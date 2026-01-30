Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc
GĐXH - Giữa đại ngàn Phiêng Phung (Đồng Phúc, Thái Nguyên), những cây chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu phong tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ, cổ kính, lưu giữ giá trị sinh thái và văn hóa đặc biệt của đồng bào Dao.
Giữa những triền núi mờ sương của khu Bằng Phúc, xã Đồng Phúc (Thái Nguyên), quần thể chè Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn ngày ngày lặng lẽ vươn mình đón nắng gió đại ngàn. Những thân chè phủ rêu phong, những búp non trắng muốt lông tơ không chỉ tạo nên một cảnh quan độc đáo, mà còn là "báu vật xanh" gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào Dao nơi đây.
Mới đây, 12 cây chè Shan Tuyết cổ thụ tại khu vực Bằng Phúc (xã Bằng Phúc cũ) được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác bảo tồn nguồn gen quý hiếm, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho vùng chè Shan Tuyết Đồng Phúc.
Video bên trong rừng chè Shan Tuyết cổ thụ ở Đồng Phúc:
Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập việnĐời sống - 43 phút trước
GĐXH - Trưa 30/1, một chiếc xe ô tô con bất ngờ xảy ra va chạm liên tiếp với 4 xe máy và 2 ô tô khác trên đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Vụ việc khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, 3 nạn nhân bị thương phải đi cấp cứu.
Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 3/2026.
Cách chụp hoa đẹp ngày Tết để may mắn, thịnh vượngĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Mùa xuân nhiều hoa đa dạng phong phú thay nhau khoe sắc, đặc biệt vào gần Tết hoa nở sẽ nhiều hơn. Bạn sẽ muốn chụp lưu lại các khoảnh khắc có ý nghĩa đó để tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.
Trời sinh duyên ngầm: Những ngày sinh Âm lịch mang vận đào hoa hiếm cóĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu sức hấp dẫn tự nhiên, nhân duyên vượng, cuộc sống tình cảm và sự nghiệp đều có nhiều thuận lợi.
Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026 được nhiều người quan tâm khi năm mới mang năng lượng Thiên Hà Thủy.
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026?Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực quy định rõ mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tháng 2 mở vận phú quý: 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, công việc hanh thôngĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Bước sang tháng 2, vận khí của 3 con giáp dưới đây được Thần Tài ưu ái, tài lộc khởi sắc mạnh mẽ, tiền bạc về tay theo cách bền vững.
Lộ trình di dời hơn 860.000 người dân ở Hà Nội để tái cấu trúc đô thịĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Theo lộ trình từ nay đến năm 2045, TP Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 dân trong khu vực vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị. Đây là nội dung nằm trong Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, được HĐND TP Hà Nội vừa thông qua.
Chuỗi hoạt động INSPIRE FEST 2026 lan tỏa giá trị nhân văn vì người khuyết tật Việt NamĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Ngày 29/01/2026, chương trình “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam – INSPIRE FEST 2026” đã được diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, hướng tới xây dựng một thương hiệu sự kiện cấp Quốc gia vì cộng đồng người khuyết tật.
Quy định mới nhất về mức phạt nồng độ cồn áp dụng từ 2026Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Tham gia giao thông đường bộ người vi phạm nồng độ cồn bị phạt rất nặng theo quy định của Nghị định168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là các mức phạt cụ thể áp dụng đối với các loại phương tiện vi phạm.
Bính Ngọ 2026 gọi tên 4 con giáp đổi vận mạnh nhấtĐời sống
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là giai đoạn “vàng” của 4 con giáp khi vận may đồng loạt bứt phá, sự nghiệp hanh thông, tài lộc khởi sắc rõ rệt sau thời gian dài nỗ lực không ngừng.