Triệu tập thanh niên 'tung cước' khiến người chạy xe máy té xuống đường ở TP Thủ Đức

Theo CAO, ngày 13/6, Công an phường Trường Thọ (TP Thủ Đức) phối hợp Công an TPHCM đang lấy lời khai, lập hồ sơ để xử lý T.T.A (19 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) do đạp ngã xe máy anh L.M.T (24 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp).

Làm việc với cơ quan chức năng, T.T.A khai nhận toàn bộ hành vi của mình, cho rằng nguyên nhân do mâu thuẫn khi tham gia giao thông nên đã chạy xe áp sát phía sau rồi vung chân đạp khiến anh T cùng xe máy ngã xuống đường.

Hình ảnh nam thanh niên đạp xe máy người đi cùng chiều gây bức xúc dư luận.

Trước đó, sáng 12/6, anh T chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Bá, hướng từ ngã tư Bình Thái đi cầu Rạch Chiếc. Khi đến đoạn gần ga Metro Bình Thái, phường Trường Thọ thì bất ngờ thanh niên chạy cùng chiều từ sau vượt lên, vung chân đạp mạnh vào xe.

Sự việc khiến anh T ngã xuống đường, trầy xước tay và chân. Anh T được người dân đưa vào lề đường sơ cứu vết thương. Người có liên quan đã tăng ga tháo chạy. Sự việc được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại và được đăng tải lên mạng xã hội.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc truy xét và xác định A là đối tượng có liên quan đến vụ việc nên mời về trụ sở làm việc.