Thời tiết hôm nay 20/9: Cảnh báo mưa rào ở nhiều vùng trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/9, thời tiết tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 20.9, bão số 8 đã suy yếu dần trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Dự báo thời tiết hôm nay 20/9 trên cả nước:

Hà Nội



Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ



Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ



Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế



Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ



Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ



Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ



Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh



Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.