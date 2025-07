Thông tin mới nhất về tình hình các nạn nhân trong vụ 6/17 người nhập viện sau khi ăn lòng lợn, tiết canh, 2 người đã tử vong

2 người tử vong, nhiều người nhập viện sau khi ăn lòng lợn, tiết canh

Theo thông tin từ Trung tâm y tế Quỳnh Phụ (tỉnh Hưng Yên), đơn vị này đã có báo cáo về Sở Y tế tỉnh Hưng Yên điều tra, giám sát các trường hợp phải đi cấp cứu và tử vong sau khi ăn lòng lợn, tiết canh tại xã Quỳnh An.

Cụ thể, sự việc xảy ra hôm 6/7, khi 17 người dân tại thôn An Vị và Đồng Kỷ dùng bữa tại 3 quán ăn gần nhau ở thôn Đồng Kỷ, xã Quỳnh An. Sau đó, 6 người phải điều trị tại các bệnh viện ở Hưng Yên và Hà Nội do có triệu chứng bất thường. Đến ngày 8/7, hai trường hợp đã tử vong.

Các trường hợp tử vong là ông T.V.D (51 tuổi, trú tại xã Quỳnh An). Được biết, ông D. ăn sáng ngày 6/7. Đến tối 7/7, ông D. sốt cao, đau đầu được người nhà đưa đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực với chẩn đoán sơ bộ viêm màng não. Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thái Bình điều trị nhưng không đỡ, tiên lượng ngày càng xấu hơn, được đưa về nhà. Khoảng 15h ngày 8/7, ông D. tử vong.

Trường hợp thứ hai là ông N.D.T (55 tuổi, trú ở xã Quỳnh An) cũng ăn lòng lợn tiết canh tại quán trong xã. Ngày 8/7, bệnh nhân mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa được người cùng công ty đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ với tình trạng hôn mê. Trưa 8/7, ông T. diễn biến nặng, được đưa về nhà và tử vong.

Ngoài 2 ca tử vong, 4 trường hợp khác được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ngày 16/7, Bệnh viện Bạch Mai đã có thông tin về những ca bệnh được điều trị tại đây. Theo đó, đêm 11/7, Viện Y học Nhiệt đới của bệnh viện tiếp nhận 3 ca bệnh, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch co giật, lú lẫn phải thở máy chuyển đến từ BVĐK Thái Bình.

Theo khai khác thông tin từ bệnh nhân và người nhà, các trường hợp này đều ăn tiết canh lợn vào sáng 6/7 cùng với bạn tại 3 quán ăn gần nhau và đều lấy nguồn lợn từ một lò mổ.

Bệnh nhân thứ nhất (nam, 63 tuổi), vào viện với biểu hiện co giật, hôn mê, thở máy qua nội khí quản. Theo lời kể của con gái, sáng chủ nhật ngày 6/7, ông cùng khoảng 6 người bạn tụ tập ăn tiết canh lợn. Khoảng 1 tuần sau, ông xuất hiện đau gối, mệt mỏi, tụt huyết áp, buồn nôn, gia đình có đưa đi truyền nước nhưng không đỡ.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện tỉnh trong tình trạng lơ mơ, mất ý thức, yếu chân tay, co giật. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não mủ, hôn mê phải thở máy và dùng kháng sinh liều cao, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

ThS.BS. Hoàng Quốc Thái Bình - Khoa Hồi sức tích cực, Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Bệnh nhân lúc được chuyển đến đã được đặt ống thở, hôn mê sâu, co giật. Thăm khám ban đầu nhận thấy bệnh nhân có tình trạng nhiễm khuẩn, trên da có đám xuất huyết, nghi ngờ là do ăn tiết canh nhiễm liên cầu lợn.

Bệnh nhân được lấy dịch não tủy xét nghiệm và cấy dịch não tủy... cho kết quả dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn. Bệnh nhân đã được điều trị kháng sinh và hồi sức tích cực. Sau 36 giờ, bệnh nhân đã tỉnh táo và được rút ống thở.

"Bệnh nhân có cơ hội được cứu sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như bệnh nhân này", ThS.BS. Hoàng Quốc Thái Bình nhấn mạnh.

Bệnh nhân thứ 2 (nam, 38 tuổi) cho biết bị phát bệnh sau 3 ngày ăn tiết canh với các biểu hiện người nóng, sốt, đau đầu nên có đến bệnh viện địa phương khám. Sau khi nghe thông tin về các ca tử vong liên quan đến tiết canh, bệnh nhân được chuyển thẳng lên tuyến trung ương và được xác định mắc viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn.

Bệnh nhân thứ 3 (nam, 43 tuổi), trước đó cũng ăn tiết canh cùng với những người trên, ngày 10/7 cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhẹ, được chẩn đoán tình trạng nhiễm trùng sau ăn tiết canh lợn. Sau 3 ngày điều trị tại Viện Y học Nhiệt đới, bệnh nhân đã được xuất viện.

Thận trọng với lòng lợn, tiết canh

PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới Bạch Mai cho biết: Liên cầu khuẩn lợn (tên khoa học là Streptococcus suis) là vi khuẩn nguy hiểm lây từ lợn sang người chủ yếu qua đường tiêu hóa do ăn tiết canh, gây nên bệnh cảnh nhiễm trùng huyết, viêm màng não và suy đa tạng với tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Đặc biệt, vi khuẩn này không có vaccine phòng ngừa. Cách duy nhất để tránh mắc bệnh là không ăn tiết canh và các thực phẩm từ thịt lợn sống hoặc chưa nấu chín.

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, lâu nay, người dân thường xem tiết canh là món "đặc sản", là nét "văn hóa ẩm thực". Tuy nhiên sự nguy hiểm từ tiết canh nói chung và chùm ca bệnh trên là một bài học nghiêm khắc được đặt ra đối với cộng đồng: "Bữa ăn không an toàn có thể là bữa ăn cuối cùng". Ông cũng cảnh báo tiết dê, tiết ngan vịt nếu được pha thêm tiết canh lợn, người ăn cũng rất dễ nhiễm bệnh.

"Việc sử dụng tiết canh, thịt lợn sống, thịt tái, nem chua, thực phẩm không được nấu chín kỹ là nguồn cơn dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm. Nguy cơ không chỉ dừng ở liên cầu khuẩn lợn mà còn là các loại giun sán, vi khuẩn tạp khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Bởi vậy, tập quán ăn uống này cần được loại bỏ", PGS.TS Cường nhấn mạnh.

