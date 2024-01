Thời điểm tuyệt đối không nên massage cho trẻ

Massage cho trẻ sơ sinh giúp trẻ phát triển cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm, tăng cường phát triển hệ thần kinh...

Lợi ích khi massage cho trẻ

- Massage giúp trẻ giảm căng thẳng, thư giãn cơ bắp

Massage làm giảm căng thẳng ở trẻ sơ sinh bằng cách kích thích giải phóng oxytocin - một loại chất kích thích thần kinh tạo cảm giác tốt và làm giảm mức độ cortisol - một loại hormone căng thẳng. Massagiups thư giãn cơ bắp, kích thích sự phát triển và có tác dụng đặc biệt tốt với trẻ sơ sinh bị đau bụng.

- Massage giúp kích thích hệ thần kinh

Massage có lợi cho hệ thần kinh của trẻ, giúp cải thiện đáng kể sự phát triển kỹ năng vận động của em bé.

- Massage giúp trẻ ngủ ngon

Massage sẽ giúp trẻ ngủ ngon hơn. Trẻ sơ sinh được massage trước khi đi ngủ sẽ tạo ra nhiều melatonin hơn - một loại hormone điều hòa giấc ngủ.

Ngoài ra, với những trẻ mắc hội chứng Down hoặc bại não, massage là một cách để xoa dịu trẻ. Với trẻ sinh non khi được massage thường xuyên sẽ giúp trẻ phát triển vận động tốt hơn. Thậm chí, trẻ còn tăng cân nhanh hơn so với những trẻ sinh non không bao giờ được massage.

- Massage giúp trẻ cải thiện lưu thông máu

Massage giúp trẻ cải thiện lưu thông máu và cũng làm giảm mức độ khó chịu do khí hoặc axit, tắc nghẽn và mọc răng. Massage kích thích các dây thần kinh đi qua đường tiêu hóa, do đó có lợi cho hệ tiêu hóa của trẻ.

Thời điểm nên massage cho trẻ

Massage cho trẻ tốt nhất vào lúc trẻ tỉnh táo. Có thể massage cho trẻ vào các thời điểm sau:

- Buổi sáng khi trẻ bắt đầu một ngày mới

- Sau khi tắm cho trẻ

- Chiều tối giúp trẻ có giấc ngủ ngon và sâu hơn

Không nên massage khi trẻ vừa ăn no vì dễ gây đau bụng.

Thời điểm không nên massage cho trẻ

Thời điểm cần tránh massage cho trẻ là:

- Khi trẻ vừa ăn no vì dễ gây đau bụng và khó chịu cho trẻ.

- Khi trẻ đang có dấu hiệu mệt mỏi, đau ốm. Massage ở thời điểm này sẽ khiến bé dễ bị cảm lạnh hoặc ốm nặng hơn.

- Khi da trẻ đang có vết thương hở hoặc xuất hiện ban dị ứng.

Ngoài ra, hãy đợi 15 phút sau khi massage trước khi cho bú lại để cơ thể trẻ có thêm thời gian thư giãn.



Lưu ý khi massage cho trẻ

Khi massage cho trẻ cần lưu ý:

- Giữ nhiệt độ trong phòng luôn ấm áp.

- Chọn một bề mặt phẳng thích hợp, trải tấm lót mềm mại, êm ái.

- Massage cho bé khi bạn cảm thấy bé nằm yên tĩnh, vui vẻ.

- Sử dụng loại dầu massage dành cho trẻ sơ sinh.

- Khi massage cho trẻ có thể bật nhạc không lời hoặc các bản nhạc du dương để trẻ cảm thấy dễ chịu và thư giãn.

- Massage cho trẻ phải thật chậm, sử dụng áp lực vừa phải, chỉ bằng phần đệm của đầu ngón tay.

- Thao tác nhẹ nhàng, dứt khoát và mềm mại...