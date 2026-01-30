Sau phản ánh của báo chí, công trình xây trái phép trên đất chè Shan Tuyết ở Thái Nguyên bị tháo dỡ
GĐXH - Sau nhiều lần vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương, hộ gia đình ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu (xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên) đã tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất chưa được cấp sổ và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết.
Liên quan đến việc hộ gia đình ông Lèng Văn Hổ ở thôn Bản Khiếu, xã Đồng Phúc xây dựng nhà trái phép trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thuộc khu bảo tồn chè Shan Tuyết mà Gia đình và Xã hội đã phản ánh trước đó, ngày 29/1, nguồn tin của phóng viên cho biết, hộ gia đình này đã tự giác tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm theo quy định pháp luật.
Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Triệu Quang Hùng – Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc cho biết: "Sau nhiều lần vận động, tuyên truyền, gia đình ông Lèng Văn Hổ đã chủ động tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất bảo tồn chè Shan Tuyết, trả lại hiện trạng ban đầu theo đúng quy định".
Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, các hạng mục như cột, dầm, móng bê tông đã được tháo dỡ hoàn toàn, vật liệu xây dựng được di chuyển ra khỏi khu vực bảo tồn, trả lại mặt bằng, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ đất đai và vùng chè di sản.
Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, ngày 29/10/2025, Phòng Kinh tế – UBND xã Đồng Phúc tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với trường hợp ông Lèng Văn Hổ xây dựng nhà trên đất nông nghiệp tại khu vực Lủng Khiếu, thôn Bản Khiếu, với diện tích khoảng 200m², nằm cạnh tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể kết nối đi Na Hang (Tuyên Quang), bên taluy âm.
Đến ngày 13/11/2025, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, phát hiện công trình đã hoàn thành phần móng, đang đổ cột, chưa xây tường và chưa đổ mái. Đoàn kiểm tra yêu cầu hộ gia đình chấm dứt thi công, khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu. Tuy nhiên, trong biên bản vi phạm cùng ngày, gia đình ông Hổ không chấp hành và không ký xác nhận.
Tiếp đó, ngày 15/11/2025, UBND xã Đồng Phúc tiếp tục làm việc với cá nhân vi phạm. Tại buổi làm việc, ông Lèng Văn Hổ thừa nhận tự ý di chuyển 9 cây chè Shan Tuyết cổ thụ sang vị trí khác trong vườn chè để lấy mặt bằng xây nhà khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Việc di chuyển khiến một số cây bị chết, gia đình đã tự bỏ kinh phí mua cây mới để trồng bù.
Trước các vi phạm trên, chính quyền xã Đồng Phúc đã lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất bảo tồn chè Shan Tuyết. Đến nay, hộ gia đình đã nghiêm túc chấp hành, tiến hành tháo dỡ theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng.
