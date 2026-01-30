Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Sau phản ánh của báo chí, công trình xây trái phép trên đất chè Shan Tuyết ở Thái Nguyên bị tháo dỡ

Thứ sáu, 20:19 30/01/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau nhiều lần vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương, hộ gia đình ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên) đã tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết.

Liên quan đến việc hộ gia đình ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu, xã Đồng Phúc xây dựng nhà trái phép trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết mà Gia đình và Xã hội đã phản ánh trước đó, ngày 29/1, nguồn tin của phóng viên cho biết, hộ gia đình này đã tự giác tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Triệu Quang Hùng – Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc cho biết: "Sau nhiều lần vận động, tuyên truyền, gia đình ông Lèng Văn Hổ đã chủ động tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất bảo tồn chè Shan Tuyết, trả lại hiện trạng ban đầu theo đúng quy định".

Công trình xây trái phép trên đất chè Shan Tuyết ở Thái Nguyên bị tháo dỡ - Ảnh 1.

Sau nhiều lần vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương, hộ gia đình ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên) đã tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, các hạng mục như cột, dầm, móng bê tông đã được tháo dỡ hoàn toàn, vật liệu xây dựng được di chuyển ra khỏi khu vực bảo tồn, trả lại mặt bằng, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ đất đai và vùng chè di sản.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 29/10/2025, Phòng Kinh tế – UBND xã Đồng Phúc tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với trường hợp ông Lèng Văn Hổ xây dựng nhà trên đất nông nghiệp tại khu vực Lủng Khiếu, thôn Bản Khiếu, với diện tích khoảng 200m², nằm cạnh tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể kết nối đi Na Hang (Tuyên Quang), bên taluy âm.

Công trình xây trái phép trên đất chè Shan Tuyết ở Thái Nguyên bị tháo dỡ - Ảnh 2.

Hiện khu vực công trình trước đó xây đã được tháo dỡ, di rời ra khỏi hiện trường.

Đến ngày 13/11/2025, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, phát hiện công trình đã hoàn thành phần móng, đang đổ cột, chưa xây tường và chưa đổ mái. Đoàn kiểm tra yêu cầu hộ gia đình chấm dứt thi công, khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu. Tuy nhiên, trong biên bản vi phạm cùng ngày, gia đình ông Hổ không chấp hành và không ký xác nhận.

Tiếp đó, ngày 15/11/2025, UBND xã Đồng Phúc tiếp tục làm việc với cá nhân vi phạm. Tại buổi làm việc, ông Lèng Văn Hổ thừa nhận tự ý di chuyển 9 cây chè Shan Tuyết cổ thụ sang vị trí khác trong vườn chè để lấy mặt bằng xây nhà khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Việc di chuyển khiến một số cây bị chết, gia đình đã tự bỏ kinh phí mua cây mới để trồng bù.

Trước các vi phạm trên, chính quyền xã Đồng Phúc đã lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất bảo tồn chè Shan Tuyết. Đến nay, hộ gia đình đã nghiêm túc chấp hành, tiến hành tháo dỡ theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tiếp vụ những bất cập tại Khu tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên: Theo dấu hành trình xe tải

Tiếp vụ những bất cập tại Khu tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên: Theo dấu hành trình xe tải

Video: Những bất cập tại dự án tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên

Video: Những bất cập tại dự án tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên

Thái Nguyên: Ai chịu trách nhiệm khi xe tải tung bụi, đe dọa an toàn giao thông tại dự án TĐC Bản Áng?

Thái Nguyên: Ai chịu trách nhiệm khi xe tải tung bụi, đe dọa an toàn giao thông tại dự án TĐC Bản Áng?

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường

Giám đốc Công ty TNHH Thành Quý ở Thái Nguyên bị xử phạt vì múc đất rừng sản xuất trái phép

Giám đốc Công ty TNHH Thành Quý ở Thái Nguyên bị xử phạt vì múc đất rừng sản xuất trái phép

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc

Thái Nguyên: Lạc giữa rừng chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu ở Đồng Phúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Giữa đại ngàn Phiêng Phung (Đồng Phúc, Thái Nguyên), những cây chè Shan Tuyết cổ thụ phủ rêu phong tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ, cổ kính, lưu giữ giá trị sinh thái và văn hóa đặc biệt của đồng bào Dao.

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trưa 30/1, một chiếc xe ô tô con bất ngờ xảy ra va chạm liên tiếp với 4 xe máy và 2 ô tô khác trên đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Vụ việc khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, 3 nạn nhân bị thương phải đi cấp cứu.

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu thực hiện việc điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 3/2026.

Cách chụp hoa đẹp ngày Tết để may mắn, thịnh vượng

Cách chụp hoa đẹp ngày Tết để may mắn, thịnh vượng

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mùa xuân nhiều hoa đa dạng phong phú thay nhau khoe sắc, đặc biệt vào gần Tết hoa nở sẽ nhiều hơn. Bạn sẽ muốn chụp lưu lại các khoảnh khắc có ý nghĩa đó để tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.

Trời sinh duyên ngầm: Những ngày sinh Âm lịch mang vận đào hoa hiếm có

Trời sinh duyên ngầm: Những ngày sinh Âm lịch mang vận đào hoa hiếm có

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu sức hấp dẫn tự nhiên, nhân duyên vượng, cuộc sống tình cảm và sự nghiệp đều có nhiều thuận lợi.

Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026

Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026 được nhiều người quan tâm khi năm mới mang năng lượng Thiên Hà Thủy.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực quy định rõ mức thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tháng 2 mở vận phú quý: 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, công việc hanh thông

Tháng 2 mở vận phú quý: 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, công việc hanh thông

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Bước sang tháng 2, vận khí của 3 con giáp dưới đây được Thần Tài ưu ái, tài lộc khởi sắc mạnh mẽ, tiền bạc về tay theo cách bền vững.

Lộ trình di dời hơn 860.000 người dân ở Hà Nội để tái cấu trúc đô thị

Lộ trình di dời hơn 860.000 người dân ở Hà Nội để tái cấu trúc đô thị

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo lộ trình từ nay đến năm 2045, TP Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 dân trong khu vực vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị. Đây là nội dung nằm trong Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, được HĐND TP Hà Nội vừa thông qua.

Chuỗi hoạt động INSPIRE FEST 2026 lan tỏa giá trị nhân văn vì người khuyết tật Việt Nam

Chuỗi hoạt động INSPIRE FEST 2026 lan tỏa giá trị nhân văn vì người khuyết tật Việt Nam

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 29/01/2026, chương trình “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam – INSPIRE FEST 2026” đã được diễn ra, mở đầu cho chuỗi hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, hướng tới xây dựng một thương hiệu sự kiện cấp Quốc gia vì cộng đồng người khuyết tật.

Xem nhiều

Bính Ngọ 2026 gọi tên 4 con giáp đổi vận mạnh nhất

Bính Ngọ 2026 gọi tên 4 con giáp đổi vận mạnh nhất

Đời sống

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là giai đoạn “vàng” của 4 con giáp khi vận may đồng loạt bứt phá, sự nghiệp hanh thông, tài lộc khởi sắc rõ rệt sau thời gian dài nỗ lực không ngừng.

Tháng 2 mở vận phú quý: 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, công việc hanh thông

Tháng 2 mở vận phú quý: 3 con giáp làm gì cũng ra tiền, công việc hanh thông

Đời sống
Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026

Màu sắc may mắn năm Bính Ngọ 2026

Đời sống
Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Những đối tượng nào được tăng lương cơ sở từ tháng 3/2026?

Đời sống
Lịch chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top