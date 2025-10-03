Thoát vị có thể gây rối loạn cương dương không?
Rối loạn cương dương là một chứng rối loạn có thể do nhiều yếu tố. Thoát vị có phải là một trong những nguyên nhân gây rối loạn cương dương?
Biểu hiện bằng sự không thể duy trì hoặc đạt được sự cương cứng một cách dai dẳng, rối loạn cương dương có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nam giới.
Có rất nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn cương dương, trong đó nhiều người nghĩ rằng thoát vị là một tình trạng y tế trực tiếp gây ra rối loạn cương dương, vậy thực hư như thế nào?
1. Thoát vị là gì?
Thoát vị là một khối tròn gồm cơ quan nội tạng hoặc mô mỡ nhô ra qua các cấu trúc bị suy yếu bên trong thành bụng. Đây là một tình trạng khá phổ biến, với ước tính 27% nam giới trưởng thành sẽ mắc phải tình trạng này trong đời.
Có nhiều loại thoát vị mà nam giới có thể mắc phải. Thoát vị phổ biến nhất là ở bụng, các dấu hiệu cũng như vị trí của nó có thể khác nhau tùy theo mỗi người. Nếu thoát vị không gây ra khó chịu, người bệnh vẫn có thể sống chung với tình trạng này. Tuy nhiên, thoát vị có thể trở nên nguy hiểm đến tính mạng khi mô bên trong bị nghẹt, dẫn đến việc cắt đứt lưu lượng máu. Vì thế, trường hợp bị thoát vị gây khó chịu hoặc đau đớn, cần phải đến bệnh viện ngay lập tức để được tư vấn và thăm khám.
Có 5 loại thoát vị phổ biến, bao gồm:
Thoát vị bẹn : Loại thoát vị phổ biến nhất, xảy ra khi các mô ruột đẩy qua một điểm yếu hoặc vết rách ở thành bụng dưới.
Thoát vị rốn: Điều này xảy ra khi ruột non đi qua thành bụng gần rốn.
Thoát vị vết mổ: Các khối thoát vị này thường xảy ra sau một cuộc phẫu thuật bụng, nơi ruột đẩy qua vết sẹo rạch hoặc các mô xung quanh bị suy yếu.
Thoát vị đùi: Loại thoát vị này xảy ra khi một phần của ruột đẩy vào ống mang động mạch đùi vào phần đùi trên.
Thoát vị hoành: Điều này xảy ra khi phần trên của dạ dày phình ra qua cơ lớn ngăn cách bụng và ngực.
Những khối thoát vị này có thể xảy ra trong quá trình chấn thương, phẫu thuật hoặc thậm chí xuất hiện sau khi sinh. Nó cũng có thể xảy ra do quá trình lão hóa tự nhiên.
2. Nghiên cứu nói gì về thoát vị có thể gây ra rối loạn cương dương?
Hiện tại, không có nghiên cứu nào chứng minh rõ ràng rằng thoát vị gây ra rối loạn cương dương. Điều đó nói rằng, các yếu tố có thể phát sinh do sự hiện diện của thoát vị (thường là thoát vị bẹn phổ biến hơn) như đau, khó chịu và căng thẳng mạn tính, có thể góp phần gây ra rối loạn cương dương.
Trên thực tế, có nghiên cứu cho thấy gần một phần tư số người tham gia trưởng thành phàn nàn về cơn đau liên quan đến thoát vị trước khi phẫu thuật.
Khi một người chịu đựng cơn đau hoặc căng thẳng lớn, điều này báo hiệu cơ thể giải phóng các hormone gây cản trở quá trình sản xuất testosterone bình thường, có thể làm giảm ham muốn và giảm khuynh hướng quan hệ tình dục của nam giới.
Bên cạnh cơn đau, phẫu thuật thoát vị bẹn cũng có thể dẫn đến rối loạn chức năng tình dục tạm thời.
Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí của Đại học Phẫu thuật Hoa Kỳ (Journal of the American College of Surgeons). Nó đã tổng hợp dữ liệu từ 12 nghiên cứu khác nhau, bao gồm 4.884 bệnh nhân, để đánh giá tỷ lệ đau và rối loạn chức năng tình dục sau phẫu thuật. Nghiên cứu cho thấy quan hệ tình dục sau phẫu thuật thoát vị gây đau ở khoảng 9% nam giới. Trong cùng một nghiên cứu, 5% nam giới bị rối loạn chức năng tình dục vài ngày sau phẫu thuật sửa chữa thoát vị bẹn.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những triệu chứng này chỉ là tạm thời, thậm chí một nghiên cứu còn lưu ý rằng quan hệ tình dục sau phẫu thuật được ưu tiên hơn so với quan hệ tình dục trước khi phẫu thuật.
Bất kể thoát vị có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục hay không, nếu đang đối mặt với các triệu chứng bất lợi do cơn đau từ những khối thoát vị bẹn này, điều quan trọng là thăm khám để được điều trị bằng thủ thuật phẫu thuật thoát vị bẹn phù hợp.
