Thời tiết cực đoan: Từ nắng nóng 40 độ đến mưa giông bất chợt – Sức khỏe của bạn đang bị đe dọa thế nào?

Đang nắng nóng như chảo lửa lại mưa giông diện rộng

Những ngày gần đây, người dân trên cả nước chứng kiến thời tiết thay đổi chóng mặt, đang nắng nóng gay gắt lại đột ngột mưa giông, nhiệt độ giảm, rồi lại nắng nóng.

Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), các cơn bão nhiệt đới có cường độ mạnh hơn, lượng mưa tập trung hơn dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng, trong khi nắng nóng kéo dài gây hạn hán và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Thời tiết thay đổi thất thường đang tác động rất lớn đến sức khỏe và cuộc sống của người dân. Theo đó, trong 2 ngày 1-2/6, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt đến 40 độ C. Đáng chú ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C hoặc hơn tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng cực đoan khiến người dân dễ bị kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt, thậm chí đột quỵ. Đơn cử, chỉ trong ngày 1/6, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tiếp nhận 7 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì say nắng, say nóng, trong đó có 1 bệnh nhân nguy kịch phải đặt ống nội khí quản. Đặc điểm chung của các bệnh nhân là lao động ngoài trời trong thời gian dài, sau đó xuất hiện các triệu chứng mệt lả, co rút cơ toàn thân, tay chân co quắp...

Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng hơn. Ảnh minh họa.

Vừa nắng nóng như "chảo lửa" là vậy, tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 2/6 và ngày 3/6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc bị nén, đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Do đó, hai ngày qua Bắc Bộ có mưa giông diện rộng.

Cụ thể, chiều tối và đêm qua (2/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo sáng nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Chiều và đêm 3/6, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, từ Nghệ An đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Theo các chuyên gia, thời tiết cực đoan, mưa nắng thất thường không chỉ ảnh hưởng đến môi trường và kinh tế, mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe con người, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch.

Các tác động của thời tiết cực đoan đến sức khỏe

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, một số tác động của thời tiết cực đoan đối với sức khỏe con người như:

Nắng nóng gay gắt: Những đợt nắng nóng kéo dài không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn có thể dẫn đến mất nước, kiệt sức do nóng, thậm chí sốc nhiệt và tử vong. Nhiệt độ cao làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và suy hô hấp, đặc biệt là ở người già và những người có bệnh nền.

Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và côn trùng sinh sôi, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về da, mắt và các bệnh lây truyền do muỗi như sốt xuất huyết.

Lũ lụt và mưa lớn kéo dài: Mưa lớn và lũ lụt không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đe dọa sức khỏe con người. Nguồn nước ô nhiễm sau lũ lụt là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, làm lây lan các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn.

Điều kiện ẩm ướt kéo dài là môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản, làm gia tăng các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản. Ngoài ra, nước bẩn và vệ sinh kém cũng khiến người dân dễ mắc các bệnh ngoài da như ghẻ lở, nấm da.

Bão lớn, lốc xoáy: Bão lớn và lốc xoáy có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần. Sự tàn phá của bão có thể dẫn đến chấn thương do sập nhà, cây đổ, tai nạn giao thông, thậm chí tử vong.

Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, thiên tai còn gây tác động tiêu cực đến tâm lý con người. Việc mất mát tài sản, nhà cửa hoặc người thân trong các trận bão, lốc xoáy có thể dẫn đến căng thẳng, trầm cảm và rối loạn tâm lý sau sang chấn.

Theo các chuyên gia, thời tiết thay đổi thất thường tác động xấu đến sức khỏe con người. Ảnh minh họa.

Làm gì để bảo vệ sức khỏe khi thời tiết cực đoan?

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, khi thời tiết cực đoan xảy ra, việc ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe của con người. Một số biện pháp quan trọng cần làm như:

- Theo dõi thông tin dự báo thời tiết thường xuyên, giúp người dân có sự chuẩn bị sớm và chủ động đối phó với các tình huống bất thường.

- Chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân. Chẳng hạn, trong những ngày nắng nóng gay gắt, mọi người nên hạn chế ra ngoài, đặc biệt là vào những thời điểm nhiệt độ lên cao. Việc uống đủ nước, mặc quần áo phù hợp và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Khi thiên tai như bão, lũ xảy ra, việc sơ tán kịp thời đến nơi an toàn theo hướng dẫn của chính quyền là vô cùng quan trọng để giảm nguy cơ thương vong. Sau khi bão, lũ qua đi, người dân cũng cần chú ý đến việc khử trùng và vệ sinh nguồn nước, nhằm ngăn chặn các dịch bệnh lây lan do ô nhiễm môi trường.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng: Việc tổ chức các chiến dịch truyền thông về cách phòng tránh và thích ứng với thiên tai sẽ giúp người dân có thêm kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân cũng như gia đình. Đồng thời, mỗi cá nhân cũng cần chủ động lên kế hoạch ứng phó với các tình huống thời tiết khắc nghiệt, nhằm giảm thiểu rủi ro khi sự cố xảy ra.