Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026
GĐXH - Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Từ 2026, bảng lương của giáo viên sẽ ở các mức nào?
Lương nhà giáo được xếp cao nhất
Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Theo đó, nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Đồng thời, giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc, theo vùng.
Luật Nhà giáo quy định nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù… được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.
Với nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập, tiền lương thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.
Theo quy định của Luật, nhà giáo còn được hưởng thêm các khoản phụ cấp đặc thù, trách nhiệm, ưu đãi, trợ cấp vùng khó khăn, trợ cấp giáo dục hòa nhập, thâm niên, lưu động… góp phần nâng cao thu nhập toàn diện.
Bảng lương giáo viên năm 2026 được quy định thế nào?
Nếu năm 2026 Dự thảo Nghị định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, chính sách hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo được thông qua và mức lương cơ sở tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP được giữ nguyên thì bảng lương giáo viên THPT, THCS, tiểu học và giáo viên mầm non dựa trên hệ số lương, hệ số lương đặc thù và mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng dự kiến sẽ chi tiết như sau:
Theo khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định đề xuất công thức tính tiền lương như sau:
Tiền lương = (Hệ số lương được hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung + mức chênh lệch bảo lưu (nếu có)) x Mức lương cơ sở x Hệ số lương đặc thù
Trong đó:
- Hệ số lương được hưởng cụ thể như sau:
|
Đối tượng áp dụng
|
Hệ số lương áp dụng
|
Hệ số lương đặc thù
|
Giáo viên dự bị đại học cao cấp
Giáo viên trung học phổ thông cao cấp
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20)
|
1,1
|
Phó giáo sư
Giảng viên cao cấp
Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20)
|
1,2
|
Giáo viên trung học cơ sở, tiểu học, mầm non cao cấp
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.2 (từ hệ số lương 5,75)
|
1,2
|
Giáo viên dự bị đại học chính
Giáo viên trung học phổ thông chính
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.1 (từ hệ số lương 4,40)
|
1,25
|
Giảng viên chính
Giảng viên cao đẳng sư phạm chính
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.1 (từ hệ số lương 4,40)
|
1,3
|
Giáo viên trung học cơ sở, tiểu học, mầm non chính
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.2 (từ hệ số lương 4,00)
|
1,3
|
Giáo sư
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.1 (từ hệ số lương 6,20)
|
1,3
|
Giáo viên dự bị đại học
Giáo viên trung học phổ thông, trung học
cơ sở, tiểu học, mầm non
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34)
|
1,45
|
Giảng viên
Giảng viên cao đẳng sư phạm
Trợ giảng
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34)
|
1,5
|
Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành
Giáo viên trung học cơ sở, tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ cao đẳng)
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10)
|
1,6
|
Giáo viên tiểu học, mầm non chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ trung cấp)
Giáo viên giáo dục nghề nghiệp
Các chức danh tương đương khác
|
Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương
1,86)
|
1,6
- Hệ số phụ cấp chức vụ: được thực hiện theo quy định tại Điều 7 dự thảo Nghị định.
- Phụ cấp thâm niên vượt khung: được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Mức chênh lệch bảo lưu: Trường hợp hệ số lương cũ nhân với hệ số lương đặc thù cũ (nếu có) cao hơn hệ số lương mới nhân với hệ số lương đặc thù mới thì nhà giáo được hưởng mức chênh lệch bảo lưu. Mức chênh lệch bảo lưu được xác định như sau:
|
Mức chênh lệch bảo lưu = [Hệ số lương cũ x hệ số lương đặc thù cũ (nếu có)] – [Hệ số lương mới x hệ số lương đặc thù mới]
- Mức lương cơ sở hiện tại là 2,34 triệu đồng được quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP.
Theo đó, căn cứ vào công thức nêu trên, toàn bộ bảng lương giáo viên các cấp dự kiến áp dụng từ 2026 theo Dự thảo Nghị định tiền lương giáo viên cụ thể như sau:
Bảng lương giáo viên THPT dự kiến áp dụng 2026
Bảng lương giáo viên THCS dự kiến áp dụng 2026
Bảng lương giáo viên Tiểu học dự kiến áp dụng 2026
Bảng lương giáo viên mầm non dự kiến áp dụng 2026
Lưu ý: Toàn bộ bảng lương giáo viên trên chưa bao hệ số phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung + mức chênh lệch bảo lưu (nếu có).
Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tớiGiáo dục - 1 giờ trước
GĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.
Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?Giáo dục - 1 ngày trước
Nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành Logistics với các mức học phí khác nhau.
Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80Giáo dục - 1 ngày trước
Xem clip con gái có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80, anh C cho hay rất thất vọng. “Tuy nhiên, con làm sai phải chịu hậu quả. Gia đình tôi không bênh con”, anh nói.
Chật tủ vì đồng phục, phụ huynh ngán ngẩm vì lãng phí, chẳng thể cho tặng aiGiáo dục - 2 ngày trước
Năm học mới đến gần, câu chuyện đồng phục học đường tiếp tục trở thành chủ đề nóng, khi phụ huynh vừa lo gánh nặng chi phí, vừa băn khoăn tính thiết thực của việc mua sắm ồ ạt, liên tục thay mẫu.
Các trường đại học công bố điểm chuẩn 2025 khi nào?Giáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Dự kiến chiều ngày 20/8, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn sau khi kết thúc nhiều lần lọc ảo.
Dự báo điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025Giáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - TS Nguyễn Thị Như Huế (Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho hay, dự báo điểm chuẩn vào các ngành của Học viện năm nay về cơ bản sẽ ổn định. Nếu giảm chỉ biến động nhẹ tùy từng tổ hợp và từng ngành.
Thầy giáo dùng phấn màu tái hiện khoảnh khắc lịch sử 2/9 chân thực từng chi tiếtGiáo dục - 5 ngày trước
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thầy Nguyễn Trí Hạnh tái hiện hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập bằng tranh phấn, khiến người xem không khỏi trầm trồ vì độ chân thực.
Sở GD-ĐT Lào Cai lý giải về 'bài thi bất thường' tăng 7,65 điểm sau phúc khảoGiáo dục - 5 ngày trước
Một học sinh ở Lào Cai được nâng từ 1,1 lên 8,75 điểm sau phúc khảo môn Sinh thi tốt nghiệp THPT. Sở GD-ĐT Lào Cai cho hay khi phát hiện trường hợp bất thường, Sở đã ngay lập tức báo cáo Bộ GD-ĐT.
Thông tin giáo viên cần lưu ý để hưởng quyền lợi: Từ 2026, hai nhóm nhà giáo có thể được tăng mức hưởng phụ cấp 150% lươngGiáo dục - 6 ngày trước
GĐXH - Theo đề xuất tại Dự thảo chính sách tiền lương nhà giáo về chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo, từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương.
Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học phía Nam năm 2025Giáo dục - 6 ngày trước
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.
Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026Giáo dục
GĐXH - Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Từ 2026, bảng lương của giáo viên sẽ ở các mức nào?