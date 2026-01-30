Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc

Thứ sáu, 18:09 30/01/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giữa đại ngàn Phiêng Phung (Đồng Phúc, Thái Nguyên), những cây chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu phong tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ, cổ kính, lưu giữ giá trị sinh thái và văn hóa đặc biệt của đồng bào Dao.

Giữa những triền núi mờ sương của khu Bằng Phúc, xã Đồng Phúc (Thái Nguyên), quần thể chè Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn ngày ngày lặng lẽ vươn mình đón nắng gió đại ngàn. Những thân chè phủ rêu phong, những búp non trắng muốt lông tơ không chỉ tạo nên một cảnh quan độc đáo, mà còn là "báu vật xanh" gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào Dao nơi đây.

Mới đây, 12 cây chè Shan Tuyết cổ thụ tại khu vực Bằng Phúc (xã Bằng Phúc cũ) được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác bảo tồn nguồn gen quý hiếm, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho vùng chè Shan Tuyết Đồng Phúc.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong 12 cây chè Shan Tuyết cổ thụ, tại thôn Phiêng Phung, xã Bằng Phúc chiếm tỉ lệ cao nhất. Đây cũng là bản người Dao có địa hình nằm nép mình giữa những dãy núi trùng điệp, quanh năm mây phủ, khí hậu mát lành - điều kiện lý tưởng cho giống chè Shan Tuyết sinh trưởng.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc - Ảnh 2.

Tại đây, các cây chè cổ có những gốc thân to, nhiều u bướu, phủ rêu phong, như những “chứng nhân” của thời gian giữa đại ngàn.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc - Ảnh 3.

Những mảng rêu mềm mại bám dọc thân, quấn quanh cành, không chỉ làm tăng giá trị thẩm mỹ mà còn như minh chứng sống động cho tuổi đời và sức sống bền bỉ của “báu vật xanh” giữa núi rừng Phiêng Phung.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc - Ảnh 4.

Tán chè rộng, cành lá sum suê, tạo nên không gian sinh thái trong lành, mát mẻ.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc - Ảnh 5.

Lớp “tuyết” tự nhiên trên búp chè là dấu hiệu đặc trưng, tạo nên hương vị thanh khiết, ngọt hậu đặc biệt.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc - Ảnh 6.

Theo anh Lý Văn Tịnh (thôn Phiêng Phung) cho biết, trong vườn nhà anh có một số cây chè Shan Tuyết cổ thụ được công nhận và có tuổi đời trăm năm.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc - Ảnh 7.

Theo vị chủ vườn này chia sẻ, cây chè lớn tuổi nhất 107 tuổi, cao 11m, chu vi 93 hiện vẫn sinh trưởng tốt. Có một hộ gia đình bên cạnh có cây lớn tuổi nhất là 120 tuổi.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc - Ảnh 8.

Theo anh Tịnh, hiện đang mùa đông lạnh, nên búp chè chưa nở, đến khoảng tháng 3, 4 sẽ mọc lại và được thu hoạch. Hiện gia đình đang nhận giống, trồng ở nhiều khu đồi khác nhau.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc - Ảnh 9.

Trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, ông Triệu Quang Hùng - Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc cho biết, ngày 12/12/2025, UBND xã Đồng Phúc đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng công nhận cây Di sản Việt Nam, đồng thời thực hiện nghi thức gắn biển cây Di sản đối với các cây chè Shan tuyết cổ thụ trên địa bàn xã.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc - Ảnh 10.

Theo thống kê, xã Đồng Phúc có trên 300ha chè Shan tuyết, trong đó có nhiều cây chè cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Với đặc tính riêng có, cây chè Shan tuyết được xác định là cây trồng chủ lực của địa phương, có vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của xã, giúp người dân có thu nhập ổn định, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc - Ảnh 11.

Việc công nhận cây Di sản Việt Nam cho cây chè Shan tuyết Bằng Phúc có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ nguồn gen quý của giống chè vùng cao. Đồng thời, đây cũng là dịp để vinh danh và tiếp tục quảng bá, giới thiệu về sản phẩm chè Thái Nguyên đối với khách hàng trong, ngoài nước.

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc - Ảnh 12.

Việc công nhận 12 cây chè Shan Tuyết cổ thụ là Cây Di sản Việt Nam không chỉ góp phần bảo tồn nguồn gen quý, mà còn tạo nền tảng để Đồng Phúc phát triển chè đặc sản gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Video bên trong rừng chè Shan Tuyết cổ thụ ở Đồng Phúc:


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trà truyền thống: Câu chuyện gìn giữ và hành trình thích ứng không gian hội nhập

Trà truyền thống: Câu chuyện gìn giữ và hành trình thích ứng không gian hội nhập

Trà thảo dược mùa đông: Uống sao cho đúng để không phản tác dụng?

Trà thảo dược mùa đông: Uống sao cho đúng để không phản tác dụng?

Cây chè Shan tuyết cổ thụ 500 tuổi, giá hơn 6 tỷ đồng vẫn không bán

Cây chè Shan tuyết cổ thụ 500 tuổi, giá hơn 6 tỷ đồng vẫn không bán

Chè Shan Tuyết Na Hang - hương vị khó quên của núi rừng Tuyên Quang

Chè Shan Tuyết Na Hang - hương vị khó quên của núi rừng Tuyên Quang

Mãn nhãn với Lễ hội Hương sắc Na Hang và Festival chè Shan Tuyết

Mãn nhãn với Lễ hội Hương sắc Na Hang và Festival chè Shan Tuyết

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Trưa 30/1, một chiếc xe ô tô con bất ngờ xảy ra va chạm liên tiếp với 4 xe máy và 2 ô tô khác trên đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Vụ việc khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, 3 nạn nhân bị thương phải đi cấp cứu.

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 3/2026.

Cách chụp hoa đẹp ngày Tết để may mắn, thịnh vượng

Cách chụp hoa đẹp ngày Tết để may mắn, thịnh vượng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mùa xuân nhiều hoa đa dạng phong phú thay nhau khoe sắc, đặc biệt vào gần Tết hoa nở sẽ nhiều hơn. Bạn sẽ muốn chụp lưu lại các khoảnh khắc có ý nghĩa đó để tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.

Trời sinh duyên ngầm: Những ngày sinh Âm lịch mang vận đào hoa hiếm có

Trời sinh duyên ngầm: Những ngày sinh Âm lịch mang vận đào hoa hiếm có

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu sức hấp dẫn tự nhiên, nhân duyên vượng, cuộc sống tình cảm và sự nghiệp đều có nhiều thuận lợi.

Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026

Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026 được nhiều người quan tâm khi năm mới mang năng lượng Thiên Hà Thủy.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực quy định rõ mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tháng 2 mở vận phú quý: 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, công việc hanh thông

Tháng 2 mở vận phú quý: 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, công việc hanh thông

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Bước sang tháng 2, vận khí của 3 con giáp dưới đây được Thần Tài ưu ái, tài lộc khởi sắc mạnh mẽ, tiền bạc về tay theo cách bền vững.

Lộ trình di dời hơn 860.000 người dân ở Hà Nội để tái cấu trúc đô thị

Lộ trình di dời hơn 860.000 người dân ở Hà Nội để tái cấu trúc đô thị

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Theo lộ trình từ nay đến năm 2045, TP Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 dân trong khu vực vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị. Đây là nội dung nằm trong Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, được HĐND TP Hà Nội vừa thông qua.

Chuỗi hoạt động INSPIRE FEST 2026 lan tỏa giá trị nhân văn vì người khuyết tật Việt Nam

Chuỗi hoạt động INSPIRE FEST 2026 lan tỏa giá trị nhân văn vì người khuyết tật Việt Nam

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 29/01/2026, chương trình “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam – INSPIRE FEST 2026” đã được diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, hướng tới xây dựng một thương hiệu sự kiện cấp Quốc gia vì cộng đồng người khuyết tật.

Quy định mới nhất về mức phạt nồng độ cồn áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về mức phạt nồng độ cồn áp dụng từ 2026

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Tham gia giao thông đường bộ người vi phạm nồng độ cồn bị phạt rất nặng theo quy định của Nghị định168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là các mức phạt cụ thể áp dụng đối với các loại phương tiện vi phạm.

Xem nhiều

Bính Ngọ 2026 gọi tên 4 con giáp đổi vận mạnh nhất

Bính Ngọ 2026 gọi tên 4 con giáp đổi vận mạnh nhất

Đời sống

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là giai đoạn “vàng” của 4 con giáp khi vận may đồng loạt bứt phá, sự nghiệp hanh thông, tài lộc khởi sắc rõ rệt sau thời gian dài nỗ lực không ngừng.

Tháng 2 mở vận phú quý: 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, công việc hanh thông

Tháng 2 mở vận phú quý: 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, công việc hanh thông

Đời sống
Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026

Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026

Đời sống
Hà Nội: Khoảnh khắc xe ô tô lùi 'mất kiểm soát' khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên

Hà Nội: Khoảnh khắc xe ô tô lùi 'mất kiểm soát' khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên

Đời sống
Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top