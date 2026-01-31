Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ tháng 3/2026?

Bảng lương cơ sở năm 2026 được điều chỉnh thế nào?

Ngày 9/1/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 38/TTg-QHĐP năm 2026 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, QH khóa XV.

Trong đó đáng chú ý là việc điều chỉnh lương cơ sở và các chế độ phụ cấp được nêu cụ thể tại Nghị quyết số 265/2025/QH15.

Theo hướng dẫn này, trong tháng 3/2026, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp và mức lương cơ sở; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội.

Việc điều chỉnh này được thực hiện theo Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị, nhằm tiếp tục cải thiện đời sống cho người hưởng lương và các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

Hiện nay, lương cơ sở là mức lương được dùng làm căn cứ tính mức đóng, cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm xã hội.

Lương cơ sở vẫn đang được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP. Theo đó, mức lương cơ sở năm 2026 hiện là 2,34 triệu đồng/tháng (áp dụng từ ngày 1/7/2024 đến nay).

Theo đó, bảng lương cơ sở năm 2026 như sau:

Thời điểm Mức lương cơ sở Tháng 1 và tháng 2/2026 2,34 triệu đồng/tháng Từ tháng 3/2026 Dự kiến điều chỉnh tăng, chưa công bố mức tăng

5 bảng lương được đề xuất thực hiện sau năm 2026

Theo Báo Lao động, Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 83-KL/TW; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 142/2024/QH15 và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2.340.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Việc điều chỉnh mức lương cơ sở nêu trên là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ góp phần cải thiện được đời sống người hưởng lương, tạo động lực và nâng cao năng suất lao động ổn định xã hội;

Tại Kết luận số 83-KL/TW, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó phối hợp với Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp.

Nội dung này để trình Trung ương xem xét sau năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Theo Nghị quyết số 27, khi thực hiện cải cách tiền lương xây dựng 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

Bảng lương 1: Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Bảng lương 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Bảng lương 3: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

Bảng lương 4: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

Bảng lương 5: Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Cũng theo Nghị quyết số 27, có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới, gồm:

- Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề;

- Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Trả lương theo vị trí việc làm là gì?

Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức trong công chức, viên chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng.

Trả lương theo vị trí việc làm cũng là một trong những bước cải cách lớn liên quan đến tiền lương của công chức, viên chức. Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ:

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành.

Theo đó, mỗi ngành sẽ có một số vị trí việc làm; mỗi vị trí việc làm có mức lương riêng cụ thể theo mức độ phức tạp của công việc, không còn "cào bằng" giữa mọi ngành như hiện nay.

Người dù mới được tuyển dụng/bổ nhiệm nếu đáp ứng được yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đó sẽ được lương tương xứng với công sức và kết quả làm việc. Riêng những người giữ chức vụ lãnh đạo được hưởng lương theo chức danh, chức vụ đang giữ.

Như vậy, trả lương theo vị trí việc làm là tiền lương được trả theo đúng năng lực thực chất, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức, viên chức, thay vì phụ thuộc vào thâm niên công tác, bằng cấp như hiện tại.

