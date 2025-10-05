Thông tin sốc về Mặt Trăng mà đến bây giờ chúng ta mới biết
Một báo cáo khoa học mới cho thấy điều gì đã xảy ra trên Mặt trăng vào 3,5 - 4 tỷ năm trước.
Không khí loãng, bề mặt khô cằn và không có nước lỏng khiến Mặt Trăng ngày nay là một nơi hoàn toàn không thể sinh sống. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Astrobiology cho rằng trong quá khứ xa xưa, vệ tinh tự nhiên của Trái Đất từng có hai giai đoạn có sự sống ngoài hành tinh.
Theo báo cáo của các nhà khoa học, khoảng 4 tỷ năm trước, ngay sau khi hình thành, và khoảng 3,5 tỷ năm trước khi núi lửa hoạt động mạnh nhất, Mặt Trăng có thể đã sở hữu bầu khí quyển tạm thời cùng với sự xuất hiện của nước lỏng. Nghiên cứu mẫu đá và đất cho thấy quá trình phun trào núi lửa đã giải phóng một lượng lớn khí nóng, trong đó có hơi nước. Lượng hơi nước này có thể đã ngưng tụ thành những vũng nước trên bề mặt Mặt Trăng.
“Nếu nước lỏng và một khí quyển đủ dày tồn tại, bề mặt Mặt Trăng ít nhất có thể đã sinh sống được trong thời gian ngắn,” Dirk Schulze-Makuch, nhà sinh vật học vũ trụ tại Đại học Bang Washington và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.
Giả thuyết này được củng cố bởi phát hiện vào năm 2010 cho thấy có hàng trăm triệu tấn băng tồn tại trên Mặt Trăng. Ngoài ra, bằng chứng địa chất cũng chỉ ra rằng vệ tinh của Trái Đất từng sở hữu từ trường đủ mạnh để che chắn các sinh vật sống khỏi gió Mặt Trời - yếu tố được xem là điều kiện tiên quyết cho sự sống. Các nhà khoa học cũng không loại trừ khả năng vi sinh vật từ Trái Đất đã được mang tới Mặt Trăng nhờ các thiên thạch trong giai đoạn đầu hình thành hệ Mặt Trời.
"Rất có thể Mặt Trăng đã từng sinh sống được vào thời điểm đó", Schulze-Makuch nhận định. “Thậm chí có khả năng vi khuẩn đã tồn tại và phát triển mạnh trong các vũng nước trên bề mặt Mặt Trăng cho đến khi nơi này trở nên khô cằn và chết chóc.”
Dù vậy, cho đến nay chưa có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh sự sống từng tồn tại trên Mặt Trăng. Giới nghiên cứu kỳ vọng các sứ mệnh trong tương lai, đặc biệt là việc thu thập mẫu từ những khu vực có dấu vết hoạt động núi lửa cổ, sẽ giúp trả lời rõ ràng hơn câu hỏi liệu Mặt Trăng có từng là “ngôi nhà tạm thời” của sự sống ngoài Trái Đất hay không.
Nguồn: All That's Interesting
Cuộc sống khó tin của người đàn ông thấp nhất thế giới, chỉ cao 54,5cmChuyện đó đây - 16 giờ trước
Chỉ cao 54,5 cm, Chandra Bahadur Dangi từng sống lặng lẽ ở một ngôi làng hẻo lánh Nepal. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa ông trở thành kỷ lục gia Guinness, đại sứ văn hóa của đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện nhiều sinh vật kỳ lạ khiến các nhà khoa học sửng sốtChuyện đó đây - 1 ngày trước
Trong một cuộc thám hiểm dưới đáy biển, các nhà nghiên cứu đã ghi lại những hình ảnh khiến cả giới khoa học phải bất ngờ.
Quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, người đàn ông không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởngChuyện đó đây - 2 ngày trước
Phát hiện ra chú chó đen của mình thường xuyên đào bới dưới sàn nhà, người đàn ông ở Trung Quốc quyết định cậy sàn nhà lên tìm kiếm, không ngờ rằng mình đã khám phá ra điều không tưởng.
Tảng băng lớn nhất thế giới sắp biến mấtChuyện đó đây - 3 ngày trước
Sau gần bốn thập kỷ tách khỏi Nam Cực, tảng băng trôi lớn nhất thế giới A23a đang bước vào những ngày cuối cùng tồn tại. Các nhà khoa học dự báo khối băng khổng lồ này có thể tan rã hoàn toàn chỉ trong vài tuần tới.
Loài cá xấu xí nhất thế giớiChuyện đó đây - 3 ngày trước
Biểu cảm buồn bã vĩnh cửu đã khiến loài cá này trở thành một ngôi sao mạng xã hội.
Đặt camera xuống biển sâu, phát hiện hình ảnh rùng rợnChuyện đó đây - 4 ngày trước
Các nhà nghiên cứu đã vô tình phát hiện khoảnh khắc chưa từng thấy.
Phát hiện loài quái vật khiến khủng long cũng khiếp sợChuyện đó đây - 5 ngày trước
Hộp sọ quái vật được khai quật ở Argentina đã tiết lộ về một loài săn mồi đỉnh cao chưa từng được biết đến trên thế giới.
Loài vật khổng lồ là biểu tượng đại ngàn ở Việt Nam: Từng có hàng nghìn cá thể nay chỉ còn chưa tới 150Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Từng thống trị khắp rừng núi Việt Nam, loài vật khổng lồ này nay chỉ còn chưa tới 150 cá thể sống sót.
Bí mật đau đầu nhất ẩn giấu hơn 100 năm trong bức tranh Tiếng thét huyền thoại đã được giải mã?Chuyện đó đây - 6 ngày trước
Kiệt tác hội hoạ này khiến người xem mãi ám ảnh và tò mò.
Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tíchChuyện đó đây - 6 ngày trước
Ba pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.
Nhân sư “trở về” từ đáy Địa Trung Hải sau 2.000 năm mất tíchChuyện đó đây
Ba pho tượng khổng lồ bao gồm một nhân sư mang chân dung Pharaoh Ramses II đã được đem về từ "thành phố mất tích" của Ai Cập.