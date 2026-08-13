Tin sáng 13/8: Miền Bắc sắp đón đợt mưa giải nhiệt; 328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT

Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông mạnh giải nhiệt

Theo dự báo, ngày 13 và 14/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Ban ngày, khu vực duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Sang đêm 13/8 và ngày 14/8, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm. Ban ngày, Bắc Bộ vẫn nắng nóng; riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh và Hải Phòng ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ đêm 14/8 đến ngày 22/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 17-18/8, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong các đợt mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn được cảnh báo.

Miền Bắc có mưa trong những ngày tới. Ảnh TL

TPHCM 'chốt' lịch tựu trường, khai giảng năm học 2026-2027

Theo Tiền phong, ngày 12/8, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 5067/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường từ ngày 24/8. Riêng học sinh lớp 10 và lớp 12 tựu trường từ ngày 17/8. Ngày khai giảng năm học mới được ấn định vào 5/9/2026.

Năm học 2026-2027 được tổ chức bảo đảm đủ 35 tuần thực học, gồm học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 1/9; học kỳ II bắt đầu từ ngày 10/1/2027. Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2027. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận hoàn thành chương trình THCS được thực hiện trước ngày 30/6/2027.

Học sinh cả nước sắp bước vào năm học mới 2026-2027.

328 thí sinh Tuyên Quang thi lại các môn thi tốt nghiệp THPT

Theo An ninh Thủ đô, ngày 13/8, toàn bộ cán bộ làm công tác thi và thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ chính thức triển khai kỳ thi lại với các môn thi tốt nghiệp THPT. Theo lịch thi, công tác tổ chức thi lại được thực hiện từ ngày 13 đến 15/8. Cụ thể, sáng 13/8, họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi. Chiều 13/8, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi.

Ngày 14/8, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi Toán. Sáng 15/8, thí sinh làm bài thi 2 môn tự chọn. Kỳ thi lại tại Tuyên Quang sẽ được tổ chức đối với 328 thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang theo Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 4/8/2026 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Toàn bộ thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Lịch thi lại tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang.

Công an làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn vụ 5 trẻ bị đánh ở chùa Bầu

Theo SKĐS, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 7h30 ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc 5 chú tiểu đang tu tập, sinh sống tại chùa Bầu (thuộc tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc) có dấu hiệu bị hành hạ, đánh đập gây nhiều thương tích trên cơ thể.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thế Duy - đối tượng đang tu tập, làm công quả tại chùa Bầu - là người trực tiếp thực hiện hành vi bạo hành các cháu bé. Tại cơ quan công an, Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ vi phạm và trách nhiệm pháp lý của cá nhân đã trực tiếp dùng điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến vụ bạo hành nhưng không có hành động can ngăn hay thực hiện các biện pháp ứng cứu kịp thời để bảo vệ an toàn cho các trẻ em.

Cháu bé bị đánh liên tiếp. Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội.

Đăng tin cô gái dùng tiền từ thiện mua điện thoại, một phụ nữ ở Đắk Lắk bị phạt

Theo VTC News, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Tuy Hòa cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Như O. (SN 1995, phường Tuy Hòa) số tiền 12,5 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, trước đó bà O. sử dụng tài khoản Facebook N.Q. đăng tải thông tin cho rằng một cô gái nhận tiền quyên góp từ các mạnh thường quân nhưng sử dụng số tiền này để mua điện thoại.

Sau khi đăng tải, bài viết nhận được nhiều lượt tương tác và hàng chục bình luận trái chiều. Thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến uy tín của người bị đề cập.

Công an làm việc với chủ Facebook N.Q.

Cơ quan chức năng sau đó mời bà O. lên làm việc để xác minh nội dung bài viết. Tại buổi làm việc, bà O. thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Người phụ nữ này cho biết do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã tự ý đưa thông tin chưa được kiểm chứng lên Facebook.