Thời tiết hôm nay 20/9: Cảnh báo mưa rào ở nhiều vùng trên cả nước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 20/9, bão số 8 Mitag suy yếu trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/9, thời tiết tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác.
Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Trong mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết hôm nay 20/9 trên cả nước:
Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C
Phía Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lâm (xã Thư Lâm, TP Hà Nội) được thành lập với kỳ vọng trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp sạch. Vậy nhưng, tại dự án lại đang xuất hiện hai trạm trộn bê tông quy mô lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng...
Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sángĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây càng đối mặt thử thách càng mạnh mẽ và dễ đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp có sự thay đổi từ 1/1/2026?Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các thông tin liên quan đến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026 theo Luật Việc làm 2025.
Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyểnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nổi tiếng với tính cách kiên định, bướng bỉnh và khó bị tác động. Họ không dễ thay đổi quyết định một khi đã đặt ra mục tiêu.
Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Hàng 'không cánh mà bay'?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng loạt mỹ phẩm mang nhãn nước ngoài bị vứt bừa bãi tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã "bốc hơi", thế nhưng rác thải vẫn còn tồn tại.
Trục vớt hai quả bom hơn 1,3 tấn gần cầu Long BiênĐời sống - 1 ngày trước
Hai quả bom phá M-118, có trọng lượng hơn 1.300kg, được phát hiện cách cầu Long Biên khoảng 30m vừa được di dời về vị trí an toàn.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay gặp may mắn bất ngờĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh phần nào tính cách, vận mệnh mà còn ẩn chứa những con số mang năng lượng đặc biệt.
Thay đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người lao độngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Hà Nội: Người dân phát hiện thi thể đang phân hủy dưới đường Vành Đai 3Đời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Chiều 18/9, một thi thể đang trong quá trình phân hủy vừa được người dân phát hiện dưới chân đường Vành đai 3 trên cao, TP Hà Nội.
Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngãĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi càng đối diện gian nan thử thách lại càng thể hiện được bản lĩnh phi thường. Họ không ngại khó khăn, luôn giữ vững ý chí và nghị lực, khiến ai cũng phải khâm phục.
Tháng sinh Âm lịch của người cuốn hút, đi đâu cũng có bạnĐời sống
GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch này có các mối quan hệ tốt và nhận được sự giúp đỡ kịp thời giúp họ đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống.