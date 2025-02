Thời tiết diễn ra giải chạy Run With Me cuối tuần này như thế nào?

Có thể xuất hiện mưa nhỏ, trời rét trong thời điểm diễn ra giải chạy

Hưởng ứng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Báo Sức Khỏe và Đời Sống tổ chức chương trình chạy "Run With Me – Cộng Đồng Khỏe" nhằm tạo sân chơi cho các cán bộ ngành Y và lan tỏa thông điệp đến với người dân rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần. Sự kiện diễn ra vào sáng ngày 23/2 (Chủ Nhật).

Giải chạy "Run With Me - Cộng Đồng Khỏe" không chỉ là một sự kiện thể thao dành cho các y bác sĩ và cộng đồng runner khắp cả nước, mà còn là một hoạt động ý nghĩa, nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của những người làm trong ngành Y – những chiến sĩ áo trắng trong cuộc sống thường nhật, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết thư cho ngành Y tế và Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2025).

Miền Bắc duy trì sương mù và mưa phùn vào cuối tuần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 22/2 (thứ 7) khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng thời điểm trước 9 giờ sáng, có mưa nhỏ (xác suất mưa nhỏ 80%). Từ sau 9 giờ đến khoảng 16-17 giờ trời tạnh ráo (xác suất 70%); nhiệt độ trong ngày từ 18-22 độ, trời rét; Độ ẩm trong không khí từ 76-95%.

Chủ nhật (23/2), ngày chính thức diễn ra giải chạy, thời tiết có mưa cả ngày, trời rét, từ chiều Chủ Nhật chuyển rét đậm. Nhiệt độ buổi sáng 17-19 độ, buổi chiều nhiệt độ 12-15 độ, gió Đông Bắc 3-5m/s.

Trong khi đó, hôm nay (20/2), các tỉnh miền Bắc duy trì nền nhiệt thấp cả ngày đêm, kết hợp với mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, gây cảm giác rét buốt, dự báo tiếp tục kéo dài đến giữa tuần tới.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Cơ quan khí tượng dự báo báo trong 2-3 ngày tới, nền nhiệt miền Bắc tiếp tục thấp như hôm nay, trời có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, nồm ẩm. Khoảng từ đêm 23/2, miền Bắc đón gió mùa đông bắc, trời chuyển rét đậm rét hại, mưa nhỏ tiếp tục.

Dự báo từ khoảng 22-25/2, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, các tỉnh miền Trung gia tăng mưa, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Khu vực Thanh Hoá đến Huế từ 24/2, nền nhiệt giảm, trời chuyển rét. Khoảng 22-23/2, khu vực Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có thể đón mưa trái mùa rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Mưa phùn, sương mù ở miền Bắc kéo dài hết tháng 2

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có nhận định diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới (20/2-1/3/2025). Theo đó, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) có cường độ suy yếu, dịch dần ra phía Đông và biến tính; từ khoảng ngày 22-23/2 có khả năng được tăng cường liên tục, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần.

Trên cao, dòng xiết gió Tây duy trì trên khu vực Bắc Bộ, từ khoảng 25-26/2 hình thành rãnh gió Tây. Áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn dần về phía Tây gây ra nhiễu động gió Đông trên cao trên khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 25/2.

Do ảnh hưởng của những hình thái trên, thời tiết các vùng trên cả nước có nhiều biến động, đặc biệt xuất hiện tình trạng mưa rét kéo dài ở miền Bắc, Trung Bộ và mưa giông trái mùa ở Tây Nguyên, Nam Bộ.

Cụ thể, ở Bắc Bộ từ ngày 20-21/2, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; từ ngày 22-24/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác; từ 25-26/2, có mưa rào và giông rải rác; sau giảm mưa. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng đêm 23-26/2, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại.

Theo bảng nhiệt độ của tỉnh Lạng Sơn, nền nhiệt giảm mạnh từ ngày 23/2 và tiếp tục giảm sâu vào 24-25/2 với mức nhiệt thấp nhất 8-9 độ và cao nhất chỉ 11-12 độ.

Bắc Trung Bộ ngày 20/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ 21-24/2, có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ 25-26/2, có mưa rào và giông rải rác; sau giảm mưa. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng 23-24/2, trời rét.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong những ngày tới xuất hiện mưa liên tiếp; trong đó, từ 20-21/2, có mưa, mưa rào rải rác; từ khoảng 22-25/2 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông; sau giảm mưa. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ từ khoảng ngày 22-23/2 xuất hiện mưa trái mùa.

Riêng thời tiết Hà Nội từ 20-21/2 tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; từ 22-24/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác; từ 25-26/2, có mưa rào và dông rải rác; sau giảm mưa. Trời rét.

Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng cũng nhận định, trong tháng 3, hoạt động của không khí lạnh xấp xỉ trung bình nhiều năm với trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông nên gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở miền Bắc. Từ tháng 4/2025 hoạt động của không khí lạnh suy giảm dần.

Cũng trong tháng 3, nắng nóng có khả năng xuất hiện muộn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với số ngày ít hơn so với năm 2024. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 3-4, nắng nóng có thể xảy ra chủ yếu ở Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ; cường độ nắng nóng có khả năng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm trước.