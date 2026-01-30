Cách chụp hoa đẹp ngày Tết để may mắn, thịnh vượng
GĐXH - Mùa xuân nhiều hoa đa dạng phong phú thay nhau khoe sắc, đặc biệt vào gần Tết hoa nở sẽ nhiều hơn. Bạn sẽ muốn chụp lưu lại các khoảnh khắc có ý nghĩa đó để tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.
Tùy chỉnh điểm lấy nét
Khi chụp ảnh về hoa, việc sử dụng điểm lấy nét để tạo nên điều hấp dẫn thay vì dùng chế độ lấy nét nhiều điểm được xem như một điểm mạnh vô cùng cần thiết giúp bạn tạo nên chiều sâu cho bức hình.
Một tấm hình chụp hoa mà trong đó các cảnh vật hay chủ thể đều rõ nét hết sẽ làm cho tấm ảnh đó thiếu sức sống và sự khác biệt.
Đôi khi một vài tình huống chụp hoa, bạn bắt buộc phải tắt chế độ lấy nét tự động và tinh chỉnh lấy nét một cách hoàn toàn thủ công.
Vì trong kinh nghiệm chụp hình cận cảnh đối với các chủ thể là hoa, việc lấy nét tự động đôi khi không bao giờ chính xác như ý muốn do độ sâu trường ảnh hẹp (tần số khẩu độ nhỏ).
Tuy vậy, cần chú ý rằng việc thay đổi độ lấy nét cũng sẽ làm ảnh hưởng đến độ phóng gần của chủ thể. Cho nên, bạn nên sử dụng chế độ Live View (trên máy ảnh DSLR) để quản lý chính xác độ lấy nét của chủ thể.
Thời gian để bắt được khoảnh khắc
Thời gian tuyệt vời để có thể chụp được những hình ảnh hoa đẹp thường hay vào bình minh hay trước khi mặt trời lặn. Tại thời điểm đó, sắc hoa sẽ có độ bão hòa tương phản màu tốt nhất do ánh sáng mặt trời không quá gay gắt và gió cũng nhẹ ở một số khu vực.
Để quản lý tốt độ tương phản màu sắc trong các cảnh chụp ngoại cảnh khi ánh sáng môi trường không tiện lợi, bạn có thể dùng tất cả vật dụng nào bạn có (như tấm bạc che sáng), hay bạn có thể nhờ một người trợ lý của mình làm người phụ để tạo ra bóng râm cho chủ thể cần bấm máy.
Bố cục khi chụp hoa
Để không gặp tình trạng có bố cục xấu khi chụp thể loại hình ảnh này, bạn chỉ cần di chuyển chủ thể cần bấm máy ra khỏi tâm khung hình hay di chuyển ra một góc nhìn khác. Với bối cảnh ảnh giống như thể loại ảnh chụp người mẫu, những tấm hình về hoa của bạn sẽ tăng thêm sự chuyên nghiệp lên cao hơn.
Đặc biệt, bạn hãy thay đổi kiểu dáng cầm máy từ lúc nằm ngang qua nằm thẳng đứng. Đối với các nhiếp ảnh gia đều sử dụng góc chụp đứng cho thể loại ảnh hoa như thế này, còn vào số lượng hình chụp hoa theo hướng thẳng đứng cũng có xuất hiện trên báo chí, tập sách cao hơn so với khi chụp nằm ngang phổ biến.
Phóng đại chủ thể lên mức tối đa
Trong việc chụp ảnh hoa, ngoài việc phóng đại chủ thể cần chụp đến hết cỡ ra thì có thể không những giúp mang lại hồn cho cho ảnh chụp, mà còn đem lại cho người coi một cảm xúc thăng hoa.
Để bạn đi lại gần và phóng to đối tượng một cách phù hợp nhất, bạn nên cần tới các ống kính "macro" chuyên nghiệp với tiêu cự từ 30mm đến 100 mm tùy vào giá thành của thiết bị và điều kiện của bạn.
Những ống kính chuyên nghiệp cho phép bạn "tiếp xúc gần" đến chủ thể muốn chụp hơn và làm vượt trội những chi tiết mà mắt người khó có thể nhận biết được.
Bên cạnh đó nó còn giúp máy ảnh lấy nét tự động hay điều khiển khẩu độ, còn có các loại ống dùng để nối đắt tiền hơn được nâng cấp lên hệ thống mạch điện tử cho phép bấm máy chụp ảnh không gây khó khăn hơn.
