'Thủ phủ hoa hồng' nổi tiếng ở Hà Nội 'lỡ hẹn' dịp 20/10

"Năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ, nắng nóng thất thường đã khiến cho hoa hồng không nở nhiều hoặc nở thì chất lượng cũng không đẹp. So với những năm trước, tôi cho rằng nguồn cung chỉ đáp ứng được khoảng 2/10 so với nhu cầu của thị trường"- chị Hòa tâm sự. May mắn hơn gia đình chị Hoa, ông Đức có hơn 1 mẫu ruộng trồng hoa hồng có thể thu hoạch. Tuy nhiên, cả một luống hoa vài trăm gốc cũng chỉ "mót" được hơn chục bông hồng.