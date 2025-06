Chuyên gia lý giải thời tiết miền Bắc đang nắng bỏng rát 40 độ C lại mát mẻ lạ thường

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối và đêm qua (2/6), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, thậm chí 70mm. Riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trước khi đón những cơn mưa giải nhiệt, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trên VTC News, ông Nguyễn Hồng Sinh - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Hải Phòng đã có những nhận định về hình thái thời tiết miền Bắc đang nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ sau đó lại mát mẻ lạ thường.

Theo dự báo thời tiết miền Bắc sẽ có mưa dông diện rộng. Ảnh minh họa: Vietnam+

Theo ông Sinh, nguyên nhân của đợt nắng nóng đột ngột này là do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, kết hợp với hiệu ứng phơn, khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Sau đó, nhiệt độ miền Bắc đột ngột giảm gần 10°C sau khi đón mưa dông diện rộng, tình trạng nắng nóng tạm chấm dứt. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội khoảng 32-34°C, các khu vực khác phổ biến 31-34°C, có nơi trên 34°C, một số khu vực vùng núi về mức 30°C.

"Thời tiết mát lạ thường và mưa lớn cực đoan là do vùng áp thấp phía Tây năm nay hoạt động yếu hơn. Thêm vào đó, rãnh áp thấp từ phía Bắc xuất hiện thường xuyên hơn so với mọi năm. Thực tế, cứ vài ngày rãnh này lại di chuyển xuống khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây mưa và nền nhiệt thấp. Đồng thời, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn so với bình thường do sự biến động bất thường của cấu trúc gió…", chuyên gia khí tượng cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết) cho biết, năm nay, thời gian nóng khác năm 2024. Theo đó, dự báo nắng nóng gay gắt tập trung vào các tháng 6, 7, 8 thay vì tháng 4, 5 như năm ngoái.

Trong đó, nắng nóng ở khu vực Tây Bắc và Đông Bắc số đợt ít hơn, chỉ khoảng 2-4 đợt; khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhiều hơn, khoảng 4-6 đợt và ở khu vực Trung Bộ 6-8 đợt.

Đặc biệt, trong năm 2025, mức độ nắng nóng sẽ không gay gắt bằng 2024; tuy nhiên vẫn có những điểm ở vùng núi phía Tây khu vực Trung Bộ nhiệt độ có thể lên đến 41-42 độ.

Cũng trong năm này, các đợt nắng nóng thường kéo dài khoảng 3-5 ngày ở Bắc Bộ và 4-7 ngày ở Trung Bộ.

Về mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bắt đầu từ tháng 6 kéo dài đến khoảng tháng 8. Đợt mưa của năm 2025 cũng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, tức là có hơn 20 đợt từ nay đến hết năm.

Các chuyên gia khí tượng đánh giá, năm 2025, ENSO trung tính không đồng nghĩa với thời tiết "ôn hòa" hay "ổn định". Trong bối cảnh khí hậu toàn cầu biến đổi, có thể xảy ra hiện tượng mát mẻ bất thường và mưa cực đoan, thậm chí còn khó lường hơn El Nino hay La Nina.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên các nguồn chính thống để chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan.