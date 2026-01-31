Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026?

Thứ bảy, 15:00 31/01/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng. Từ tháng 3/2026, bảng lương theo vị trí việc làm có sự thay đổi?

Bảng lương cơ sở năm 2026 được điều chỉnh thế nào?

Ngày 9/1/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 38/TTg-QHĐP năm 2026 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, QH khóa XV.

Trong đó đáng chú ý là việc điều chỉnh lương cơ sở và các chế độ phụ cấp được nêu cụ thể tại Nghị quyết số 265/2025/QH15.

Theo hướng dẫn này, trong tháng 3/2026, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội.

Việc điều chỉnh này được thực hiện theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị, nhằm tiếp tục cải thiện đời sống cho người hưởng lương và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

Hiện nay, lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ tính mức đóng, cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm xã hội.

Lương cơ sở vẫn đang được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP. Theo đó, mức lương cơ sở năm 2026 hiện là 2,34 triệu đồng/tháng (áp dụng từ ngày 1/7/2024 đến nay).

Theo đó, bảng lương cơ sở năm 2026 như sau:

Thời điểm

Mức lương cơ sở

Tháng 1 và tháng 2/2026

2,34 triệu đồng/tháng

Từ tháng 3/2026

Dự kiến điều chỉnh tăng, chưa công bố mức tăng
Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

GĐXH - Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Từ 2026, bảng lương của giáo viên sẽ ở các mức nào?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026? - Ảnh 3.

Trong tháng 3/2026, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở. Ảnh minh họa: TL

5 bảng lương được đề xuất thực hiện sau năm 2026

Theo Báo Lao động, Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 83-KL/TW; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 142/2024/QH15 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2.340.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Việc điều chỉnh mức lương cơ sở nêu trên là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ góp phần cải thiện được đời sống người hưởng lương, tạo động lực và nâng cao năng suất lao động ổn định xã hội;

Tại Kết luận số 83-KL/TW, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó phối hợp với Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp.

Nội dung này để trình Trung ương xem xét sau năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Theo Nghị quyết số 27, khi thực hiện cải cách tiền lương xây dựng 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

Bảng lương 1: Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Bảng lương 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Bảng lương 3: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

Bảng lương 4: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

Bảng lương 5: Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Cũng theo Nghị quyết số 27, có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới, gồm:

- Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

- Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Trả lương theo vị trí việc làm là gì?

Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng.

Trả lương theo vị trí việc làm cũng là một trong những bước cải cách lớn liên quan đến tiền lương của công chức, viên chức. Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ:

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Theo đó, mỗi ngành sẽ có một số vị trí việc làm; mỗi vị trí việc làm có mức lương riêng cụ thể theo mức độ phức tạp của công việc, không còn "cào bằng" giữa mọi ngành như hiện nay.

Người dù mới được tuyển dụng/bổ nhiệm nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đó sẽ được lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc. Riêng những người giữ chức vụ lãnh đạo được hưởng lương theo chức danh, chức vụ đang giữ.

Như vậy, trả lương theo vị trí việc làm là tiền lương được trả theo đúng năng lực thực chất, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức, viên chức, thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại.

Bảng lương giáo viên mầm non sắp có sự thay đổi khi tăng phụ cấp ưu đãi?Bảng lương giáo viên mầm non sắp có sự thay đổi khi tăng phụ cấp ưu đãi?

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non dự kiến tăng từ 35% lên 45-80%. Khi đó, bảng lương, tổng thu nhập của giáo viên sẽ có thay đổi?

Bảng lương chức danh nghề nghiệp của y bác sĩ sắp có sự thay đổi?Bảng lương chức danh nghề nghiệp của y bác sĩ sắp có sự thay đổi?

GĐXH - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y bác sĩ, trong đó đề xuất sửa đổi quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo của chức danh y sĩ và tăng hệ số lương nhiều chức danh nghề nghiệp với y bác sĩ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi từ 2026?

Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi từ 2026?

Bảng lương chức danh nghề nghiệp của y bác sĩ sắp có sự thay đổi?

Bảng lương chức danh nghề nghiệp của y bác sĩ sắp có sự thay đổi?

Bảng lương giáo viên mầm non sắp có sự thay đổi khi tăng phụ cấp ưu đãi?

Bảng lương giáo viên mầm non sắp có sự thay đổi khi tăng phụ cấp ưu đãi?

Bảng lương theo vị trí việc làm mới sau 2026 của cán bộ, công chức và viên chức thay đổi gì khi không còn mức lương cơ sở?

Bảng lương theo vị trí việc làm mới sau 2026 của cán bộ, công chức và viên chức thay đổi gì khi không còn mức lương cơ sở?

Cùng chuyên mục

Sinh 3 tháng Âm lịch này, khó khăn mấy cũng có người kéo lên

Sinh 3 tháng Âm lịch này, khó khăn mấy cũng có người kéo lên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây sinh ra đã mang vận khí hanh thông, đường đời ít khi rơi vào ngõ cụt.

Càng gần Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này càng đón nhiều tin vui tài chính

Càng gần Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này càng đón nhiều tin vui tài chính

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Khi năm cũ dần khép lại, vận trình tài chính của một số con giáp bắt đầu tăng tốc rõ rệt. Càng tiến sát Rằm tháng Chạp, những con giáp này càng dễ đón tin vui về tiền bạc.

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 2/2026?

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 2/2026?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Các quy định liên quan đến giao dịch vàng miếng trái phép, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, quy định mới về hoạt động quảng cáo trên mạng… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2026.

Sau phản ánh của báo chí, công trình xây trái phép trên đất chè Shan Tuyết ở Thái Nguyên bị tháo dỡ

Sau phản ánh của báo chí, công trình xây trái phép trên đất chè Shan Tuyết ở Thái Nguyên bị tháo dỡ

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều lần vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương, hộ gia đình ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên) đã tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Giữa đại ngàn Phiêng Phung (Đồng Phúc, Thái Nguyên), những cây chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu phong tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ, cổ kính, lưu giữ giá trị sinh thái và văn hóa đặc biệt của đồng bào Dao.

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Trưa 30/1, một chiếc xe ô tô con bất ngờ xảy ra va chạm liên tiếp với 4 xe máy và 2 ô tô khác trên đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Vụ việc khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, 3 nạn nhân bị thương phải đi cấp cứu.

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 3/2026.

Cách chụp hoa đẹp ngày Tết để may mắn, thịnh vượng

Cách chụp hoa đẹp ngày Tết để may mắn, thịnh vượng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa xuân nhiều hoa đa dạng phong phú thay nhau khoe sắc, đặc biệt vào gần Tết hoa nở sẽ nhiều hơn. Bạn sẽ muốn chụp lưu lại các khoảnh khắc có ý nghĩa đó để tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.

Trời sinh duyên ngầm: Những ngày sinh Âm lịch mang vận đào hoa hiếm có

Trời sinh duyên ngầm: Những ngày sinh Âm lịch mang vận đào hoa hiếm có

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu sức hấp dẫn tự nhiên, nhân duyên vượng, cuộc sống tình cảm và sự nghiệp đều có nhiều thuận lợi.

Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026

Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026 được nhiều người quan tâm khi năm mới mang năng lượng Thiên Hà Thủy.

Xem nhiều

Tháng 2 mở vận phú quý: 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, công việc hanh thông

Tháng 2 mở vận phú quý: 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, công việc hanh thông

Đời sống

GĐXH - Bước sang tháng 2, vận khí của 3 con giáp dưới đây được Thần Tài ưu ái, tài lộc khởi sắc mạnh mẽ, tiền bạc về tay theo cách bền vững.

Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026

Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026

Đời sống
Trời sinh duyên ngầm: Những ngày sinh Âm lịch mang vận đào hoa hiếm có

Trời sinh duyên ngầm: Những ngày sinh Âm lịch mang vận đào hoa hiếm có

Đời sống
Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Đời sống
Càng gần Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này càng đón nhiều tin vui tài chính

Càng gần Rằm tháng Chạp, 3 con giáp này càng đón nhiều tin vui tài chính

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top