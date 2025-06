Người phụ nữ 58 tuổi bị đột quỵ, tử vong do mắc sai lầm này khi dùng điều hòa trong ngày nắng nóng

Người phụ nữ có tiền sử đột quỵ lên cơn động kinh nguy kịch vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải GĐXH - Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp và đột quỵ vừa qua đã lên cơn động kinh liên tiếp vì đã tự ý ngưng dùng thuốc gần 3 tháng mà không có chỉ định từ bác sĩ.

Bị đột quỵ, tử vong do dùng điều hòa sai cách

Thông tin về người phụ nữ họ Trương (58 tuổi, ở Trung Quốc) tử vong do mắc 1 sai lầm phổ biến khi dùng điều hòa trong ngày nắng nóng vừa qua là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang dùng điều hòa sai cách

Được biết, bà Trương được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng ngừng thở. Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng sau đó bà vẫn không qua khỏi.

Theo chia sẻ của gia đình, khoảng 2 giờ chiều ngày 14/5, bà Trương đi mua đồ từ ngoài trời nắng gắt về. Ngay khi vừa về đến nhà, bà Trương đã nhanh chóng bật điều hoà để nhanh khô mồ hôi.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 10 phút sau, bà Trương bắt đầu lịm dần đi và mất ý thức. Khi được người nhà phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu, bà đã rơi vào tình trạng ngừng thở. Các bác sĩ cho biết bà bị đột quỵ.

Theo bác sĩ, hiện nay thời tiết đã vào hè, bà Trương lại đi ngoài trời nắng vào khoảng thời gian từ 12 giờ - 3 giờ chiều - lúc nhiệt độ tăng cao nhất. Sau khi đi từ ngoài trời nắng về, thân nhiệt của bà Trương đang tăng cao nhưng bà đã bật điều hòa với nhiệt độ thấp để làm mát. Điều này sẽ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn, đột ngột, khiến cơ thể không kịp thích nghi, dẫn đến phản ứng co mạch đột ngột.

Tình trạng co mạch đột ngột có thể gây ảnh hưởng tới quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Trường hợp nhẹ có thể gây ra biểu hiện mệt mỏi, lờ đờ, đau đầu, chóng mặt. Trường hợp nặng có thể gây rối loạn nhịp tim và thở gấp, khó thở, đau tức ngực, mất ý thức, hôn mê và thậm chí là đột quỵ, tử vong.

Bác sĩ cho biết rất nhiều người có thói quen bật điều hòa ở nhiệt độ thấp để hạ nhiệt khi đi ngoài trời nắng về giống bà Trương, tuy nhiên đây là thói quen nguy hại cho sức khỏe.

Phòng đột quỵ khi dùng điều hòa trong thời tiết nắng nóng

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nắng nóng, nhiệt độ cao rất nguy hiểm cho sức khỏe. Nhiệt độ quá cao làm con người dễ say nắng, mất nước, sốc nhiệt, có thể dẫn tới tử vong với người có tiền sử bệnh hô hấp, tim mạch mãn tính, tăng nguy cơ nhập viện với các bệnh nhân bị bệnh về hô hấp, đái tháo đường, thận mãn tính, bệnh tâm lý… WHO khuyến cáo người già, trẻ nhỏ, người có bệnh nền không được tiếp xúc với nắng nóng kéo dài.

Chênh lệch nhiệt độ khi đi từ bên ngoài vào phòng bật điều hòa, hoặc ngược lại khiến cơ thể không thích nghi kịp thời, dẫn đến co mạch đột ngột, choáng váng. Nhiều trường hợp sốc nhiệt, thậm chí đột quỵ ở nhóm nguy cơ như người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người lao động làm việc ngoài trời. Lúc này, cơ thể cần một giai đoạn chuyển tiếp để hạ nhiệt và thích nghi dần với nhiệt độ, không đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại.

Trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, người làm việc ngoài trời thường bị ra nhiều mồ hôi, cần lau bớt rồi mới vào phòng điều hòa để tránh mất nước, hạ nhiệt, gây cảm lạnh.

Để tránh sốc nhiệt, bạn cần kiểm soát nhiệt độ phòng, tuyệt đối không để dưới 26-28 độ C. Khi phòng đủ mát, nâng nhiệt độ lên tối thiểu 27-28 độ C. Nếu muốn ra khỏi phòng điều hòa, nên mở cửa, đứng vài phút cho quen với môi trường xung quanh rồi mới ra ngoài.

Ngoài ra, phòng điều hòa thường kín, không thoáng khí nên dễ tích bụi, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus và nấm mốc gây bệnh đường hô hấp như ho, viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản. Do đó, khi không bật điều hòa, gia đình nên mở cửa cho không khí sạch ngoài trời vào nhà.

