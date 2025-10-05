Thông tin sốc về Mặt Trăng mà đến bây giờ chúng ta mới biết

Không khí loãng, bề mặt khô cằn và không có nước lỏng khiến Mặt Trăng ngày nay là một nơi hoàn toàn không thể sinh sống. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Astrobiology cho rằng trong quá khứ xa xưa, vệ tinh tự nhiên của Trái Đất từng có hai giai đoạn có sự sống ngoài hành tinh.

Có thể từng có sự sống ngoài hành tinh trên Mặt Trăng (Nguồn: Wikimedia Commons)

Theo báo cáo của các nhà khoa học, khoảng 4 tỷ năm trước, ngay sau khi hình thành, và khoảng 3,5 tỷ năm trước khi núi lửa hoạt động mạnh nhất, Mặt Trăng có thể đã sở hữu bầu khí quyển tạm thời cùng với sự xuất hiện của nước lỏng. Nghiên cứu mẫu đá và đất cho thấy quá trình phun trào núi lửa đã giải phóng một lượng lớn khí nóng, trong đó có hơi nước. Lượng hơi nước này có thể đã ngưng tụ thành những vũng nước trên bề mặt Mặt Trăng.

“Nếu nước lỏng và một khí quyển đủ dày tồn tại, bề mặt Mặt Trăng ít nhất có thể đã sinh sống được trong thời gian ngắn,” Dirk Schulze-Makuch, nhà sinh vật học vũ trụ tại Đại học Bang Washington và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Giả thuyết này được củng cố bởi phát hiện vào năm 2010 cho thấy có hàng trăm triệu tấn băng tồn tại trên Mặt Trăng. Ngoài ra, bằng chứng địa chất cũng chỉ ra rằng vệ tinh của Trái Đất từng sở hữu từ trường đủ mạnh để che chắn các sinh vật sống khỏi gió Mặt Trời - yếu tố được xem là điều kiện tiên quyết cho sự sống. Các nhà khoa học cũng không loại trừ khả năng vi sinh vật từ Trái Đất đã được mang tới Mặt Trăng nhờ các thiên thạch trong giai đoạn đầu hình thành hệ Mặt Trời.

Sinh vật từ Trái Đất có thể đã được mang đến Mặt Trăng (Nguồn: NASA)

"Rất có thể Mặt Trăng đã từng sinh sống được vào thời điểm đó", Schulze-Makuch nhận định. “Thậm chí có khả năng vi khuẩn đã tồn tại và phát triển mạnh trong các vũng nước trên bề mặt Mặt Trăng cho đến khi nơi này trở nên khô cằn và chết chóc.”

Dù vậy, cho đến nay chưa có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh sự sống từng tồn tại trên Mặt Trăng. Giới nghiên cứu kỳ vọng các sứ mệnh trong tương lai, đặc biệt là việc thu thập mẫu từ những khu vực có dấu vết hoạt động núi lửa cổ, sẽ giúp trả lời rõ ràng hơn câu hỏi liệu Mặt Trăng có từng là “ngôi nhà tạm thời” của sự sống ngoài Trái Đất hay không.

Nguồn: All That's Interesting