. Suy buồng trứng sớm hoặc bất kỳ rối loạn tự miễn nào khác. Thắt ống dẫn trứng có thể vô tình cắt giảm nguồn cung cấp máu đến buồng trứng và làm giảm nồng độ estrogen.

Thiếu magiê. Thuốc tránh thai ức chế cả estrogen và progesterone. Suy giáp. Mệt mỏi tuyến thượng thận. Nấm men phát triển quá mức với độc tố nấm men ngăn chặn các vị trí thụ thể hormone.

Cơ thể phụ nữ sẽ ra sao khi thiếu hụt estrogen? - Ảnh 1.

Nếu bị thiếu hụt estrogen có thể sẽ gặp các triệu chứng giống như mãn kinh, chẳng hạn như bốc hỏa, khó ngủ và khô âm đạo.

Thiếu estrogen gây ảnh hưởng gì đối với phụ nữ?

Hàm lượng estrogen trong cơ thể người phụ nữ cao nhất ở độ tuổi dậy thì và trong thời kỳ mang thai. Sau đó sẽ giảm mạnh vào thời kỳ sau khi sinh và thời kỳ mãn kinh. Cứ 10 năm thì lượng hormone sinh dục nữ trong cơ thể lại giảm đi 15% cho đến khi người phụ nữ được 55 tuổi thì chỉ còn 10% so với khi còn trẻ. Tình trạng thiếu estrogen sẽ gây ra nhiều thay đổi trong cơ thể người phụ nữ:

Thay đổi về kinh nguyệt: Kinh mau, kinh thưa, thiểu kinh, vòng kinh ngắn dần, lượng kinh ít dần rồi ngừng hẳn. Ðó là những vòng kinh không phóng noãn (không rụng trứng).

Hội chứng rối loạn vận mạch: Có những cơn bốc hỏa, nóng bừng ở phần trên của cơ thể, lan lên cổ, lên mặt, làm người nóng, giãn mạch nên mặt đỏ bừng. Lạnh đầu chi, ra mồ hôi về ban đêm làm mất ngủ, người lúc nóng, lúc lạnh. Chóng mặt, nhức đầu do rối loạn thăng bằng, nhiều khi thấy đất trời ngả nghiêng, chao đảo có cảm giác như say xe, say tàu.

Rối loạn về tâm thần: Lo lắng, hồi hộp, nhiều khi tim đập nhanh, giảm trí nhớ, hay quên, bắt đầu xuất hiện những triệu chứng của bệnh Alzheimer, không tập trung tư tưởng, thay đổi tính tình, hay cáu gắt, hờn giận, mất bình tĩnh, mất tự tin, dễ buồn nản và lâm vào tình trạng trầm cảm.

Thay đổi về giải phẫu: Vì mất tổ chức mỡ dưới da làm da mất chun giãn không còn trơn bóng nữa, trở nên nhăn nheo, ngực vì thế cũng lép theo. Các tuyến mồ hôi, tuyến bã giảm hoạt động nên lông, tóc khô giòn, dễ gẫy, bạc màu, dễ rụng.

Cơ thể phụ nữ sẽ ra sao khi thiếu hụt estrogen? - Ảnh 2.

Tình trạng thiếu estrogen sẽ gây ra nhiều thay đổi trong cơ thể người phụ nữ.

Giảm thiểu đường tiết niệu: Niệu đạo ngắn, trương lực cơ bàng quang kém, cơ thắt cổ bàng quang yếu nên dễ bị són tiểu, nước tiểu lắng đọng ở bàng quang, dễ viêm nhiễm đường tiết niệu.

Thay đổi về cơ quan sinh sản: Buồng trứng, tử cung, cổ tử cung teo nhỏ, các tuyến giảm thiểu, ít chế tiết chất nhầy, dễ viêm nhiễm do tạp khuẩn. Ðau và dễ bị tổn thương khi sinh hoạt tình dục. Giảm khoái cảm và ham muốn tình dục.

Ảnh hưởng đến khung xương: Giảm đưa canxi vào xương dẫn đến loãng xương rồi mất xương, lún, xẹp các đốt sống, giảm chiều cao, lưng còng, xương giòn, xốp, dễ gẫy. Dễ bị gẫy đầu dưới xương quay, gẫy cổ xương đùi.

Bệnh tim mạch: Tăng 2-4 lần so với người chưa mãn kinh. Tăng huyết áp, tăng bệnh mạch vành, tăng nguy cơ huyết khối.

Bệnh ung thư: Dễ bị ung thư vú, ung thư niêm mạc tử cung, ung thư cổ tử cung.

Bổ sung estrogen cho cơ thể bằng cách nào?

Sau tuổi 30, buồng trứng ở cơ thể phụ nữ bắt đầu giảm hoạt động dẫn tới lượng hormone sinh dục nữ bắt đầu bị suy giảm. Chính vì thế, đây chính là thời điểm bắt đầu phải bổ sung estrogen cho cơ thể.

Cơ thể phụ nữ sẽ ra sao khi thiếu hụt estrogen? - Ảnh 3.

Sau tuổi 30, buồng trứng ở cơ thể phụ nữ bắt đầu giảm hoạt động dẫn tới lượng hormone sinh dục nữ bắt đầu bị suy giảm. Chính vì thế, đây chính là thời điểm bắt đầu phải bổ sung estrogen cho cơ thể.

Một số thực phẩm giúp bổ sung hormone sinh dục nữ như đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành. Trong đậu nành có chứa hàm lượng isoflavone rất lớn. Đây là một hợp chất tương tự như estrogen. Sử dụng đậu nành thường xuyên giúp tăng cường hormone sinh dục nữ cho cơ thể, hỗ trợ sinh lý nữ hiệu quả.

Một số thực phẩm khác cũng có tác dụng bổ sung hormone sinh dục nữ cho cơ thể như đu đủ, quả anh đào, hạt mè, hạt lanh.

Cơ thể phụ nữ sẽ ra sao khi thiếu hụt estrogen? - Ảnh 4.Rách dây hãm bao quy đầu khi quan hệ: Tai nạn phòng the nhiều nam giới chủ quan

GĐXH - Không ít nam giới cho rằng những cơn đau hoặc chảy máu nhẹ ở vùng kín sau quan hệ chỉ là hiện tượng bình thường và sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, trên thực tế, một tai nạn khá phổ biến trong đời sống tình dục là rách dây hãm bao quy đầu có thể khiến người bệnh chảy máu nhiều, đau đớn và phải nhập viện cấp cứu nếu không được xử lý kịp thời.

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