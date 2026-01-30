Mới nhất
Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Thứ sáu, 17:43 30/01/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trưa 30/1, một chiếc xe ô tô con bất ngờ xảy ra va chạm liên tiếp với 4 xe máy và 2 ô tô khác trên đường Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Vụ việc khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng, 3 nạn nhân bị thương phải đi cấp cứu.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 30/1, tại khu vực trước cửa số nhà 210 đường Lê Trọng Tấn (thuộc phường Phương Liệt).

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội (29A-401.XX) đang di chuyển theo hướng từ Lê Trọng Tấn đi Nguyễn Lân. Khi đến đoạn trước số nhà 210, chiếc xe bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, va chạm mạnh với hàng loạt phương tiện đang lưu thông.

Khoảnh khắc xe ô tô con mất lái, lao sang làn đường ngược chiều gây tai nạn liên hoàn.

Tổng cộng có 4 xe máy và 2 ô tô khác bị chiếc xe này tông trúng. Tại hiện trường, khung cảnh khá hỗn loạn. Chiếc ô tô gây tai nạn (BKS 29A) bị hư hỏng nặng phần đầu, nằm chắn giữa đường. Các xe máy bị đâm nằm la liệt, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Hậu quả của vụ va chạm liên hoàn khiến 3 người đi xe máy bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng hỗ trợ đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Lê Trọng Tấn.

Do các phương tiện nằm chắn ngang đường vào giờ trưa nên giao thông qua khu vực phố Lê Trọng Tấn gặp nhiều khó khăn.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an Hà Nội cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, phần đầu một chiếc ô tô con bị đâm nát, nhiều xe máy đổ ra mặt đường, rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem vụ việc.

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện - Ảnh 2.Hà Nội: Khoảnh khắc xe ô tô lùi 'mất kiểm soát' khiến 2 người thương vong trên phố Khâm Thiên

GĐXH - Trưa 28/1, một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội). Trong lúc lùi xe, tài xế ô tô điện 7 chỗ đã va chạm và cuốn 2 người phụ nữ vào gầm xe, khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương nặng

